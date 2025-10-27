Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

knapp zwei Jahre ist es her, da hat Friedrich Merz im Bundestag ziemlich dicke Backen gemacht. Merz war noch Oppositionsführer, da gehört das in gewissem Maße zum Job, und der Ampelregierung war immerhin gerade ihr Haushalt um die Ohren geflogen. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Umwidmung von 60 Milliarden Euro Corona-Hilfen für verfassungswidrig erklärt.

Für Friedrich Merz eine willkommene Gelegenheit, Kanzler Olaf Scholz zusammenzufalten. "Sie – können – es – nicht", polterte Merz. "Sie sind ein Klempner der Macht." Und kein visionärer Architekt, so war das gemeint.

In den vergangenen Wochen musste ich oft an diese Episode zurückdenken. Immer dann, wenn es mal wieder am Grundsätzlichen hakt in dieser Bundesregierung: an den Absprachen, an den Mehrheiten, an der Kommunikation. Kurz: am politischen Handwerk. Olaf Scholz nahm das mit dem Klempner schon damals als Kompliment. Heute muss man sagen: Wäre gut, wenn Friedrich Merz auch ein bisschen mehr Klempner wäre. Oder zumindest ein paar gute Klempner zur Hand hätte. Ein bisschen Können kann nämlich nicht schaden.

Es gab sie schon vor der Bundestagswahl: diejenigen, die geunkt haben, ob das wohl alles gutgehe mit so vielen in der Union, die noch nie einen Schreibtisch in einem Ministerium oder gar dem Kanzleramt hatten. Allen voran Friedrich Merz selbst, der zwar schon lange in der Politik ist, aber zwischendurch lange raus war und nun das erste Mal in seinem Leben in Regierungsverantwortung steht. Gleich als Bundeskanzler.

Schon sein Start war mehr als holprig. Merz war der Erste, den der Bundestag erst im zweiten Wahlgang zum Bundeskanzler gewählt hat. Und zwar, weil die eigenen Leute nicht mitgemacht haben, die Abgeordneten von SPD und Union.

Lange her? Kleiner Stolperer am Anfang ohne langfristigen Schaden? So einfach ist es nicht. Trotz aller Bemühungen mangelt es bis heute immer wieder am Grundsätzlichen bei Schwarz-Rot. Das sehen selbst viele in der CDU so, auch im Bundesvorstand. Sie fürchten, dass ihrer Partei die hausgemachten Fehler besonders schaden. Nicht nur, weil sie die Erfolge der Regierung überdecken; sondern, weil die CDU in der Bundesrepublik immer auch für eine Sache gewählt worden ist: für ordentliches, geräuschloses Regieren. Fürs gute Handwerk also.

Das Problem für Friedrich Merz und seine Bundesregierung ist, dass es gleich an mehreren Stellen nicht gut genug funktioniert. Es ist ein multipler Wasserrohrbruch, für den ein einziger Klempner nicht ausreicht.

Eine Baustelle sind die Regierungsfraktionen von Union und SPD. Manchmal liegt das daran, dass die Zusammenarbeit der Fraktionen mit dem Bundeskabinett nicht funktioniert. Manchmal schlicht daran, dass die Fraktionsführungen ihre Leute nicht im Griff haben.

Das war nicht nur bei der Kanzlerwahl so. Auch bei der gescheiterten Wahl der Verfassungsrichter vor der Sommerpause hat die Fraktionsführung die Stimmung in der Union unterschätzt. Wochenlang betonten Fraktionschef Jens Spahn, CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann und der Parlamentarische Geschäftsführer Steffen Bilger, ihre Leute würden Frauke Brosius-Gersdorf am Ende schon wählen. Erst wenige Stunden bevor es im Bundestag so weit sein sollte, merkten sie: Hoppla, das wird doch nichts. Und stoppten die Wahl.

Hinterher hieß es oft, die Justiziare der Fraktion hätten bei der Überprüfung der Kandidaten nicht richtig aufgepasst. Es ist eine bequeme Ausrede für die Fraktionsführung. Nur, selbst wenn es stimmt, erklärt es nicht, warum die Spitzenleute den Ernst der Lage erst am Wahltag verstanden haben. Viele in der SPD jedenfalls haben seitdem ihr Vertrauen in die Union noch nicht wiedergewonnen.

Die Union wiederum ärgerte sich zuletzt wegen des geplatzten Wehrpflicht-Kompromisses mächtig über die SPD. Auch das völlig zu Recht. Dabei scheinen gleich mehrere Sachen schiefgelaufen zu sein. Die Verhandlungsgruppe aus SPD und Union im Bundestag hat offenbar den zuständigen SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius und sein Ministerium nicht ausreichend eingebunden. Pistorius wiederum hatte kein Problem damit, die Sache ohne Rücksicht auf Verluste platzen zu lassen. Was SPD-Fraktionschef Matthias Miersch unterschätzte und nicht verhindern konnte.

Die Koordinierung zwischen Ministern und Fraktion hat offensichtlich auch bei einem zweiten Zwist nicht funktioniert, der ebenso ungelöst ist: bei der Rente. Dort drohen junge Unionsabgeordnete mit Blockade, weil die SPD-Arbeitsministerin Bärbel Bas einen Satz in ihren Gesetzentwurf geschrieben hat, der das Rentenniveau über 2031 hinaus stabil halten soll. Weite Teile der Unionsfraktion stimmen der Kritik mittlerweile zu. Unter der Hand mit dem vielsagenden Hinweis, die Fraktion habe die Regierung schon auf das Problem hingewiesen, bevor das Bundeskabinett den Entwurf beschlossen habe. Soll heißen: Hätte gar nicht so weit kommen müssen, wenn ihr auf uns gehört hättet.

Doch nicht nur bei der Kommunikation der Bundesregierung mit den Fraktionen hapert es. Auch die Länderchefs fühlen sich oft schlecht informiert. Es gibt CDU-Ministerpräsidenten, die mittlerweile von einem katastrophalen Informationsfluss sprechen. Sie erzählen dann zum Beispiel von einem Bund-Länder-Koordinator Michael Meister von der CDU, der bei einem dafür vorgesehenen Koordinationstreffen der Bundesregierung mit den Ländern schlicht fehlte.

Die Sache ist mehr als gekränkte Eitelkeit einiger Länderfürsten. In einem prominenten Fall hat schlechte Kommunikation eine miese Lage noch deutlich mieser gemacht: bei der Stromsteuer. Als die Bundesregierung sich aus Geldnot entschloss, Privatleute doch von der Stromsteuersenkung auszuschließen, war der nordrhein-westfälische CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst einer der Ersten, der das lautstark kritisierte. Und zwar speziell den SPD-Finanzminister Lars Klingbeil. Denn Wüst dachte anfangs, das alles sei nur der Vorschlag des zuständigen Ministers allein gewesen. Dass es längst mit dem Bundeskanzler abgesprochen war, hatte Wüst niemand gesagt.