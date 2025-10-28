Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

haben Sie schon einmal überlegt, einen Marathon zu laufen? Ich kann Ihnen sagen: Es ist verdammt anstrengend. Am Sonntag bin ich meinen dritten Marathon gelaufen, in Frankfurt, vorbei an Deutschlands Wolkenkratzerlandschaft. Die ersten 25 Kilometer liefen überraschend gut. Nur der eiskalte Wind, der ständig von vorn blies, zehrte an den Kräften.

Doch irgendwann kamen die Schmerzen: zuerst in den Knien, dann im Rücken. Man schleppt sich weiter, zählt die Meter bis zur nächsten Versorgungsstation. Ab Kilometer 30 gab es Cola, die Lebensgeister kehrten kurzzeitig zurück. Ich will gar nicht allzu ausufernd über den Lauf schwadronieren. Doch meine Freundin, die ebenfalls angetreten ist, sagte bei Kilometer 35 einen Satz, über den ich noch länger nachdenken musste: "Eigentlich muss man nur lange genug gegen seinen Schmerz anlaufen." Der Satz lässt sich erstaunlich gut auf die deutsche Wirtschaft übertragen.

Denn auch die Konjunktur hat gerade mit einigen schmerzhaften Entwicklungen zu kämpfen: Nullwachstum, sinkende Investitionen, Unsicherheit in den Chefetagen. Nun zeigt sich wieder ein Funken Hoffnung. Der Ifo-Geschäftsklimaindex für Oktober 2025 ist gestiegen, die Stimmung in den Unternehmen hellt sich auf. Viele Ökonomen rechnen damit, dass im kommenden Jahr ein Aufschwung möglich ist.

Man könnte anhand der Daten also meinen: Die deutsche Wirtschaft läuft gerade erfolgreich gegen ihre Schmerzen an. Doch ausgemacht ist das noch nicht. Die jetzigen Prognosen könnten den Beginn einer langfristigen Erfolgsphase markieren. Die deutsche Wirtschaft könnte aber auch vor dem Ziel aufgeben. Der Umgang mit diesen strukturellen Risiken entscheidet darüber:

Fachkräftemangel: In Deutschland gibt es nicht zu wenige Jobs, es fehlen jedoch die Menschen mit den passenden Qualifikationen. Gleichzeitig schrumpft die Zahl junger Erwerbstätiger, während immer mehr Menschen in Rente gehen. In der Folge steigt der demografische Druck, die Rentenkasse wird weiter belastet. Eine Entwicklung, die ich vor einigen Wochen bereits im Tagesanbruch beschrieben habe.

In Deutschland gibt es nicht zu wenige Jobs, es fehlen jedoch die Menschen mit den passenden Qualifikationen. Gleichzeitig schrumpft die Zahl junger Erwerbstätiger, während immer mehr Menschen in Rente gehen. In der Folge steigt der demografische Druck, die Rentenkasse wird weiter belastet. Eine Entwicklung, die ich vor einigen Wochen bereits im Tagesanbruch beschrieben habe. Deindustrialisierung versus Klimaschutz: Die deutsche Industrie steht unter Druck – nicht nur durch steigende Energie- und Rohstoffkosten, sondern auch durch die Notwendigkeit, klimafreundlich zu investieren. Jahrzehntelang wurden Modernisierungen verschoben, Technologien nur zögerlich erneuert. Jetzt rächt sich das: Autohersteller müssen schnell auf E-Mobilität umsatteln, Stahlwerke in klimaneutrale Verfahren investieren. Ohne staatliche Hilfe und kluge Planung droht, dass Teile der Produktion ins Ausland abwandern – nach Polen, Tschechien oder China. Dort ist der Strom günstiger, und die Regeln sind weniger streng. Dem Klima ist dadurch nicht geholfen, im Gegenteil.

Die deutsche Industrie steht unter Druck – nicht nur durch steigende Energie- und Rohstoffkosten, sondern auch durch die Notwendigkeit, klimafreundlich zu investieren. Jahrzehntelang wurden Modernisierungen verschoben, Technologien nur zögerlich erneuert. Jetzt rächt sich das: Autohersteller müssen schnell auf E-Mobilität umsatteln, Stahlwerke in klimaneutrale Verfahren investieren. Ohne staatliche Hilfe und kluge Planung droht, dass Teile der Produktion ins Ausland abwandern – nach Polen, Tschechien oder China. Dort ist der Strom günstiger, und die Regeln sind weniger streng. Dem Klima ist dadurch nicht geholfen, im Gegenteil. Bürokratie: Übertriebene Vorschriften, Genehmigungsstau und Dokumentationspflichten bremsen Investitionen und Innovationen. Firmen verbringen viel Zeit mit Verwaltungsaufgaben statt mit Forschung oder Produktion. Experten schätzen, dass allein hierdurch jährlich Milliardenpotenziale ungenutzt bleiben.

Übertriebene Vorschriften, Genehmigungsstau und Dokumentationspflichten bremsen Investitionen und Innovationen. Firmen verbringen viel Zeit mit Verwaltungsaufgaben statt mit Forschung oder Produktion. Experten schätzen, dass allein hierdurch jährlich Milliardenpotenziale ungenutzt bleiben. Globale Handelskriege und Abhängigkeit von China: Die deutschen Unternehmen sind in globalen Lieferketten gefangen. Kritische Materialien kommen häufig aus nur einem Drittland, was Europas wirtschaftliche Sicherheit gefährdet. Besonders deutlich wird das bei Mikrochips, die für Autos, Maschinen und Elektronik unverzichtbar sind – der Großteil stammt aus Taiwan. Kommt es dort zu geopolitischen Spannungen mit China oder gar zu einem Krieg, drohen Produktionsstopps in Deutschland. China ist nicht nur Partner, sondern auch Wettbewerber und insbesondere Systemrivale. Die Lektion sollte klar sein: Wer zu stark von einzelnen Ländern abhängig ist, riskiert, dass die eigene Industrie plötzlich ins Stocken gerät.

Diese Faktoren sind keine abstrakten Risiken. Sie wirken bereits jetzt im Alltag der Deutschen. Die Regierung plant Milliardeninvestitionen in Infrastruktur und Verteidigung. Sie helfen, die Stimmung in den Unternehmen zu verbessern und verschaffen dem Land kurzfristig Luft.

Aber wirtschaftliche Erneuerung entsteht nicht allein in Ministerien, sondern in Werkshallen und Vorstandsetagen. Der Staat kann Investitionen anstoßen, aber nicht ersetzen. Er kann Bürokratie abbauen, aber nicht den Unternehmergeist simulieren, der jahrzehntelang das Rückgrat der deutschen Wirtschaft war.

Wie gelingt es denn, dass Deutschland die Hürden überwindet? An dieser Stelle meldet sich einer zu Wort, der Deutschlands Wirtschaft seit Jahren beobachtet und die Entwicklungen treffend analysiert: Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts. "Deutschland befindet sich seit Jahren in einem wirtschaftlichen Niedergang. Die Lage ist mittlerweile dramatisch", sagte Fuest der "Bild am Sonntag".

Der Ökonom warnt: Während der Staat immer mehr ausgibt, investieren Unternehmen weniger. Das gefährdet Deutschlands Wohlstand, weil weniger Investitionen mittelfristig zu schwächerem Wachstum, geringeren Steuereinnahmen und damit weniger Geld für öffentliche Leistungen führen.

Er fordert nicht die nächste Entlastungsrunde, keinen weiteren Hilfstopf, sondern einen umfassenden Reformplan für das kommende Jahrzehnt. Dieser müsse auch Sozialreformen beinhalten. So müsse etwa die Mütterrente gestoppt werden, sagt Fuest. "Stattdessen sollte die Regierung konsequent dafür sorgen, dass die Beiträge nicht weiter steigen", so Fuest.

Firmen müssten von Bürokratie entlastet werden, zum Beispiel durch den Wegfall von Dokumentationspflichten bei CO2, Lieferketten und Mindestlohn. Das könne jährlich bis zu 146 Milliarden Euro zusätzlichen Wohlstand schaffen, prognostiziert er. Ein solcher Reformplan muss dann etwa ebenso eine Loslösung der deutschen und europäischen Abhängigkeiten, zum Beispiel bei Seltenen Erden, umfassen.

Die eigentliche Frage lautet daher nicht mehr, ob Deutschland die aktuelle Delle in der Konjunktur übersteht, sondern ob es gelingt, einen neuen Wachstumspfad einzuschlagen. Wagt dieses Land den großen Wurf und traut sich, schmerzhafte Reformen anzustoßen? Oder bleibt es beim politischen Klein-Klein?

Noch liegt die Zielgerade nicht in Sicht. Auch wir haben am Ende unseres Marathons am Wochenende kurz gehen müssen, um neue Kraft zu schöpfen. Aber genau das gehört zum Marathon. Es ist eben kein Sprint. Es braucht Ausdauer, Geduld und die Bereitschaft, weiterzulaufen, auch wenn es mal leichter und mal schwerer fällt. Der schwierigste Teil ist zugleich der entscheidende.

Für Deutschland heißt das: Entweder nimmt die Bundesregierung den Marathon an und versucht, ein Jahrzehnt der Reformen anzustoßen. Oder, um im Bild zu bleiben: Sie quält sich weiter mit kurzen Sprints, bis ihr die Luft ausgeht. Das wäre dann erst recht schmerzhaft.

Taliban übernimmt Konsulate

Deutschland steht vor einem alarmierenden Schritt: Die Taliban, seit 2021 wieder an der Macht in Afghanistan und international nicht anerkannt, könnten bald ihre Flaggen vor afghanischen Vertretungen in Deutschland hissen. Berlin pflegt inzwischen direkten Kontakt zu der Terrororganisation, obwohl sie offiziell nicht als legitime Regierung anerkannt wird. Vertreter der Taliban sind nach Deutschland eingereist, die Botschaft in Berlin sowie das Generalkonsulat in München und nun auch Bonn wurden faktisch von ihnen übernommen. Gleichzeitig verhandelt das Bundesinnenministerium unter CSU-Mann Andreas Dobrindt direkt mit ihren Vertretern über die Abschiebung afghanischer Straftäter.

Die Übernahme der Vertretungen verschafft den Taliban Zugang zu vertraulichen Daten afghanischer Bürgerinnen und Bürger. Diese Entwicklung löst auch bei den Betroffenen in Deutschland und ihren Familien in Afghanistan Sorge aus.

Doch wer zulässt, dass die Taliban auf deutschem Boden diplomatische Präsenz bekommen, legitimiert stillschweigend eine Terrorgruppe. Die Islamisten treten Frauenrechte mit Füßen, verfolgen politische Gegner hart, missachten grundlegende Menschenrechte. Das ist besonders bitter, weil Deutschland im Sommer 2021 zahlreiche Ortskräfte im Stich gelassen hat – Menschen, die deutsche Bundeswehrsoldaten in Kabul unterstützt haben und nun zunehmend der Willkür der Taliban ausgeliefert sind.