der Nahe Osten erlebt historische Tage. Zäsuren kommen in dieser Weltregion öfter vor, doch meistens sind die Anlässe düster: noch mehr Hass, noch mehr Anschläge, noch mehr Krieg, seit Jahrzehnten geht das so.

Diesmal ist es anders. Dank der Brachialdiplomatie von US-Präsident Trump sehen sich die Blutfeinde zum Friedenschluss genötigt: Der als Kriegsverbrecher angeklagte Benjamin Netanjahu und seine rechtsradikalen Minister einerseits sowie die Terroristen der Hamas und ihre Komplizen in den arabischen Golfstaaten andererseits haben klein beigegeben und zumindest begonnen, "Donald's Deal" umzusetzen. Alle noch lebenden israelischen Geiseln sind frei, die Bilder ihres Glücks sind rührend. Im Gegenzug dürfen Hunderte palästinensische Häftlinge die israelischen Gefängnisse verlassen und zigtausende Menschen in ihre Heimatorte im Gazastreifen zurückkehren. Dort steht zwar kaum noch ein Stein auf dem anderen. Dennoch birgt dieser Moment die Chance für eine dauerhafte Befriedung der geschundenen Region.

Damit bekommt der Nahe Osten die historische Gelegenheit, sich in die Riege der erfolgreich befriedeten Konfliktherde einzureihen. Aus vier Jahrzehnten ertönt ein wohlklingender Kanon gelungener Friedensschlüsse – von Nordirland über Bosnien und Mosambik bis Kolumbien und Nordäthiopien. Die Erfolgskriterien ähneln sich, allerdings erscheinen die Voraussetzungen für Israelis und Palästinenser besonders vertrackt. Zehn Bedingungen sind es, die erfüllt werden müssen.

Erstens: Um Kriegsparteien an einen Tisch oder wenigstens zum Einlenken zu bewegen, braucht es Druck. Den muss ein mächtiger Dritter ausüben. Was er bei Putin vermissen lässt, hat Donald Trump gegenüber Netanjahu und den verbliebenen Hamas-Anführern bewiesen: Wenn die Weltmacht USA ihr ganzes Gewicht in die Waagschale legt, wird selbst undenkbar Erscheinendes möglich.

Zweitens: Am Beginn jedes dauerhaften Friedens steht ein stabiler Waffenstillstand; ohne Ruhe kein Neuanfang. In Gaza ist der Anfang gemacht, aber noch wirkt die Feuerpause fragil.

Drittens: Paramilitärische Kämpfer müssen demobilisiert werden und in die Zivilgesellschaft zurückkehren können; ohne Abrüstung bleibt jedes Abkommen ein Papiertiger. Hier lässt das Zugeständnis der Amerikaner an die Hamas, dass diese ihre Waffen "noch eine Zeitlang behalten darf", ebenso wenig Gutes erwarten wie die Ankündigung der Terrorchefs, den "Kampf gegen Israel" fortzusetzen.

Viertens: Statt Siegerjustiz braucht es Teilhabe der Unterlegenen und institutionelle Machtteilung; es kommt darauf an, Gegner einzubinden, statt sie zu demütigen. Da die Verwaltungsstruktur im Gazastreifen nahezu vollständig zerschlagen wurde, liegt hier die größte Herausforderung und zugleich das größte Risiko: Gelingt es nicht, verlässliche zivile Strukturen aufzubauen, könnte die Hydra des Terrors bald ihr nächstes Haupt erheben.

Fünftens: Jeder Frieden benötigt einen Schiedsrichter, der Kompromisse anbahnen, Zugeständnisse belohnen und Verletzungen der Beschlüsse ahnden kann. Diese Aufgabe ist unendlich mühsam; ob der gegenwärtige US-Präsident sie dauerhaft auszufüllen bereit ist, kann zumindest bezweifelt werden.

Sechstens: Ohne das Bemühen um Gerechtigkeit ist kein Frieden von Dauer. Verbrechen erfordern Sühne, um Narben verheilen zu lassen. Eine Übergangsjustiz, die weder der Rache noch der Amnesie verfällt, ist eine große Aufgabe – und zugleich das Feld, auf dem etablierte Rechtsstaaten wie Deutschland helfen können.

Siebtens: Wer den Frieden nicht als echte Verbesserung erlebt, wird bald erneut anfällig für die Parolen von Gewaltaposteln. Deshalb ist die materielle Dividende so wichtig: Strom und fließendes Wasser, reparierte Häuser und Straßen, neue Jobs und Löhne, von denen sich Familien ernähren lassen. Kurzum: Alles, was einen geregelten Alltag ermöglicht. Auch hier können Deutschland und die anderen EU-Staaten unterstützen.

Achtens: Kein kriegsversehrtes Land verwandelt sich über Nacht ins Paradies. Jeder Friedensprozess ist zunächst einmal genau das: ein Prozess. Alle Beteiligten müssen sich auf kleine, aber stetige und überprüfbare Schritte nach vorn verständigen und überdies auf Sicherungsklauseln, die im Fall von Rückschlägen greifen, um das erneute Aufflammen von Gewalt zu vermeiden.

Neuntens: Eine Zutat wird bei Konfliktschlichtungen oft vergessen, was sich bitter rächen kann. Ist ein Gegner nicht vollständig besiegt worden, muss er sein Gesicht wahren können; niemand unterschreibt ein Abkommen, um öffentlich zu verlieren. So gesehen sind die Durchhalteparolen der Hamas-Terrorpaten in diesen Stunden zwar schwer zu ertragen, aber wohl unvermeidlich.

Neun von zehn Bedingungen – im Hinblick auf den jahrzehntelangen Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern erscheinen sie schier übermenschlich. Doch das so gern beschworene "Window of opportunity" steht diesmal tatsächlich einen Spaltbreit offen. Den Waffenstillstand sollten deshalb internationale Beobachter überwachen. Es braucht Sicherheitsarrangements, Aufbauprogramme, die unbeschränkte humanitäre Versorgung der rund zwei Millionen Palästinenser im Gazastreifen. Vor allem jedoch braucht es noch zwei weitere Dinge, denn sie bilden das zehnte Erfolgskriterium: sehr viel Geld und sehr viel Vertrauen. Fehlt es an beidem, wird der Friedensschluss kaum von Dauer sein.