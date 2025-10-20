Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

er versuchte es mit einer Keule, schließlich mit einem Schwert. Doch egal, welche Waffe er einsetzte, für jeden zertrümmerten oder abgeschlagenen Kopf wuchsen zwei neue. So erging es in der griechischen Mythologie Herkules im Kampf mit der Hydra, einer schlangenähnlichen Kreatur.

In einem ähnlichen Dilemma stecken aktuell auch die Christdemokraten. Egal, was sie tun, egal, für welche Option sie sich im Kampf gegen die für sie gefährlichste Kraft, die AfD, entscheiden, sie scheinen diese damit zu stärken.

Die AfD legt von Umfrage zu Umfrage zu, liefert sich bundesweit längst ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Union. Im nächsten Jahr werden fünf neue Landtage gewählt. Abgesehen von Berlin ist die AfD in den übrigen vier Bundesländern momentan mindestens zweitstärkste Kraft, in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt sogar stärkste. Die CDU sucht daher nach einer Strategie, wie sie auch im Osten eine konservative Volkspartei der Mitte bleiben kann. Nur dafür muss sie sich der Frage stellen: Wie will sie künftig mit der AfD umgehen, sie am effektivsten bekämpfen? Eine Herkulesaufgabe. Die Antwort darauf entscheidet nicht nur über die Zukunft der Union, sondern auch über Wohl und Wehe des Landes.

Am Sonntag zog sich das Präsidium der CDU deshalb an den Stadtrand von Berlin, in den Grunewald, zurück. Abseits des politischen Betriebs wollte man all das mal in Ruhe besprechen. Nur das klappte nicht so recht. Ausgelöst durch einen Artikel des "Stern" berichteten viele andere, dass immer mehr in der CDU, vor allem in den Ostverbänden, fordern, die Brandmauer nach rechts durch "rote Linien" zu ersetzen.

Schließlich sahen sich der Kanzler und sein Fraktionschef am Samstag genötigt, via "FAZ" und "Bild"-Zeitung zu bekräftigen, nichts dergleichen sei geplant, auch in Zukunft werde es keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD geben.

Doch was genau bedeutet eigentlich: rote Linien statt Brandmauer?

Verfechter dieser Position argumentieren: Je höher die Brandmauer wurde, desto stärker wurde auch die AfD, denn sie konnte sich wunderbar hinter ihr einrichten. So musste sie nie beweisen, dass sie jenseits der Mauer konstruktiv mitarbeiten kann. Künftig, so die Überlegung, solle es daher nur noch um Inhalte gehen. Bringe die CDU also etwa auf Landesebene ein Gesetz ein, von dem sie überzeugt ist, das aber nur mit Stimmen der AfD eine Mehrheit findet, dann soll sie genau das eben in Kauf nehmen. Und nicht wie bisher peinlich genau darauf achten, dass genau das verhindert wird. Wichtig sei nur: Es dürfe keine Absprachen oder bewusste Kooperationen mit der AfD geben.

Klingt beim ersten Hören gar nicht so verkehrt – hat nur zwei große Haken: Der Übergang von Inkaufnehmen zum Kooperieren ist fließend. Eine rote Linie lässt sich schneller übertreten als eine Mauer überwinden. Mal angenommen, die CDU wird in Sachsen-Anhalt gerade noch so stärkste Kraft, erreicht aber keine Regierungsmehrheit ohne AfD oder Linke, was leider nicht unrealistisch ist. Anders als in Thüringen, wo mithilfe eines Konsultationsverfahrens mit der Linken Mehrheiten gesucht werden, würde der Ansatz der roten Linie dann bedeuten: Eine Minderheitenregierung mit Fall-zu-Fall-Mehrheiten auch mit der AfD wäre denkbar.

Das setzt allerdings voraus, dass es politische Schnittmengen zwischen CDU und AfD gibt. Nur: Wo genau sollen die liegen?

In der Migrationspolitik? Hier verfolgt die CDU längst einen deutlich härteren Kurs, teilweise bis an die Grenze des rechtsstaatlich Zulässigen. Die AfD aber geht in ihren Forderungen regelmäßig noch darüber hinaus.

Bei der inneren Sicherheit? Die AfD sieht keinerlei Gefahr durch Rechtsextreme und stellt den Verfassungsschutz in Frage. Das sind nur zwei Beispiele. Bundespolitisch ist die Wehrpflicht ein weiteres: Die AfD forderte sie lange und hat gerade eine 180-Grad-Wende vollzogen. Nur "in Friedenszeiten" und "unter einer AfD-Regierung" solle die Wehrpflicht wieder eingeführt werden.

Sicherlich gäbe es auch Schnittmengen. Aber wie sollen die, ohne mit der AfD zu sprechen, ausgelotet werden? Wird aber mit der AfD gesprochen, würde diese versuchen, sich ihre Zustimmung teuer bezahlen zu lassen. Sagt die CDU dann: Nein, hier verlaufen unsere roten Linien, was passiert dann? Nichts wäre gewonnen.

Außer, dass die Union dann sagen könnte: Schaut her, wir haben es versucht, aber die AfD ist eben nur eine destruktive Partei, selbst bei konservativen Positionen nicht kooperationsbereit. Die AfD hingegen würde behaupten: Schaut her, die Union will nur faule Kompromisse, dafür stehen wir nicht bereit. Wer echten Wandel will, muss uns eine Mehrheit geben. Sie würde die Union vorführen.

Nein – Minderheitenregierungen können nur dann funktionieren, wenn sie nicht auf Stimmen einer antidemokratischen Partei angewiesen sind. Die AfD aber ist in Teilen rechtsextrem und verfassungsfeindlich. Ihr Ziel ist nicht, sich in die Mitte zu bewegen, sondern die Union zu ersetzen. Dafür will sie die Union dazu bringen, ihre eigenen roten Linien zu übertreten. Das wäre politischer Selbstmord.

Was also kann, was sollte die CDU tun?

Die Unterschiede zwischen ihr und der AfD klar herausstellen. Und dabei der Versuchung widerstehen, die AfD rhetorisch zu kopieren. Keine pauschalen und populistischen Aussagen mehr wie von Merz über das "Problem des Stadtbilds", das man im Zuge von Rückführungen auch noch beheben werde. Das heißt nicht, dass die CDU Probleme bei der Integration von Migranten nicht ansprechen soll. Aber bitte konkret, am besten mit Maßnahmen, wie diese behoben werden können.

Und dabei der Versuchung widerstehen, die AfD rhetorisch zu kopieren. Keine pauschalen und populistischen Aussagen mehr wie von Merz über das "Problem des Stadtbilds", das man im Zuge von Rückführungen auch noch beheben werde. Das heißt nicht, dass die CDU Probleme bei der Integration von Migranten nicht ansprechen soll. Aber bitte konkret, am besten mit Maßnahmen, wie diese behoben werden können. Die AfD wirklich bekämpfen – mit Argumenten. Statt sie moralisch zu dämonisieren, sollte immer wieder gezeigt werden, wo sie keine tragfähigen Antworten hat – und welche Folgen ihre Positionen für die Wirtschaft, den Rechtsstaat und die Gesellschaft hätten.

Statt sie moralisch zu dämonisieren, sollte immer wieder gezeigt werden, wo sie keine tragfähigen Antworten hat – und welche Folgen ihre Positionen für die Wirtschaft, den Rechtsstaat und die Gesellschaft hätten. An der Brandmauer festhalten. Keine Kooperation, keine Absprachen – und auch keine Politik der roten Linien.

Und ja: Die CDU hat sich mit ihrem Grundsatzprogramm im vergangenen Jahr stärker nach rechts bewegt. Das ist gut so. Denn sie wird damit wieder unterscheidbarer. Sie will so auch sehr konservative Wähler ansprechen, die die Grundpfeiler der Demokratie nicht infrage stellen. Will sie die in Teilen rechtsextreme AfD aber wirklich schwächen, braucht sie – so wie Herkules – Hilfe. Der besiegte die Hydra nämlich erst, als sein Neffe begann, die Stümpfe ihrer abgeschlagenen Köpfe auszubrennen, sodass keine neuen nachwachsen konnten.

Auch die CDU braucht Hilfe, von zwei Seiten sogar:

Von außen: Alle Parteien links von ihr sollten anerkennen, dass konservative Positionen legitim sind. Sie sollten sich mit ihnen inhaltlich auseinandersetzen und nicht länger im moralischen Empörungsduktus.

Alle Parteien links von ihr sollten anerkennen, dass konservative Positionen legitim sind. Sie sollten sich mit ihnen inhaltlich auseinandersetzen und nicht länger im moralischen Empörungsduktus. Von innen: Allen muss klar sein, wer mit denen hinter der Brandmauer liebäugelt, gefährdet das Überleben der CDU.

Heute um 10 Uhr stellt die CDU bei einer Pressekonferenz die Ergebnisse ihres Treffens vor.

