Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

wir leben in schwierigen Zeiten. Überall Hiobsbotschaften, man mag sie nicht mehr hören. Sie verdüstern das Weltbild, und irgendwann sieht man nur noch schwarz. Doch der Eindruck täuscht. Gute Nachrichten befinden sich direkt vor unserer Nase, sobald wir die dunkle Brille abnehmen und nicht nur nach Hochfliegendem Ausschau halten. Denn die meisten positiven Trends entsprechen nicht dem Klischee der frohen Botschaft, sie sind keine Jubelmeldungen über Durchbrüche im Kampf gegen schlimme Krankheiten oder bittere Armut. Fast immer paart sich das Licht mit dem zugehörigen Schatten. Manches ist politisch kontrovers und bekommt nicht von jeder Seite Applaus. Und das macht nichts. Nur weil man die düstere Brille absetzt, muss nicht gleich die rosarote her.

Zu den erfreulichen Entwicklungen, von denen man zwar kurz Notiz nimmt, sie dann aber sofort wieder vergisst, gehören zum Beispiel Krisen, die ausbleiben. Manipulationen auf TikTok, Telegram und Co. bringen Demokratien ins Trudeln und Demagogen ans Ruder. Moskaus Putin und Pekings Xi schicken ihre digitalen Krieger in eine Propagandaschlacht nach der nächsten. Die Gefahr ist real, aber die Strippenzieher hinter Bots und Fake-Accounts choreografieren nicht immer die perfekte politische Intrige. Manchmal zerren sie stattdessen frustriert an ihren verhedderten Fäden herum.

Zuletzt am Montag dieser Woche: Bei der Parlamentswahl im winzigen, aber strategisch wichtigen Moldau haben die Marionetten des russischen Goliaths trotz größter Anstrengungen eine Bruchlandung hingelegt. Eine klare Mehrheit der Wähler richtet den Blick nach Westen und sieht ihre Zukunft in der EU, nicht an Putins Rockzipfel. Das ist kein Einzelfall. Im Mai schien der pro-russische Präsidentschaftskandidat in Rumänien den Sieg fast schon greifen zu können – doch am Ende ging er baden.

Die Erleichterung von Berlin bis Brüssel war erst riesig, dann war sie verflogen. Aufatmen, Haken dran, weiter im Text. Abgewendete Krisen kann man nicht monatelang feiern. Aber wahrnehmen darf man das kleine Wunder schon: Demokratien, die ständig um den richtigen Kurs ringen, in denen der Parteienzank zum Alltag gehört, in denen die Fronten oft verhärtet sind, scheinen ein leichtes Opfer für Manipulation zu sein. Doch dann beißt sich die Maschinerie des Kremls daran die Zähne aus. Toll, oder?

Unter den guten Nachrichten gibt es auch solche, die einem nicht in den Kram passen. Die übersieht man sogar gerne. Der irrlichternde Trump hat die Politiker Europas, Firmenchefs und Wirtschaftsexperten an den Rand des Nervenzusammenbruchs gebracht, aber auch viele Arbeitnehmer um ihre Arbeitsplätze bangen lassen. Zölle, Zölle, Zölle hat er der Welt um die Ohren gehauen; bitter für Deutschland mit seiner Abhängigkeit vom Exportgeschäft. Nicht nur die Fachleute waren sich einig: Er wird schon sehen, was er davon hat. Denn die Zeche werden am Ende die Amerikaner zahlen. Die müssen im Ausland nun noch teurer einkaufen, weil ihr Präsident am Lieferanteneingang steht und dort mit seinen Zollaufschlägen kräftig abkassiert. Steigende Inflation wird die USA heimsuchen, eine Rezession auch. Die Trump-Fans, oft einfache Leute, wird es am härtesten treffen, und es geschieht ihnen recht. Rache ist süß, oder?

Nun stellt sich heraus: Die Rezession ist erst mal abgesagt. Mit der erwarteten dramatischen US-Inflation ist es auch nicht so weit her. Es läuft gar nicht so schlecht auf der anderen Seite des Atlantiks, jedenfalls wenn man bedenkt, welches Chaos Trump und seine Leute laufend produzieren. Es scheint, als würden sie für ihre Skrupellosigkeit geradezu belohnt. Missgelaunt ob dieser Ungerechtigkeit könnte man fast übersehen, dass die überraschende Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft nicht nur für die Amerikaner eine super Sache ist. Denn wenn es dort nicht läuft, leidet der Rest der Welt mit. Trumps Zölle sind zwar schlecht für den deutschen Export, aber wissen Sie, was noch übler ist? Ein US-Markt, der kriselt, und Amerikaner, die deshalb nichts bei uns kaufen.

Ringen wir uns also ein Kopfnicken ab, mit dem wir die gute Nachricht zähneknirschend quittieren. Eine positive Entwicklung muss nicht zwingend auch für gute Laune sorgen. Und wie wir gleich sehen werden, gibt es wünschenswerte Trends, derentwegen man sich sogar in die Haare kriegen kann. Ich sage nur: Migration. Da ist die Haltung der Mehrheit klar: Es sollen weniger Flüchtlinge kommen. Die Kommunen haben jahrelang unter den Belastungen geächzt, der soziale Frieden hat gelitten, und an eine erfolgreiche Integration der Neuankömmlinge ist auch nicht zu denken, wenn zu viele auf einmal an die Tür klopfen. Die gute Nachricht? Es klopft nicht mehr.

Die Migration nicht nur nach Deutschland, sondern nach Europa insgesamt ist drastisch zurückgegangen. Auch wenn der Innenminister gern die Mär von den erfolgreichen Grenzkontrollen erzählt, ist dieser Erfolg tatsächlich nicht Deutschlands Schlagbäumen zu verdanken. Stattdessen wird er in weiter Ferne errungen – nämlich dort, wo sich die Migrationswilligen normalerweise in ihre Nussschalen setzen würden, um auf dem Mittelmeer und dem Atlantik Kopf und Kragen zu riskieren. Dass sie das nun deutlich seltener tun, liegt nicht daran, dass es bei den Fluchtursachen Entspannung gibt. Kriege, Korruption, Armut und Aussichtslosigkeit in der eigenen Heimat sind als Antrieb für riskante Reisen ähnlich präsent wie zuvor. Doch aus den Kassen der EU und ihren Mitgliedstaaten fließen viele Milliarden Euro an die südlichen Mittelmeerstaaten, nach Tunesien, Ägypten, Mauretanien, in die Türkei. Im Gegenzug macht man dort die Schlupflöcher zur Küste dicht. Brutale Milizen, die in Libyen so tun, als seien sie eine Küstenwache, sind im Dienst Europas genauso auf Patrouille wie die Schergen nordafrikanischer Autokraten, die gefangene Migranten in der Wüste aussetzen. Man darf nicht so genau hinsehen, wie der Erfolg Europas zustande kommt. Es funktioniert eben. Heiligt der Zweck die Mittel? Spätestens mit dieser Frage beginnt der Streit, und zwar zu Recht.

Ich habe Ihnen eingangs Licht mit Schatten versprochen, und der Schatten ist nun tief genug. Gute Nachrichten, die nicht dem Märchenbuch entspringen, haben Ecken und Kanten, regen zum Nachdenken an – und manche halten der Prüfung nicht stand. Aber es gibt mehr Positives zu berichten, als ich heute hier unterbringen kann. Nicht einmal für den sensationellen Durchbruch, der Wissenschaftlern in London bei der Therapie einer verheerenden Erkrankung gelungen ist, habe ich jetzt noch genug Platz. Nur dies: Für die Betroffenen gleicht er einer Erlösung.

Wir anderen dürfen uns mit ihnen freuen – und darüber, dass die Welt beileibe nicht nur düster ist. Morgen feiern wir die deutsche Wiedervereinigung, die bekanntermaßen auch nicht ruckelfrei verlaufen ist. Aber eine gute Nachricht ist sie dennoch, und zwar von epochalem Ausmaß. Haben wir das etwa schon vergessen? Ach ja, ausschlafen dürfen wir auch.