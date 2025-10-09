Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

sie haben die Nacht zum Tag gemacht: Stundenlang haben Friedrich Merz, Lars Klingbeil, Bärbel Bas, Alexander Dobrindt und die anderen Koalitionäre im Bundeskanzleramt in Berlin zusammengesessen, um im Koalitionsausschuss über dringende Streitthemen zu beraten. Die Bürger erwarten Entscheidungen, doch die Regierenden tun sich schwer; zu groß ist die Diskrepanz zwischen Klientelerwartungen und Pragmatismus. Der Herbst der Reformen droht zum Flop zu werden. Doch der Blick ins nahe Ausland dämpft den Frust. Der Reihe nach.

Deutschland ist eine Demokratie mit Stoßdämpfern. Unser Verhältniswahlrecht baut der Macht ein Gelenk ein: Statt der großen Faust gibt es die ruhige Hand. Koalitionen werden nicht geboren, sie werden geknetet – so wie in den vergangenen Stunden zwischen CDU, CSU und SPD. In stundenlangen Sitzungen drechseln die Politiker Sätze so lange, bis diese keine Splitter mehr aufweisen.

Das hat seinen Preis. Der deutsche Kompromissmodus ist zäh wie Kaugummi, belohnt die Umstandskrämer und beflügelt selten zu Höherem. Aber er verhindert Totalabstürze. Die große Geste bleibt vor der Tür, in die Sitzung geht das Kleingedruckte – und herauskommt immerhin ein gewisser Fortschritt: zwar keine Sprünge, aber wenigstens Schrittchen.

In Berlin entstehen Gesetze nicht als Heldentaten, sondern als Bedienungsanleitungen für die Wirklichkeit. Es dauert lange, bis drei Parteien denselben Satz unterschreiben – doch wer unterschreibt, fühlt sich gebunden. Das ist die unspektakuläre Logik des Konsenses: Er produziert nicht die Schlagzeile von heute, sondern die Tragfähigkeit von morgen.

Schon richtig: Wer große Würfe sucht, wird hierzulande enttäuscht. Das Renten-, das Sozial-, das Gesundheits- und das Bildungssystem, die Bundeswehr, die Verwaltung, der öffentliche Rundfunk und manches mehr brauchen dringend eine Generalreform. Angesichts der gewaltigen Herausforderungen wirken die Details, mit denen sich Merz, Klingbeil und Co. nun stundenlang beschäftigt haben – das Bürgergeld und die CO2-Abgabe für Verbrennerautos –, eher kleinkariert. Ja, als deutscher Staatsbürger muss man sehr geduldig sein. Dafür fehlen hierzulande aber auch – wenn nicht gerade Grüne oder Gelbe regieren – plötzliche Richtungswechsel und ideologische Geisterbahnfahrten. Das Politikverfahren der Mitte ist nicht glamourös, aber rational: Wenn jeder Beteiligte ein wenig verliert, gewinnt am Ende das Gemeinwesen. So gesehen sind überschaubare Ergebnisse verkraftbar.

Als die Koalitionäre nach rund achtstündigen Verhandlungen das Kanzleramt am frühen Donnerstagmorgen verließen, hüllten sie sich zunächst in Schweigen. Beschlüsse zu den sozial- und wirtschaftspolitischen Themen, die Millionen Menschen betreffen, wurden vorerst nicht bekannt. Doch heute soll über Ergebnisse informiert werden, hieß es von verschiedenen Seiten.

Der Blick zu unseren Nachbarn in Frankreich zeigt, wie es anders laufen kann. Das Mehrheitswahlrecht soll dort Klarheit erzwingen – erzeugt jedoch ein gespaltenes Parlament: drei verfeindete Lager, ein überforderter Ministerpräsident nach dem anderen und ein Präsident, dessen Autorität schneller zerbröselt, als man bis drei zählen kann. Wo der Konsens nicht eingeübt ist, verausgaben die Parteien sich in Schaukämpfen. Der Reformdruck wächst, die Schulden dito, und die Mitte stöhnt über den Stillstand, während Radikale von links und rechts jeden Aufbruch torpedieren.

Im Vergleich dazu ist der deutsche Weg nicht schöner, aber effizienter: Hierzulande wird der Dissens zum Regelbetrieb verarbeitet. Die Berliner Politik ist eher Klempnerei als Choreografie, doch sie hält die Rohre warm, auch wenn draußen der Frost klirrt. Kompromissbereitschaft ist kein Kuscheln, sondern eine Sicherheitsarchitektur. Sie schützt Minderheiten vor Überrumpelung und Mehrheiten vor Selbstüberschätzung.

In Deutschland funktioniert der Konsens wie Mörtel: Er wird niemals eine bildschöne Statue wie von Michelangelo formen, aber ohne ihn stürzt jedes Haus ein. Wer schnelle Siege will, baut bunte Zelte. Wer dauerhaft gut leben möchte, baut Mauern – Stein für Stein, mit Mörtel zwischen den Fugen. Genau darin liegt bei aller berechtigten Kritik am politischen Schneckentempo der Segen des deutschen Systems: Es ist nicht die Kunst, Recht zu behalten, sondern die Kunst, gemeinsam nicht Unrecht zu tun. So gesehen lohnt es sich durchaus, wenn Politiker sich die Nächte um die Ohren schlagen.

Ein Frieden für Gaza

In der Nacht zum Donnerstag kam tatsächlich die von vielen ersehnte Nachricht, dass Israel und die Terrororganisation Hamas sich auf die erste Phase eines Friedensabkommens geeinigt haben. Dieses sieht den Rückzug der israelischen Armee hinter eine bestimmten Linie und die Rückkehr aller in der Gewalt der Hamas befindlichen Geiseln vor. Im Gegenzug soll Israel unter anderem bis zu 2.000 inhaftierte Palästinenser freilassen. Mehr dazu lesen Sie hier.

US-Präsident Donald Trump hatte die Einigung zuerst verkündet. "Das ist ein wundervoller Tag, ein wundervoller Tag für alle", sagte er. Israel und die Hamas bestätigten das Abkommen. Die Behörden im Gazastreifen wiesen die Bewohner dennoch an, vorsichtig zu bleiben. Sie warnten vor möglichen israelischen Verstößen einer Waffenruhe.

UN-Generalsekretär António Guterres mahnte unterdessen alle Beteiligten, sich an die Vereinbarung zu halten. Er forderte sie dazu auf, "diese einmalige Gelegenheit" für den Weg hin zu einer Zweistaatenlösung zu nutzen, die es Israelis und Palästinensern ermöglichen würde, in Frieden und Sicherheit zu leben. "Noch nie stand so viel auf dem Spiel", betonte er.

Autogipfel im Kanzleramt

Sinkende Absatzzahlen, Gewinneinbrüche, Stellenstreichungen: Die deutsche Autoindustrie steckt in der Krise. Weil es sich um eine Schlüsselbranche handelt, an der Millionen Arbeitsplätze hängen, lädt Kanzler Friedrich Merz trotz der langen Koalitionsnacht heute Vertreter von Herstellern und Zulieferern, Verbänden und Gewerkschaften zum Gipfelgespräch in die Regierungszentrale. Wie er ihnen helfen will, hat der CDU-Chef auch schon kundgetan: Das von der EU ab 2035 geplante Verbrennerverbot soll aufgeweicht werden. Parteiübergreifende Unterstützung bekommt er von den Ministerpräsidenten der Autoländer Niedersachsen und Bayern, selbst die Grünen-Spitze in Baden-Württemberg spricht sich für "Flexibilisierung" aus.

Ein bisschen absurd wirkt dieser Rückschritt nicht nur angesichts des unstrittigen Ziels, die CO2-Emissionen im Verkehrssektor zu senken. Er verwundert auch vor dem Hintergrund, dass die Konzerne von der Politik lange Zeit Planungssicherheit forderten. Außerdem zeigt der Fall des Sportwagenbauers Porsche, wie kostspielig es ist, nach Milliardeninvestitionen in die Elektromobilität nun wieder die klassischen Antriebe aufzufrischen. In China, wo das Regime längst einen klaren E-Kurs eingeschlagen hat, wird man die wankelmütige Haltung europäischer Konsumenten und Politiker allenfalls belächeln.