Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

der 23. Oktober ist ein besonderer Tag in Ungarn. Am gestrigen Donnerstag feierte der EU-Staat seinen Nationalfeiertag. 1956 begann an diesem Tag der ungarische Volksaufstand, bei dem sich die ungarische Bevölkerung gegen die sowjetische Besatzung aufgelehnt hatte.

Doch der gestrige Donnerstag war nicht allein deshalb besonders, weil in Ungarn der Vergangenheit gedacht wurde. Vielmehr ging es diesmal nämlich um die Zukunft: In der Hauptstadt Budapest kam es zu zwei bedeutenden Kundgebungen. Am Morgen trafen sich die Anhänger des autoritären Ministerpräsidenten Viktor Orbán zu einem "Friedensmarsch". Am Nachmittag gab es allerdings auch einen "Nationalen Marsch", angeführt von dem Oppositionspolitiker Péter Magyar.

Falls Sie von Magyar noch nicht gehört haben, würde ich Ihnen raten: Merken Sie sich diesen Namen. Der 44-Jährige schickt sich an, tatsächlich an der Macht von Orbán zu rütteln. Mit dem Marsch hat Magyar die heiße Phase seines Wahlkampfes eingeläutet. Denn im kommenden April wird in Ungarn ein neues Parlament gewählt – und Magyar liegt in Umfragen beständig vor Orbán. Weitere Informationen über Magyar können Sie in diesem Porträt meines Kollegen Julian Alexander Fischer lesen.

Dass in der ungarischen Hauptstadt nicht nur Zehntausende für, sondern auch gegen Orbán auf die Straße gingen, dürfte dem ungarischen Regierungschef nicht gefallen haben. Vielleicht sind die Proteste wirklich der Anfang vom Ende des illiberalen Herrschers von Ungarn. Doch ausgemacht ist das noch längst nicht: Denn Orbán wird bis April alles daran setzen, weiter an der Macht zu bleiben.

Für den ungarischen Ministerpräsidenten sieht es aktuell nicht gut aus – und das liegt nicht nur an den Umfragewerten seiner Partei Fidesz. Denn die Probleme des Landes sind offensichtlich: Die Inflation liegt deutlich über dem EU-Schnitt, die Wirtschaft stagniert, ausländische Investoren halten sich zurück, das Gesundheitssystem ist marode. Die Gelder aus Brüssel fließen nicht mehr so regelmäßig, weil Orbán die Demokratie immer weiter ausgehöhlt hat.

Zuletzt wurde auch noch öffentlich, dass der Geheimdienst offenbar jahrelang versucht hat, die EU-Behörden in Brüssel auszuspionieren. Auch Magyar wirft Orbán vor, dass er und seine Partei seit Monaten vom ungarischen Geheimdienst bespitzelt werden.

Auch auf der internationalen Bühne lief zuletzt nicht alles so, wie es sich Orbán vorgestellt hatte. Eigentlich hatte sich der 62-Jährige schon inständig darüber gefreut, dass in seinem Land die Staatschefs Wladimir Putin und Donald Trump zu neuen Beratungen über den Ukraine-Krieg zusammenkommen wollten. Ungarn als Vermittler zwischen den Weltmächten, so hätte Orbán seine Heimat gerne gesehen.

Der Regierungschef rühmt sich häufig damit, dass er zu beiden Staatschefs gute Beziehungen pflegt. Orbán, Putin und Trump eint ihr ultrakonservatives Gesellschaftsbild, die Ablehnung demokratischer Werte sowie ihr Wille, ihre Privilegien für den eigenen Vorteil zu nutzen. Die Drähte zwischen Washington, Budapest und Moskau sind daher recht kurz. Doch zu dem großen Gipfel der beiden Weltmächte in Ungarn kommt es jetzt eben doch nicht, weil Trump es sich anders überlegt hat.

Sie sehen: Der ungarische Ministerpräsident hat mit allerlei Problemen und Rückschlägen zu kämpfen. Unter normalen, demokratischen Spielregeln wäre es also alles andere als eine Überraschung, wenn Orbán im kommenden Jahr seinen Posten räumen müsste. Sein fast 20 Jahre jüngerer Konkurrent Magyar versprüht eine Aufbruchstimmung, die Orbán nach 15 Jahren im Amt gänzlich abhandengekommen ist.

Doch Ungarn ist unter Orbán eben schon lange keine lupenreine Demokratie mehr. Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit, Korruption: In allen drei Bereichen liegt Ungarn in Erhebungen verschiedener Denkfabriken innerhalb der EU auf den letzten Plätzen. Schon bei der vergangenen Wahl hatte seine Partei Fidesz "nur" 53 Prozent der Stimmen erhalten. Orbán hat allerdings das Wahlsystem so umgebaut, dass er trotzdem eine Zweidrittelmehrheit im Parlament hat. Unabhängige Medien gibt es in dem Land kaum noch, die Justiz entscheidet größtenteils so, wie es Orbán wünscht.

All diesen Entwicklungen konnte auch die EU bislang kaum Einhalt gebieten. Gewiss wurden dem ungarischen Machthaber im Laufe der Jahre wegen seiner Missachtung demokratischer Spielregeln allerlei Gelder gestrichen. Aufgehalten hat es Orbán auf seinem Weg in ein illiberales, autokratischeres Ungarn bislang nicht. Der Regierungschef gefällt sich weiterhin in der Rolle des Quertreibers im europäischen Machtapparat, auch wenn er dadurch in den allermeisten EU-Staaten schon lange in Ungnade gefallen ist. Seinen Kurs hat Orbán dennoch in all den Jahren nahezu ungehindert fortgesetzt.

Daher dürfte es niemanden wundern, dass Orbán seinem Herausforderer nicht tatenlos zusieht. Die ungarische Justiz versuchte bereits, Magyars Immunität als EU-Parlamentarier aufzuheben. In seiner Heimat werden ihm Diebstahl und Verleumdung vorgeworfen. Der EU-Politiker Daniel Freund von den Grünen sprach von einer "Schmutzkampagne" Orbáns, um seinen Widersacher auszuschalten.

Auch für die Unterstützer Magyars kann es brenzlig werden, wie etwa für Zoltán Tarr. Der hielt 2024 eine Rede auf einer Veranstaltung des Oppositionellen. Wenig später war er seinen Job bei einem staatlichen Digitalunternehmen los. Für Tarr endete der Jobverlust allerdings vergleichsweise glimpflich: Er zog im vergangenen Sommer bei der Europawahl für Magyars Partei ins Europäische Parlament ein. Doch wer eine Veranstaltung des Herausforderers besucht, geht gewissen Risiken ein.