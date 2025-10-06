Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

Donald Trump hat derzeit alle Hände voll zu tun. Er muss umdekorieren. Das Weiße Haus ist ihm zu viel Haus und zu wenig Palast. Deshalb legt der Präsident jetzt selbst Hand an die Inneneinrichtung in der Pennsylvania Avenue 1600. Zuerst schmiss er im Arbeitszimmer alles um. Dann ließ er den Rosengarten zubetonieren. Und bald wird er einen gigantischen Ballsaal errichten lassen. Das dominierende Material dabei: Gold.

Der Bauherr Trump hat es mit Luxusimmobilien zu Prominenz gebracht. Nicht mit Bescheidenheit. Er setzt auf Opulenz, nicht auf Dezenz, wie die meisten seiner Vorgänger. Man könnte auch sagen: Der Mann protzt, wo es nur geht.

Nehmen wir besagten Ballsaal. Dessen erste Entwürfe lassen eine gewaltige Kitschorgie erahnen: viel Weiß und noch mehr Gold, dorische Säulen, Kassettendecken und riesige Deckenlüster. Alles aus Gold. Alles im Stil der klassischen Antike. Nicht anders sieht es im Oval Office aus. Auch dort wimmelt es vor güldenem Krempel: Präsidenten-Porträts in goldenen Rahmen, goldene Amphoren auf dem Kaminsims, goldene Tische getragen von goldenen Adlern und an der Tapete goldene Vignetten. "24 Karat", wie Trump betont.

Vor Journalisten prahlte der Präsident, die Bilder mit den schweren Goldrahmen habe er persönlich ausgesucht. "Ich bin eben ein Rahmen-Mann. Manchmal mag ich die Rahmen sogar mehr als die Bilder." Das nimmt man ihm sofort ab.

Nun könnte man mit den Achseln zucken und sagen: "Was juckt mich der Kitsch in Trumps Bude?" Aber das Ganze ist eben nicht nur Geschmackssache. Es hat eine politische Dimension. Das pompöse Dekor im Weißen Haus ist Teil von weitaus größeren Umbauarbeiten: Bald soll das ganze Land im Glanz antiker Imperien erstrahlen. Rom und Athen stehen hier Pate. Dafür muss nach dem Willen der MAGA-Architekten all der modernistische und demokratische Plunder weichen. Alles, was im Verdacht stehen könnte, irgendwie links zu sein. Und das ist einiges.

Dass es bei der Renovierung nicht nur bei ästhetischen Erwägungen bleibt, bekam gerade auch der angesehene Historiker Todd Arrington zu spüren. Der Direktor der Dwight-D.-Eisenhower-Bibliothek wurde von Trumps Bütteln vor die Wahl gestellt, entweder freiwillig seinen Stuhl zu räumen oder gefeuert zu werden. Dabei war Arrington erst wenige Monate im Amt. Sein Vergehen: Er hatte sich geweigert, Trump ein wertvolles Schwert auszuhändigen, das einmal dem früheren US-Präsidenten Eisenhower gehört hatte. Trump wollte das Schwert unbedingt als royales Mitbringsel für seinen Besuch bei König Charles III., bekam aber nur eine Replik.

Wie ernst es Trump und seinen Ideologen mit dem Totalumbau der US-Gesellschaft zu einer machiavellistischen Pseudo-Demokratie ist, zeigt auch ein Dekret aus dem Frühjahr. Der Titel lautet "Making federal architecture beautiful again" (Macht Amerikas Bundesarchitektur wieder schön). Darin legt Trump fest, dass zukünftig alle Regierungsgebäude wieder im klassizistischen Stil zu bauen sind. Alles Zeitgenössische, Progressive oder gar Avantgardistische soll aus öffentlichen Bauten verschwinden. Das Großreinemachen soll Platz für eine imperiale Ästhetik schaffen.

Der Architekturhistoriker Vittorio Magnago Lampugnani zeigt sich vom präsidialen Erlass erschüttert. Er bezeichnet ihn im Interview mit t-online als einen Akt staatlicher Gleichschaltung und ein "Debakel für die Baukunst".

Eine treibende Kraft hinter dem Dekret ist Justin Shubow, Redakteur der neokonservativen Zeitschrift "Commentary" und Direktor der National Civic Arts Society. Für ihn ist Washington, D.C., dazu bestimmt, das "neue Rom" zu werden. Folglich soll die Architektur dem einfachen Amerikaner wieder das Gefühl von Größe und Bedeutung vermitteln – und zwar, ohne dass man erst "einen Tourguide" benötigt. Das Volk soll in Anbetracht der Monumentalbauten wohlig erschaudern und sofort begreifen: Wir sind wieder wer.

Dieses populistische Verständnis vom Bauen weckt ungute Erinnerungen: Hitler und dessen Lieblingsbauherr Albert Speer hatten Ähnliches im Sinn, als sie von Berlin als Welthauptstadt Germania im Stile des Römischen Reichs träumten. Gebaut wurde sie zum Glück nie.

Auch Trump träumt mitsamt seinem Hofstaat offenbar von alter Größe. Das Problem ist nur: Diese alte Größe hat es nie gegeben. Es handelt sich um eine Projektion. Um das Hirngespinst einer republikanischen Elite, für die die Demokratie ein Hindernis ist und die ihre Legitimation in einer imaginierten Antike sucht. Wie weit das gehen kann, offenbarte kürzlich Stephen Miller.

Der Chefideologe Trumps sprach dem politischen Gegner kürzlich quasi das Existenzrecht ab. Zugleich stellte er die MAGA-Bewegung in eine Traditionslinie mit Römern und Griechen. "Wir haben Schönheit. Wir haben Licht. Wir haben Stärke", sagte Miller. "Was habt Ihr? Ihr habt nichts." Miller kündigte bei seinem Grusel-Auftritt an, man werde einen "Sturm" entfachen. Die Trump-Feinde sollten sich auf etwas gefasst machen. Tage später beorderte der Präsident die Nationalgarde in die liberalen Hochburgen Portland und Chicago, um dort "aufzuräumen".