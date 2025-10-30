Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

es gibt Phänomene, über die rätselt man sein Leben lang. Mir geht es so mit Debatten, die komplett falsch beginnen, aber gerade deshalb eine produktive Wende nehmen. Weil der Furor über das Geäußerte die verkrusteten Denkstrukturen erst richtig in Bewegung bringt? Vielleicht.

Damit sind wir bei Friedrich Merz und dem "Stadtbild". Mehr als zwei Wochen ist es her, dass der Kanzler seine verkorkste Vokabel in die Öffentlichkeit warf und damit eine Debatte anzettelte, von deren Wucht er womöglich selbst überrascht war. Das Thema ist längst nicht durch: In mehreren Städten wird weiter gegen Merz demonstriert, Forderungspapiere werden vorgelegt und offene Briefe geschrieben, und die Spitzen der schwarz-roten Koalition wollen endlich über konkrete Maßnahmen sprechen.

So ungelenk der Aufschlag des Bundeskanzlers auch war: Jetzt, da die erste Empörungswelle abgeklungen ist, könnte tatsächlich so etwas wie substanzielle Politik herauskommen. Gut! Das liegt daran, dass die SPD kurzerhand ihre Strategie änderte.

Nachdem die Sozialdemokraten zunächst die ganz großen Geschütze aufgefahren und Merz einen Spalter genannt hatten, schalteten sie in den Arbeitsmodus. Sie erkannten, dass weite Teile der Bevölkerung teilen, was Merz meinte, wenn auch nicht, wie er es sagte. In Kurzform: dass es Probleme mit denjenigen Migranten gebe, "die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus haben, nicht arbeiten und sich nicht an unsere Regeln halten", wie Merz erst Tage nach seiner "Stadtbild"-Äußerung konkretisierte.

In einem "8-Punkte-Plan" legten zehn SPD-Abgeordnete ihre Sicht der Dinge dar: Merz benenne das "falsche Problem" und reduziere die Probleme auf Zuwanderer, heißt es dort. Stattdessen gebe es "vielfältige Ursachen" für die Missstände im Stadtbild wie Wohnungsnot, fehlende soziale Infrastruktur und unzureichende Prävention. In der Folge listen die Genossen auf, was ihrer Meinung wirklich helfen würde, um deutsche Innenstädte sauberer und sicherer zu machen: Videoüberwachung im öffentlichen Raum, bessere Beleuchtung, kommunale Sportangebote, mehr Grünflächen und Brunnen, Hitzeschutzmaßnahmen, faire Mieten, aufsuchende Sozialarbeit, Drogenkonsumräume, Programme gegen rassistische Gewalt und vieles mehr.

Das Rundum-sorglos-Paket der SPD für lebenswertere Innenstädte hatte aber einen Haken: Das, was Merz so unbeholfen auszudrücken versuchte, fehlte komplett: die Probleme, die durch eine jahrelange, teils unkontrollierte Migration entstanden sind und vor allem Stadtbewohnern nicht verborgen blieben. Warum winden sich die Genossen so sehr, sich des Themas offensiv anzunehmen?

Um Missverständnisse zu vermeiden: Ja, Merz hat mit "Stadtbild" ohne Not einen Sprengsatz in die Öffentlichkeit geworfen, er hat Ressentiments befeuert, indem er die Probleme in deutschen Innenstädten am äußeren Erscheinungsbild von Menschen festmachte. Zu Recht fühlen sich Millionen Deutsche mit Migrationshintergrund davon angegriffen, ein Gefühl, das der Rapper Eko Fresh mit seinem Song "Friedrich" emotional aufgreift.

Den Sturm der Entrüstung hat der Kanzler also zunächst selbst zu verantworten. Das Gejammere aus Teilen der Union, Merz werde von manchen bewusst missverstanden, ist wohlfeil.

Das macht die Kritik der SPD jedoch nicht automatisch richtig. Merz für die Verengung des Diskurses auf Migration zu kritisieren, aber zugleich einen 8-Punkte-Plan vorzulegen, in dem nicht mal einer der acht Punkte darauf eingeht, ist im Grunde dieselbe Operation, nur auf links gewendet. So spricht jede Seite über die jeweils bequemen Punkte, mit denen man den eigenen Anhängern möglichst wenig zumutet. Merz klagt über arbeitslose Migranten an Bahnhöfen, die SPD über klamme Kommunen und fehlende Gelder für Sozialprojekte.

Horst Seehofer ist damals zu Recht in Sack und Asche gegangen, als er von der Migration als die "Mutter aller politischen Probleme" gesprochen hat. Ein Paradebeispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Aber können die linken Parteien in Deutschland bitte endlich auch offener darüber reden, dass Zuwanderung, so wichtig sie für Deutschland ist, eben auch ihre Schattenseiten hat, vor allem dann, wenn man sie nicht anständig organisiert?

Stellenweise geschieht das auch. Insbesondere wenn man mit Sozialdemokraten "im Hintergrund" spricht, wie es im Journalistendeutsch so schön heißt, also vertraulich. Dann zeigt sich mitunter ein anderes Bild. Nicht selten wird dann Klartext gesprochen. Meist endet das Gespräch mit: "Aber zitieren Sie mich nicht!" Doch ist das die Lösung? Nein, natürlich nicht. Eine derartige Beißhemmung bei einem Thema, das sehr viele Menschen in ihrem Alltag beschäftigt, kann auf lange Sicht nicht gesund sein für eine Demokratie. Eine besondere Ironie ist, dass Menschen mit Migrationshintergrund die Zustände mittlerweile teils offener kritisieren als viele Linke. Leider läuft diese Übung schon seit einigen Jahren, mit dem Ergebnis, dass sich Extremisten und Rassisten im Diskurs über Migrationsprobleme als die treibenden Kräfte zu inszenieren vermögen.

Es gibt durchaus SPD-Politiker, die sich entschieden haben, das Thema offener anzugehen. Aber es sind, bisher zumindest, meist Kommunalpolitiker mit engem Draht zu den Leuten vor Ort und die aussprechen, was viele denken. Der SPD-Oberbürgermeister in Duisburg, Sören Link, etwa oder der dienstälteste SPD-Bürgermeister Deutschlands, Thomas Jung in Erlangen. Doch je höher die Funktionärsebene, desto verklausulierter die Sprache.

Die Verklemmtheit der Sozialdemokraten hat per se nichts mit der SPD zu tun. Sie ist ein Symptom für ein breiteres Phänomen: das Unvermögen großer Teile der politischen Linken in Deutschland, Missstände in der Migrationspolitik klar zu benennen.

Die Gründe dafür sind zahlreich. Mal ist es die Angst, als Rassist zu gelten, oder die Angst vor der Korrektur des eigenen Weltbildes, in der Migration ein Grundrecht und eine Welt ohne Grenzen der erwünschte Endzustand ist. Andere wiederum haben sich in ihren vertrauten Denk- und Sprechritualen eingerichtet, wollen ihre Anhänger nicht vor den Kopf stoßen, oder finden einfach nicht die richtige Sprache, das Problem verantwortungsvoll zu beschreiben und lassen es lieber.

Eine realistischere linke Perspektive auf Migration zu entwickeln, ist zweifellos schwierig. Aber genau darin liegt eine zentrale politische Aufgabe der linken Parteien, von SPD über Grüne bis Linkspartei. Wie kann man patriarchale, streng-religiöse und antiliberale Denkmuster in manchen migrantischen Milieus problematisieren, ohne zu pauschalisieren, ohne die große Mehrheit der Menschen mit Migrationshintergrund zu verletzen, Menschen, die sich einbringen, dieses Land mit aufgebaut haben und längst zu Deutschland gehören?