Tagesanbruch Das "Feindbild Friedrich" ist eine bequeme Ablenkung
Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,
es gibt Phänomene, über die rätselt man sein Leben lang. Mir geht es so mit Debatten, die komplett falsch beginnen, aber gerade deshalb eine produktive Wende nehmen. Weil der Furor über das Geäußerte die verkrusteten Denkstrukturen erst richtig in Bewegung bringt? Vielleicht.
Damit sind wir bei Friedrich Merz und dem "Stadtbild". Mehr als zwei Wochen ist es her, dass der Kanzler seine verkorkste Vokabel in die Öffentlichkeit warf und damit eine Debatte anzettelte, von deren Wucht er womöglich selbst überrascht war. Das Thema ist längst nicht durch: In mehreren Städten wird weiter gegen Merz demonstriert, Forderungspapiere werden vorgelegt und offene Briefe geschrieben, und die Spitzen der schwarz-roten Koalition wollen endlich über konkrete Maßnahmen sprechen.
So ungelenk der Aufschlag des Bundeskanzlers auch war: Jetzt, da die erste Empörungswelle abgeklungen ist, könnte tatsächlich so etwas wie substanzielle Politik herauskommen. Gut! Das liegt daran, dass die SPD kurzerhand ihre Strategie änderte.
Nachdem die Sozialdemokraten zunächst die ganz großen Geschütze aufgefahren und Merz einen Spalter genannt hatten, schalteten sie in den Arbeitsmodus. Sie erkannten, dass weite Teile der Bevölkerung teilen, was Merz meinte, wenn auch nicht, wie er es sagte. In Kurzform: dass es Probleme mit denjenigen Migranten gebe, "die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus haben, nicht arbeiten und sich nicht an unsere Regeln halten", wie Merz erst Tage nach seiner "Stadtbild"-Äußerung konkretisierte.
In einem "8-Punkte-Plan" legten zehn SPD-Abgeordnete ihre Sicht der Dinge dar: Merz benenne das "falsche Problem" und reduziere die Probleme auf Zuwanderer, heißt es dort. Stattdessen gebe es "vielfältige Ursachen" für die Missstände im Stadtbild wie Wohnungsnot, fehlende soziale Infrastruktur und unzureichende Prävention. In der Folge listen die Genossen auf, was ihrer Meinung wirklich helfen würde, um deutsche Innenstädte sauberer und sicherer zu machen: Videoüberwachung im öffentlichen Raum, bessere Beleuchtung, kommunale Sportangebote, mehr Grünflächen und Brunnen, Hitzeschutzmaßnahmen, faire Mieten, aufsuchende Sozialarbeit, Drogenkonsumräume, Programme gegen rassistische Gewalt und vieles mehr.
Das Rundum-sorglos-Paket der SPD für lebenswertere Innenstädte hatte aber einen Haken: Das, was Merz so unbeholfen auszudrücken versuchte, fehlte komplett: die Probleme, die durch eine jahrelange, teils unkontrollierte Migration entstanden sind und vor allem Stadtbewohnern nicht verborgen blieben. Warum winden sich die Genossen so sehr, sich des Themas offensiv anzunehmen?
Um Missverständnisse zu vermeiden: Ja, Merz hat mit "Stadtbild" ohne Not einen Sprengsatz in die Öffentlichkeit geworfen, er hat Ressentiments befeuert, indem er die Probleme in deutschen Innenstädten am äußeren Erscheinungsbild von Menschen festmachte. Zu Recht fühlen sich Millionen Deutsche mit Migrationshintergrund davon angegriffen, ein Gefühl, das der Rapper Eko Fresh mit seinem Song "Friedrich" emotional aufgreift.
Den Sturm der Entrüstung hat der Kanzler also zunächst selbst zu verantworten. Das Gejammere aus Teilen der Union, Merz werde von manchen bewusst missverstanden, ist wohlfeil.
Das macht die Kritik der SPD jedoch nicht automatisch richtig. Merz für die Verengung des Diskurses auf Migration zu kritisieren, aber zugleich einen 8-Punkte-Plan vorzulegen, in dem nicht mal einer der acht Punkte darauf eingeht, ist im Grunde dieselbe Operation, nur auf links gewendet. So spricht jede Seite über die jeweils bequemen Punkte, mit denen man den eigenen Anhängern möglichst wenig zumutet. Merz klagt über arbeitslose Migranten an Bahnhöfen, die SPD über klamme Kommunen und fehlende Gelder für Sozialprojekte.
Horst Seehofer ist damals zu Recht in Sack und Asche gegangen, als er von der Migration als die "Mutter aller politischen Probleme" gesprochen hat. Ein Paradebeispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Aber können die linken Parteien in Deutschland bitte endlich auch offener darüber reden, dass Zuwanderung, so wichtig sie für Deutschland ist, eben auch ihre Schattenseiten hat, vor allem dann, wenn man sie nicht anständig organisiert?
Stellenweise geschieht das auch. Insbesondere wenn man mit Sozialdemokraten "im Hintergrund" spricht, wie es im Journalistendeutsch so schön heißt, also vertraulich. Dann zeigt sich mitunter ein anderes Bild. Nicht selten wird dann Klartext gesprochen. Meist endet das Gespräch mit: "Aber zitieren Sie mich nicht!" Doch ist das die Lösung? Nein, natürlich nicht. Eine derartige Beißhemmung bei einem Thema, das sehr viele Menschen in ihrem Alltag beschäftigt, kann auf lange Sicht nicht gesund sein für eine Demokratie. Eine besondere Ironie ist, dass Menschen mit Migrationshintergrund die Zustände mittlerweile teils offener kritisieren als viele Linke. Leider läuft diese Übung schon seit einigen Jahren, mit dem Ergebnis, dass sich Extremisten und Rassisten im Diskurs über Migrationsprobleme als die treibenden Kräfte zu inszenieren vermögen.
Es gibt durchaus SPD-Politiker, die sich entschieden haben, das Thema offener anzugehen. Aber es sind, bisher zumindest, meist Kommunalpolitiker mit engem Draht zu den Leuten vor Ort und die aussprechen, was viele denken. Der SPD-Oberbürgermeister in Duisburg, Sören Link, etwa oder der dienstälteste SPD-Bürgermeister Deutschlands, Thomas Jung in Erlangen. Doch je höher die Funktionärsebene, desto verklausulierter die Sprache.
Die Verklemmtheit der Sozialdemokraten hat per se nichts mit der SPD zu tun. Sie ist ein Symptom für ein breiteres Phänomen: das Unvermögen großer Teile der politischen Linken in Deutschland, Missstände in der Migrationspolitik klar zu benennen.
Die Gründe dafür sind zahlreich. Mal ist es die Angst, als Rassist zu gelten, oder die Angst vor der Korrektur des eigenen Weltbildes, in der Migration ein Grundrecht und eine Welt ohne Grenzen der erwünschte Endzustand ist. Andere wiederum haben sich in ihren vertrauten Denk- und Sprechritualen eingerichtet, wollen ihre Anhänger nicht vor den Kopf stoßen, oder finden einfach nicht die richtige Sprache, das Problem verantwortungsvoll zu beschreiben und lassen es lieber.
Eine realistischere linke Perspektive auf Migration zu entwickeln, ist zweifellos schwierig. Aber genau darin liegt eine zentrale politische Aufgabe der linken Parteien, von SPD über Grüne bis Linkspartei. Wie kann man patriarchale, streng-religiöse und antiliberale Denkmuster in manchen migrantischen Milieus problematisieren, ohne zu pauschalisieren, ohne die große Mehrheit der Menschen mit Migrationshintergrund zu verletzen, Menschen, die sich einbringen, dieses Land mit aufgebaut haben und längst zu Deutschland gehören?
Vor ein paar Monaten saß ich mit meiner Freundin in einem Straßencafé in der Berliner Weserstraße, der Herzkammer der linksliberalen Kneipenszene in Neukölln. Ein androgyn aussehender Mann mit Stöckelschuhen und Handtasche lief an uns vorbei, als ihm zwei arabisch gelesene Männer entgegenkamen, ihn aggressiv angingen und ihm ein "Verpiss dich, Schwuchtel" entgegen brüllten. Das Opfer sprang angsterfüllt beiseite und suchte das Weite, die Männer ließen zum Glück von ihm ab.
Es war erschütternd zu sehen, mit welcher Selbstgewissheit sie auftraten und wie sie sich von der liberalen Feiergesellschaft um sie herum nicht im Geringsten eingeschränkt fühlten. Als hätten sie nichts zu befürchten. Sie hatten recht. Niemand der Umstehenden griff ein oder sagte ein Wort. Ich auch nicht.
Die Szene ist hängengeblieben. Wie auch die Erinnerung, als nach dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober 2023 ein paar Blocks von meiner Neuköllner Wohnung entfernt Süßigkeiten an Terror-Sympathisanten verteilt wurden. Es gibt viele andere Beispiele und Berichte. Über Kippa-Träger, die bestimmte Bezirke meiden, über einen schwulen Lehrer, der von seinen muslimischen Schülern monatelang gemobbt wurde, und deren Eltern, die sich über zu kurze Röcke von Lehrerinnen beschwerten. Doch wenn man über solche Fälle spricht, kommen aus der linken Ecke meist Beschwichtigungen und Relativierungen, es wird abgelenkt oder dem Whataboutism gefrönt. Die Begriffsstutzigkeit, mit der die politische Linke bis heute über Probleme mit Zugewanderten hinwegsieht, ist ohrenbetäubend.
Ja, es gibt Rassisten im Land, und auch solche, die sich als "Migrationskritiker" verkleiden, weswegen man zu Recht ganz genau lesen und hinhören muss, ob sich hinter einer angeblichen "Sachkritik" nicht Ressentiments und Abschiebefantasien verbergen. Linke haben in dieser Disziplin die Meisterschaft errungen und die Trophäe können sie meinetwegen auch behalten.
Aber umgekehrt ist es nicht nur falsch, sondern auch politisch unklug, hinter jeder Migrationskritik gleich das Schlimmste zu vermuten und, anstatt die schmerzhaften Themen anzugehen, die bei Linken beliebte Übung "Merz doof finden" zum x-ten Mal durchzuexerzieren. Das "Feindbild Friedrich" ist manchmal eben doch nur bequeme Ablenkung.
Damit zurück zur deutschen Politik und der SPD. Es gibt genügend Sozialdemokraten, die das ebenfalls so sehen, sich aber nicht trauen, dies öffentlich kundzutun. Das hat auch mit dem aktuellen Umfrageloch der SPD zu tun, mit der Panik, es nicht wieder von dort herauszuschaffen, und nicht zuletzt auch mit der demoskopischen Erkenntnis, dass die SPD in einer Migrationsdebatte kaum etwas zu gewinnen hat. Aber sollte sie es nicht wenigstens versuchen?
Wäre nicht gerade die SPD in der Verantwortung, vielleicht sogar in bester Ausgangslage, das Thema in verantwortungsvoller Weise zu adressieren, ohne auszugrenzen und zu pauschalisieren, aber auch nicht so verklemmt und nur in verschämten Nebensätzen? Ich mag mich täuschen, aber ich bin überzeugt, dass die SPD ihre gläserne Decke von 15 Prozent nicht mehr durchbrechen wird, wenn sie sich das nicht eingesteht. Da mag die Wirtschaft wieder anspringen, wie sie will.
Ich glaube auch nicht, dass das Thema "nur der AfD hilft", wie oft behauptet wird. Das setzt voraus, dass alle Menschen, die von der politischen Mitte eine Antwort erwarten, zwangsläufig bei Rechtsextremisten und Demokratieverächtern landen ("das Original wählen"). Eine ziemlich verquaste und überhebliche Sichtweise, die den Leuten die Fähigkeit abspricht, zwischen der Beseitigung von Missständen und offener Verfassungsfeindschaft zu unterscheiden.
Sich eine Stadt zu wünschen, in der schwule Lehrer angstfrei Unterricht geben oder Juden durch egal welchen Bezirk laufen können, ohne bedroht zu werden, hat nichts mit den "Remigrations"-Fantasien der AfD zu tun. Im Gegenteil: Es sollte ein linkes Anliegen sein, diese Stadt Wirklichkeit werden zu lassen. Der erste Schritt auf diesem beschwerlichen Weg ist aber, die Scheuklappen abzulegen und zu sagen, was ist. Vielleicht hätte diese unsägliche "Stadtbild"-Debatte am Ende dann doch etwas Positives hervorgebracht.
Was steht an?
Seltene Erden, Zölle, Sojabohnen: Im laufenden Handelskonflikt zwischen den USA und China haben sich die beiden Staatschefs Donald Trump und Xi Jinping im südkoreanischen Busan getroffen. Die Liste an Konfliktthemen für den Trump-Xi-Gipfel ist lang. Ein Ergebnis steht noch aus.
Nur kurz vor seinem Treffen mit Xi kündigte Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social die Wiederaufnahme von Atomwaffentests an – eine Abkehr von der seit Jahrzehnten geltenden US-Politik. Als Begründung nannte er die Testprogramme anderer Länder. Ein solcher Test dürfte sowohl in China als auch Russland als eine bewusste Demonstration der strategischen Macht der USA gewertet werden.
Schwieriger Besuch: Kanzler Friedrich Merz reiste am Mittwoch in die Türkei, am heutigen Donnerstag trifft er das türkische Staatsoberhaupt, Recep Tayyip Erdoğan. Im Mittelpunkt der Gespräche dürfte der Gaza-Konflikt stehen, in dem die Türkei eine wichtige Vermittlerrolle einnimmt. Weitere Themen könnten die Migration, die Zusammenarbeit im Rüstungsbereich und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sein.
Lesetipps
US-Präsident Donald Trump kokettiert damit, dass er über seine zweite Amtszeit hinaus weiter regieren könnte, obwohl das laut US-Verfassung nicht möglich ist. Ein "doppeltes Spiel", analysiert mein Kollege David Schafbuch.
Während sich Europa für einen möglichen Angriff Russlands rüstet, verknappt China die dafür nötigen Rohstoffe. Dabei könnte sich Europa durchaus unabhängig machen bei Seltenen Erden, sagt der Experte Carlo Burkhardt meinem Kollegen Martin Küper.
Sandro Wagner wollte dem FC Augsburg neuen Schwung verleihen. Doch nach wenigen Monaten steckt der Klub in einer Ergebniskrise. Ein "Schlag ins Gesicht", schreibt mein Kollege aus dem Sport, Benjamin Zurmühl.
Zum Schluss
Ich wünsche Ihnen einen entspannten Donnerstag. Morgen schreibt Johannes Bebermeier für Sie.
Ihr Daniel Mützel
Politischer Reporter im Hauptstadtbüro
Twitter: @DanielMuetzel
Was denken Sie über die wichtigsten Themen des Tages? Schreiben Sie es uns per E-Mail an t-online-newsletter@stroeer.de.
Mit Material von dpa.
Den täglichen Tagesanbruch-Newsletter können Sie hier kostenlos abonnieren.
Alle Tagesanbruch-Ausgaben finden Sie hier.
Alle Nachrichten lesen Sie hier.