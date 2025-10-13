Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

es ist ein wackliger, doch gewaltiger Schritt: An diesem Montag soll die Grundlage für einen Waffenstillstand in Nahost gelegt werden. Die Hamas hat am Morgen mit der Übergabe der wohl 20 noch lebenden israelischen Geiseln begonnen, die sie seit dem 7. Oktober 2023 in ihrer Gewalt hat – dieses Mal ohne Propaganda, ohne das unerträgliche Siegesgeheul der Terroristen. Im Gegenzug soll Israel 2.000 Palästinenser freilassen – darunter rund 200, die wegen schwerer Straftaten wie Terroranschlägen verurteilt wurden.

Es ist der Start eines sogenannten Friedensplans, dem noch viele Stufen folgen sollen. Von anhaltendem Frieden allerdings wagt man in der Region noch lange nicht zu träumen. Die Hamas hat am Samstag schon ihre Entwaffnung und damit eine weitere Phase des Plans abgelehnt. Die Anspannung ist maximal, der alte Konflikt ungelöst, das Misstrauen auf beiden Seiten groß. Doch das so wichtige Ziel könnte am Montag erst einmal erreicht werden: Die Waffen schweigen.

Zu verdanken ist diese Entwicklung vor allem Donald Trump. Der US-Präsident hat sein Gewicht als Hegemon in die Waagschale geworfen, seinen engen Verbündeten Benjamin Netanjahu erheblich unter Druck gesetzt und wichtigen Unterstützern der Hamas Vertrauen in das Abkommen geschenkt. Das deutlichste Zeichen, das Trump setzte, war ein Telefonat von Netanjahu mit Katar vor rund zwei Wochen – in Trumps Beisein, vor Fotografen, aus dem Oval Office heraus.

In dem Gespräch entschuldigte Netanjahu sich für Israels Luftangriff auf Katars Hauptstadt Doha. Der sollte nach israelischen Angaben Führern der Hamas gelten, steckte aber beinahe das ganze Pulverfass Nahost in Brand. Es war der Punkt, an dem Trump, der enge Geschäftsbeziehungen nach Katar pflegt, ganz offensichtlich der Geduldsfaden riss.

"Thank you, Trump", jubelten am Samstagabend Israelis auf einer großen Kundgebung in Tel Aviv. Zu Recht: Hält der Frieden in der Region, würde Trump seinem selbsterklärten Ziel, Friedenspräsident zu sein, gerecht werden. Schon jetzt sind die Schritte, die auf dem schwierigsten aller diplomatischen Parketts gegangen werden, eine Sensation. Das macht Trump nicht zum Helden, seine Motivation nicht frei von persönlichen Interessen, seine sonstigen ständigen außenpolitischen Wendemanöver und seinen Raubbau an der US-Demokratie kein Stück besser. Aber man kann hier ehrlich Tribut zollen: Keiner hat es bisher so weit gebracht.

Buhrufe in Tel Aviv hingegen kassierte Israels Premier Netanjahu. Er steht bei den eigenen Bürgern unter Verdacht, vorangegangene Verhandlungen zur Freilassung der Geiseln torpediert zu haben. Das Misstrauen der Bevölkerung sitzt tief, Netanjahus Regierung hat zudem im Parlament keine eigene Mehrheit mehr, die Opposition fordert schon lange Neuwahlen. Der Krieg hat seiner Regierung noch Stabilität verliehen. Wie es im Frieden mit ihr weitergeht, wird sich zeigen müssen.

Noch sehr viel unklarer ist Gazas Zukunft. Die palästinensischen Gebiete liegen zertrümmert da, die meisten Orte sind nur noch Schutt und Asche. Ab heute sollen endlich wieder Hilfskonvois in größerem Umfang einfahren dürfen, um den grassierenden Hunger in der Bevölkerung zu stillen. Der weitere Aufbau aber wird langwierig, aufwendig und teuer.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat bereits versprochen, dass die Bundesrepublik einspringt. 29 Millionen Euro sollen als sofortige humanitäre Hilfe fließen. Außerdem will Merz die Aussetzung der Militärhilfen für Israel überprüfen. Hastige Versprechen, die sich noch rächen könnten. Denn ob sich dem deutschen Wähler ihr Sinn in Zeiten klammer Kassen erschließt, ist fraglich.

Schließlich pochen Deutschland wie die EU darauf, dass nach einem möglichen Frieden im Ukraine-Krieg Russland den Aufbau finanzieren soll. Die Forderung folgt einer unbestechlichen Logik: Wer wegbombt, der soll auch wieder aufbauen. Warum soll nun im Fall von Israel plötzlich anderes gelten?

Zuerst bleibt jedoch nur eines: Hoffen und Bangen, dass heute alles glatt über die Bühne geht. Trump wird zunächst in Israel sein, soll dort freigelassene Geiseln treffen und im Parlament eine Rede halten. Danach geht es nach Ägypten, wo er mit 20 anderen Staats- und Regierungschefs – darunter Friedrich Merz – an einer offiziellen Zeremonie zur Unterzeichnung des Waffenruhe-Abkommens teilnehmen soll. Es könnte der bedeutendste Tag in Trumps Karriere werden. Viel wichtiger aber: hoffentlich auch der erste hin zu einem stabilen Frieden.

Spionageskandal in der AfD weitet sich aus

Ein Problem mit einer zu großen Nähe zu Russland hat die AfD ohnehin schon. Während russische Bomben Zivilisten in der Ukraine zerfetzten, schmückten AfD-Abgeordnete russische Wirtschaftsgipfel, traten Honorarprofessuren an russischen Hochschulen an und verkehrten derart eng mit Vertrauten des Kremls, dass gegen einen von ihnen aktuell wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und der Annahme russischer Zahlungen ermittelt wird.

Nun scheint sich zum Russland-Problem noch ein veritables China-Problem zu gesellen. Denn eine aktuelle Recherche von t-online, die Sie hier lesen können, zeigt: Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jan Wenzel Schmidt reiste im November 2023 nach China und besuchte dort eine Diamantenfabrik. Bemerkenswert ist daran nicht nur, dass ein sehr enger Bekannter, mit dem Schmidt einen Wohnsitz teilt, kurz zuvor Diamanten-Unternehmen in Deutschland gründete. Sondern vor allem, dass an Schmidts Seite der Deutsch-Chinese Jian Guo reiste. Guo arbeitete zu der Zeit im Brüsseler Abgeordnetenbüro des ohnehin ständig in Skandale verwickelten AfD-Politikers Maximilian Krah. Kollegen galt er da schon als auffällig. Medien, darunter t-online, hatten bereits über Guos auffällige Verbindungen und Geschäftsbeziehungen berichtet.

Vor zwei Wochen dann wurde Guo schuldig gesprochen: Die Richter sahen einen besonders schweren Fall von Spionage – und quittierten ihn mit vier Jahren und neun Monaten Haft. Aufgearbeitet hat die AfD den Skandal allerdings nie. Wie die neue Recherche von t-online zeigt, könnte das einen einfachen Grund haben: Wesentlich mehr als bisher bekannt zog Guo offenbar in der AfD Fäden. Und das nicht nur in Brüssel, sondern auch in der deutschen Hauptstadt.

