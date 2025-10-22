Die unerträgliche Feigheit des Friedrich Merz

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

kennen Sie Schrödingers Katze? Es ist ein Gedankenexperiment, mit dem der Physiker Erwin Schrödinger die Komplexität der Quantenphysik illustrieren wollte: Eine Katze sitzt in einer geschlossenen Box – mit einer radioaktiven Substanz, die zeitversetzt zu wirken beginnt. Solange die Klappe der Box geschlossen ist, ist die Katze in einem absurden Schwebezustand: tot und lebendig zugleich. Erst, wenn die Klappe geöffnet wird, erst wenn ihr Befinden also vom Betrachter überprüft wird, legt sich ihr Zustand fest: tot oder lebendig, nichts dazwischen.

Friedrich Merz hat den verrückten Schwebezustand der Katze in der geschlossenen Box vergangene Woche mit seiner Aussage geschaffen, es gebe in Deutschland "ein Problem mit dem Stadtbild". Je nach Standpunkt des Betrachters sprach der Kanzler entweder endlich eine unbequeme Wahrheit aus oder war diskriminierend und rassistisch. Für beide Positionen gab es gute Argumente, beide waren gleichermaßen legitim. Die Köpfe schlagen sich seither das rechte und konservative Lager und das linke und progressive Lager gegenseitig ein. Und das vor allem aus einem Grund. Weil nämlich keiner wusste: Wie hat der Kanzler die Aussage genau gemeint?

In einer Pressekonferenz am Montag stellten Journalisten genau diese Frage. Sie hoben den Deckel der Box und versuchten, der Katze den Puls zu fühlen. Doch Merz schaffte ein Kunststück, dem Erwin Schrödinger wohl einige Berechnungen hätte widmen müssen: Die Box wurde geöffnet – doch der Schwebezustand löste sich nicht auf. Die Katze blieb tot und lebendig zugleich unter den Augen von Tausenden Betrachtern. Der polarisierte Meinungskampf tobt seitdem weiter.

Viel hat das damit zu tun, dass Merz schlicht keine klare Antwort auf die Frage gab, die ja nur er beantworten kann. Stattdessen übertrug er die Verantwortung, sich zu erklären, auf andere: "Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte", sagte er. Spätestens mit Einbruch der Dunkelheit gebe es ein Problem – und dieses Problem gelte es zu lösen.

Hier nun also die Antwort einer Tochter, die keinem der beiden nun streitenden Lager vollumfänglich gefallen dürfte. Warum Merz mit seiner Aussage nämlich recht hat, sogar eine mutige Debatte von ganz oben hätte anzetteln können. Und warum er nun doch schwer erträglich feige agiert und dadurch gefährliches Terrain betritt – für Deutschland und seine Partei.

Merz hat recht, wenn man seine Aussage vom "Problem mit dem Stadtbild" auslegt als: Wir haben ein Problem mit der Sicherheit in Deutschland – und das auch wegen der Migration. Es stimmt und muss klar ausgesprochen werden: Ausländer sind als Tatverdächtige in der Kriminalstatistik im Vergleich zu ihrem Anteil in der Bevölkerung überrepräsentiert – wenn es um Mord und Totschlag, Körperverletzung, Vergewaltigung, Nötigung und sexuelle Übergriffe geht. Oft sind sie auch bei Amokläufen und -fahrten oder Messerangriffen im öffentlichen Raum die Täter. Sie sorgen so für Meldungen, die ein Land erschüttern: über blutige Opfer in Bahnabteilen, zu Dutzenden niedergemähte Weihnachtsmarkt-Besucher, ertränkte Frauen in Bächen.

Bei jedem schlagen diese Taten und die dazu gehörenden Bilder anders an. Angst ist eben nicht rational, sondern hochindividuell. Bei mir grub sich zum Beispiel der U-Bahn-Treter von Berlin tief in die Hirnwindungen. Falls Sie das Video der Tat aus einer Überwachungskamera damals gesehen haben, können Sie sich vermutlich erinnern: 2016 trat der Bulgare Swetoslaw S. eine junge Frau an einer U-Bahn-Haltestelle unvermittelt und brutal in den Rücken und damit eine Treppe hinab. Die ahnungslose 26-Jährige stürzte wie eine Puppe mehrere Stufen. Mit viel Glück brach sie sich nur einen Arm und verletzte sich am Kopf. Sie hätte tot sein können. Dem Täter war das offensichtlich vollkommen egal.

Die Bahn ist immer noch mein bevorzugtes Verkehrsmittel in Berlin. Ich fahre damit tagsüber wie nachts, nüchtern wie betrunken. Doch eines tue ich nicht mehr: Am Ende von Treppen stehen bleiben – oder gar nah am Gleis auf die Bahn warten. Vor allem nicht, wenn junge Männer mit mir warten.

Gewalt gegen Frauen sei ein reines Männerproblem, habe gar nichts mit Migration zu tun – das ist der Satz, den ich von linker Seite sehr häufig höre. Dieser Satz aber ist wie Merz' Katze: korrekt und gefährlich falsch zugleich.

Natürlich töten, vergewaltigen, missbrauchen und belästigen deutsche Männer Frauen. Meine Eltern haben mich mit 15 zu einem Selbstverteidigungskurs bei der Polizei geschickt. Ich lernte dort, was viele junge Frauen in Deutschland lernen: Wie man sich auf dem Heimweg alleine Schlüssel zwischen die Finger steckt und damit in Männeraugen stößt. Wie man im richtigen Winkel mit der flachen Hand und voller Wucht von unten auf die Nasenspitze schlägt, damit der Knochen sich ins Gehirn schiebt. Wie man Kehlköpfe packt und herausreißt. Wie man Hoden so heftig tritt, dass dem Angreifer möglichst lange die Luft wegbleibt. Wie man sich mit 1,56 Meter ein wenig Zeit verschafft, um wegzurennen, um sich zu retten.

Das war die Realität von Frauen in Deutschland schon 2001, lange vor der Flüchtlingskrise. Ich lebte damals in einem 600-Seelendorf, in dem Merz ganz sicher kein Problem mit dem Stadtbild gesehen hätte. Denn das Bild dort waren: viele Friedrichs, gar keine Mohammeds.

Natürlich aber verschärft sich das Problem, wenn viele Männer aus Kulturen stammen, in denen Frauen keine Rechte besitzen und vom Staat oder der dominanten Religion abgewertet werden. Ich habe 2016 zeitweise in einer Unterkunft für unbegleitete Flüchtlinge Deutschunterricht gegeben. Dort unterrichteten wir Teenager ab 14 Jahren, meist junge Afghanen, in der Regel Muslime. Manche konnten Englisch, manche waren selbst in ihrer eigenen Sprache Analphabeten. Was mir am stärksten in Erinnerung blieb: Sie wussten nichts über Frauen.

Dass Frauen einmal im Monat bluten, was Tampons sind? Unbekannt. Dass ihre Klassenkameradinnen kurze Röcke tragen? Für einige von ihnen nicht nur schwer zu verstehen, sondern anhaltend "haram" – also unrein, verboten, Tabu. Eine religiöse Kategorie, die es in Deutschland so eigentlich lange nicht gab, und aus der schnell Abscheu, Abwertung, Gewalt und Hass erwachsen kann.