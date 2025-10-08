Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

die Schlagzeilen sind düster: Trump und Ukraine, Drohnen und ein blutiges Familiendrama, Krise in Frankreich und dann auch noch das Nieselwetter. Es gäbe genug, worüber man sich bekümmern könnte. Trotzdem ist es ein anderes Thema, das die Gespräche im Kollegen- und Bekanntenkreis bestimmt, zumindest habe ich den Eindruck, und viele Leute teilen ihn: Drei Wochen nach dem Rauswurf der Moderatorin Julia Ruhs beim Norddeutschen Rundfunk drehen sich viele Diskussionen immer noch um die Linkslastigkeit der öffentlich-rechtlichen Medien.

Der Fall stellt grundsätzliche Fragen an die Rolle von ARD und ZDF. Die Journalistin wollte mit ihrer Sendung "Klar" konservativen Perspektiven auf Streitthemen wie Migration und Diversität Raum geben, musste jedoch nach massiver Kritik der NDR-Belegschaft an ihren Sendungen gehen und darf fortan nur beim Bayerischen Rundfunk moderieren. Ruhs zeigt sich "zutiefst enttäuscht, ja fassungslos" und spricht von einem "Armutszeugnis" für den NDR. In der Tat: Würden die öffentlichen Sender ihren Programmauftrag erfüllen, "die Meinungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit ihrer Angebote zu berücksichtigen", schlüge der Fall Ruhs kaum so hohe Wellen. Es liegt also etwas im Argen. Aber wie sehr?

Das Bild mag auf den ersten Blick schräg wirken, aber der öffentlich‑rechtliche Rundfunk wirkt wie eine moralische Zentralheizung: Alle Zimmer warm, manche Köpfe heiß. Viele Zuschauer behaupten, das Thermostat klemme links. Kann sein, kann aber auch an der Zugluft im eigenen Kopf liegen. Wahrnehmung ist eine heimtückische Optik: Wer mit einem Winkelfehler geboren ist, sieht überall Schräglage.

Die gängige Werkstattdiagnose lautet: Zwei Schrauben sorgen für den Linksdrall. Erstens die Personalauswahl. In den Redaktionen der Sender arbeiten überproportional viele Menschen, die sich links verorten. Damit sind ARD und ZDF in der Branche allerdings nicht allein, wie eine Studie der Universität Dortmund zeigt: Demnach neigen 41 Prozent aller befragten Journalisten den Grünen zu und 16 Prozent der SPD. Zur CDU sind es nur 8 Prozent, die AfD kommt gar nicht vor. Das bedeutet nicht, dass alle diese Journalisten zwangsläufig einseitig berichten, aber problematisch ist so eine homogene Weltsicht schon, weil sie in vielen Newsrooms einen Gruppendruck erzeugt. Es ist nicht einfach, abweichende Meinungen zu vertreten, wenn man dabei reihum in abweisende Gesichter blickt.

Die zweite Erklärung ist die Schaufensterlogik: Hör- und sichtbar sind vor allem laute Köpfe, und die Lauten sind auf Social Media. Wer X, Instagram oder TikTok öffnet, hört Georg Restle und Dunja Hayali, sieht Anja Reschke, stolpert über Jan Böhmermann. Die sind allesamt bürgerlicher oder gar konservativer Meinungen gänzlich unverdächtig und nicht nur auffallend mitteilungsbedürftig, sondern auch angriffslustig. Man braucht kein Abitur, um zu erkennen, dass gebührenfinanzierte Gegenstimmen fehlen. Jörg Thadeusz kann ja nicht alles allein machen.

Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu links? Ja, nein, vielleicht – und zwar gleichzeitig. Ja, weil die sichtbarsten Meinungsangebote zu oft im linksliberalen Dauertenor und nicht selten auch mit jakobinischem Eifer daherkommen. Nein, weil Nachrichten und Recherchen in der Regel anders produziert werden als Kommentare und Satire. Vielleicht, weil die Aufmerksamkeitsökonomie – die Likes, die Retweets, der Shitstorm – jene Stimmen belohnt, die am schärfsten klingen. Deshalb freue ich mich über jeden Journalisten, der sich aufs Schreiben, Filmen, Senden konzentriert, statt sich in den sozialen Jauchegruben aufzuführen wie der Messias.

Was können ARD und ZDF gegen ihren Linksdrall tun? Als Vorschlag fünf einfache Regeln, die sich alle Senderredaktionen auferlegen könnten:

Erstens bekommt jede meinungsstarke Sendung eine Gegenrede auf demselben Sendeplatz – nicht irgendwann, sondern direkt im Anschluss.

Zweitens werden alle Chefredaktionen und politischen Teamleitungen mit rotierenden Doppelspitzen besetzt, die erkennbar unterschiedliche Weltanschauungen vertreten. Dafür werden aber nicht mehr Leute eingestellt, sondern andere befördert als gewöhnlich.

Drittens sollte nicht nur jeder Meinungsbeitrag klar gekennzeichnet werden – im Umkehrschluss darf auch tatsächlich kein anderer Beitrag Spuren von Meinung enthalten. Zudem hilft es, Quellen offenzulegen und Recherchewege transparent zu erklären.

Viertens könnte die Gästeauswahl in Talkshows vielfältiger sein. Wie wäre es, in jeder Sendung einen Platz per Losverfahren zu besetzen, um die immergleiche Dramaturgie zu durchbrechen?

Fünftens sollte jeden Monat ein unabhängiges Beobachtergremium eine Programmbilanz ziehen – nicht in Gremien hinter verschlossenen Türen, sondern live auf Sendung im Hauptprogramm. Schließlich ist nichts lehrreicher als konstruktive Kritik.

So würde aus dem Vorwurf des Linksdralls eine Einladung zur Differenzkultur. ARD und ZDF wären dann nicht länger die moralische Zentralheizung, die mal überhitzt und mal ausfällt, sondern ein gut gelüftetes Haus: Nachrichten im Erdgeschoss, Meinungen im ersten Stock, Kontroversen im zweiten – und auf dem Dach ein leiser, sturer Windmesser, der anzeigt, woher es gerade zu sehr bläht.

Herbst der Reförmchen

Wenn es noch was werden soll mit dem viel beschworenen "Herbst der Reformen", dann muss es jetzt losgehen. Zumindest darüber dürfte beim heutigen Spitzentreffen von Union und SPD im Kanzleramt Einigkeit herrschen; CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann mahnt schon mal einen "Koalitionsausschuss der Ergebnisse" an. Ganz oben auf der vollgepackten Tagesordnung steht die Reform des Bürgergelds, das künftig Grundsicherung heißen soll. Hier ringen die Koalitionäre noch um die Frage, wie Totalverweigerer sanktioniert werden, die angebotene Arbeit konsequent ablehnen. Ungeklärt ist etwa, ob und wann der von der Union geforderte komplette Entzug des Regelsatzes mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts vereinbar ist.

Ein weiterer Knackpunkt für Schwarz-Rot ist das Verbot neuer Verbrennerautos in der EU ab 2035. Kanzler Friedrich Merz, der die kriselnde Branche am Donnerstag zum Autogipfel eingeladen hat, möchte das bereits beschlossene Aus kippen, Umweltminister Carsten Schneider will daran festhalten. SPD-Chefin und Arbeitsministerin Bärbel Bas wiederum deutet die Bereitschaft zu "Flexibilität beim Übergang in die Elektromobilität" an, um Jobs zu sichern. Bleibt zu hoffen, dass am Ende aller Kompromisse nicht ein "Herbst der Reförmchen" steht, der den enormen Herausforderungen in keiner Weise gerecht wird.