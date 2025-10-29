Diese Gewohnheit kostet Sie Zehntausende Euro

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

auf den ersten Blick klingt es wie eine gute Nachricht, die das Statistische Bundesamt gestern verkündete: Die Deutschen sparen jeden Monat im Schnitt 10,3 Prozent ihres Einkommens. Von 100 Euro, die ein privater Haushalt zur Verfügung hat, wandern also 10,30 Euro auf die hohe Kante. Zieht man den Wertverlust von Immobilien und anderen Sachwerten nicht ab, kommen die Deutschen brutto sogar auf eine Sparquote von etwa 20 Prozent. Damit halten sich Deutschlands Bürgerinnen und Bürger nicht nur exakt an die von Anlageexperten empfohlene Sparquote, sie sind auch im internationalen Vergleich überdurchschnittlich gut dabei.

Private Haushalte in Frankreich etwa sparten im vergangenen Jahr brutto nur 17,9 Prozent ihres verfügbaren Einkommens, Österreicher 17,3 Prozent, Niederländer 16,8 Prozent und Italiener gerade einmal 11,9 Prozent. Über die gesamte Europäische Union hinweg lag die Bruttosparquote, die üblicherweise für internationale Vergleiche herangezogen wird, bei 14,6 Prozent. Doch die vergleichsweise hohen Ersparnisse in Deutschland kaschieren ein gewaltiges Problem: das Faible der Deutschen, ihr Geld an den falschen Orten zu parken.

Die sprichwörtliche hohe Kante nehmen viele Haushalte leider wörtlich. Laut Schätzungen der Bundesbank horten die Deutschen zu Hause Bargeld im Wert von etwa 395 Milliarden Euro. Methoden wie im Mittelalter also, als Wohlhabende ihr Vermögen noch nicht zur Bank brachten, sondern an hoch gelegenen, schwer einsehbaren Orten versteckten wie den oberen Balken eines Himmelbetts oder speziellen Fächern in Truhen – den "hohen Kanten" eben.

Doch auch, wer es mit seinem Geld weiter schafft als bis zum nächsten Kopfkissen, macht es meist kaum besser. Denn auch Girokonto, Sparbuch oder ein gering verzinstes Tagesgeldkonto sind keine klugen Orte, um langfristig Vermögen aufzubauen. Liegt die Verzinsung unter der Inflation, verliert das Geld sogar an Wert. So verschenken die Deutschen jedes Jahr Milliarden.

Sicher, einen Notgroschen für unvorhergesehene Ausgaben sollte idealerweise jeder griffbereit haben. Dafür ist Tagesgeld perfekt. Doch sobald dort etwa drei Nettomonatsgehälter liegen und Sie keine Konsumschulden mehr abbauen müssen, sollten Sie die Rolle wechseln: weg vom Sparer, hin zum Anleger. Konkret heißt das: Sie sollten sich mit Ihrem Geld am Kapitalmarkt beteiligen. Das würde auch der EU-Kommission gefallen.

Denn Europa braucht dringend Geld, etwa für Verteidigung und für den grünen und digitalen Wandel. Würden mehr Bürger ihr Geld in börsennotierte Unternehmen investieren, stünde diesen mehr Kapital zur Verfügung. So schätzt die EU-Kommission, dass die Investitionen in europäische Aktien und Anleihen über zehn Jahre um mehr als 1,2 Billionen Euro steigen könnten, wenn das Geld der EU-Bürger stärker in Aktien, Fonds und ETFs fließen würde. Gleichzeitig würden die Anleger selbst auch davon profitieren: Denn mit einer breit gestreuten Geldanlage, beispielsweise in einen ETF auf den Aktienindex MSCI World, lässt sich je nach Dauer und Sparrate eine ordentliche Summe erwirtschaften.

Nimmt man etwa die rund 270 Euro, die Privathaushalte laut der Statistik durchschnittlich pro Monat zurücklegen, und steckt sie im Alter von 50 Jahren bis zum Rentenbeginn mit 67 in einen ETF, kommt man bei einer angenommenen Rendite von sechs Prozent pro Jahr auf ein Guthaben von gut 94.350 Euro. Wichtig: Die sechs Prozent sind nicht garantiert, da Aktienkurse schwanken, Geldratgeber wie "Finanztip" gehen aufgrund langfristiger Betrachtungen aber davon aus, dass diese Rendite über längere Zeiträume wahrscheinlich ist. Von den 94.350 Euro zum Rentenbeginn hat man selbst dann nur 55.080 Euro eingezahlt, die restlichen 39.274 Euro sind Zinsen. Geld, das man verdienen kann, ohne selbst etwas dafür tun zu müssen. Und das man verschenkt, wenn man die Scheine stattdessen unter die Matratze oder aufs Girokonto legt.

Die EU-Kommission hat das Sparschwein daher zum Feind erkoren und ihren Mitgliedstaaten empfohlen, mehr sogenannte Spar- und Anlagekonten einzuführen. Diese sollen einfach zu bedienen und flexibel sein sowie steuerliche Anreize bieten, um das Investieren für alle leichter zu machen. Zudem sollen sich die Länder überlegen, wie sie das Finanzwissen ihrer Bürger verbessern können. Das Bundesfinanzministerium begrüße die Empfehlung der Europäischen Kommission grundsätzlich, sagte mir eine Sprecherin und verwies darauf, dass sich die Bundesregierung derzeit um eine bessere Altersvorsorge bemühe. "Hierzu zählt auch, die bisherige Riester-Rente in ein neues Vorsorgeprodukt zu überführen."

Tatsächlich kam zuletzt überraschend Bewegung in diese lange verschleppte Rentenreform. Noch in diesem Jahr wollen Union und SPD einen Nachfolger für die gescheiterte Riester-Rente präsentieren. Dem Vernehmen nach könnte dann eine Idee der FDP wieder aufleben: das sogenannte Altersvorsorgedepot, das der ehemalige Finanzminister Christian Lindner bereits ausgearbeitet, aber wegen des Scheiterns der Ampelkoalition nicht mehr über die Ziellinie gebracht hatte.

Man kann über die FDP denken, was man will, aber käme das Lindner-Depot zurück, wäre das tatsächlich eine Rentenreform, die ihren Namen verdient. Denn während die Festschreibung des Rentenniveaus, die Ausweitung der Mütterrente und die Einführung der Aktivrente rein gar nichts dazu beitragen, das strauchelnde Umlagesystem der gesetzlichen Rente nachhaltig zu stützen, hat das Altersvorsorgedepot das Potenzial, die Rentenlücke vieler Menschen in Deutschland merklich zu schließen. Denn damit soll genau das möglich sein, was sich die EU-Kommission wünscht: Menschen sollten ihr Geld langfristig und breit gestreut in Fonds, ETFs und Anleihen anlegen können und dabei staatliche Zulagen und Steuervorteile erhalten.

Der Erfolg hängt allerdings von der genauen Gestaltung ab. So sollte sich der Fehler der Riester-Rente nicht wiederholen, dass die Geldanlage zu viel kostet und sich am Ende vor allem die Anbieter die Taschen vollmachen. Auch dürfte es sinnvoll für die Verbreitung sein, wenn Bürger das Altersvorsorgedepot automatisch erhielten. Wer stattdessen lieber weiter auf unverzinste Konten oder Kanten setzen will, müsste aktiv widersprechen. So bliebe jeder frei in der Entscheidung, wäre aber aufgefordert, diese bewusster zu treffen als bisher.