Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

es war natürlich ein "großartiges Treffen". Das ist es ja meistens bei Donald Trump, solange er selbst dabei ist, reicht ihm das wohl schon. Diesmal in der Nebenrolle: Chinas Machthaber Xi Jinping, ein lupenreiner Autokrat, diesen Typus mag Trump besonders gern.

Neunzig Minuten hat Donald Trump am Donnerstag gebraucht, um "unglaubliche" Deals mit China zu schließen. Behauptet er jedenfalls. China habe zugestimmt, "Seltene Erden, kritische Rohstoffe, Magneten etc." weiterhin "offen und frei" exportieren zu wollen. Die Chinesen würden außerdem "riesige Mengen" an Sojabohnen aus den USA kaufen, auch Öl und Gas. Ein paar zusätzliche Zölle will Trump dafür senken.

China ist nach dem Treffen ein klein wenig zurückhaltender. Bei den Seltenen Erden heißt es, man werde die angedrohte Einführung zusätzlicher Exportkontrollen für ein Jahr aussetzen. Die schon bestehenden Beschränkungen bleiben offensichtlich bestehen. Wie viele Sojabohnen die Chinesen wirklich kaufen? Völlig unklar. Bei Öl und Gas beginnen die Gespräche ohnehin erst.

Es klingt nach einer durchwachsenen Bilanz, nüchtern betrachtet. Davon hält Donald Trump natürlich nichts, das weiß jeder. Seine aberwitzige Selbstüberschätzung ist es aber gar nicht, die den US-Präsidenten für die Weltpolitik zu einem Problem werden lässt. Es ist seine Unberechenbarkeit. Durch sie ist das Politikmachen mit Donald Trump nicht nur absurd und anstrengend, sondern gefährlich.

Von Menschen, die sich gerne schlauer fühlen als andere, ist oft zu hören, Trump sei doch berechenbar. Er mache das, was ihm nütze. Solche und ähnliche Weisheiten sind in der Trumpologie beliebt. Leider können sie vieles von dem, was Donald Trump tut, nicht erklären und schon gar nicht vorhersagen. Auch das ist am Donnerstag wieder deutlich geworden.

Kurz vor seinem Treffen mit Xi kündigte Trump an, "unverzüglich" wieder amerikanische Atomwaffen testen zu wollen. Nach mehr als 30 Jahren Pause. Wollte er damit Druck auf Xi ausüben? Oder auf Wladimir Putin? Und wie passt das zu seinem Image als "Friedenspräsident", das ihm angeblich so wichtig ist? Das behaupten die vermeintlich schlauen Trumpologen jedenfalls oft. Niemand weiß es wirklich. Es lässt sich nicht mal sagen, ob er das alles ernst meint und durchzieht.

Die Trumpologen würden wohl von "strategischer Ambiguität" sprechen. Also die Gegenseite absichtlich darüber im Unklaren zu lassen, ob man dieses oder jenes wirklich tut, um in Verhandlungen einen Vorteil zu haben. Das Praktische an dieser Modevokabel ist, dass sich mit ihr auch Wankelmut und Orientierungslosigkeit schönreden lassen.

Für Europa ist Donald Trumps Wankelmut ein riesiges Problem. Bei den Zöllen, die er so liebt. Und bei der Unterstützung der Ukraine. Über Russlands Krieg haben Trump und Xi angeblich auch "lange" gesprochen, sagte Trump. Man wolle "zusammenarbeiten", China wolle "helfen". Würde das stimmen, wäre es eine Sensation. China kauft so viel Öl und Gas aus Russland wie niemand sonst in der Welt und ist nicht nur deshalb wichtigster Unterstützer Putins. Über Öl und Gas, sagte Trump, habe man aber gar "nicht wirklich gesprochen". Worüber dann? Auch das ist: unklar.

Mit Donald Trump Politik zu machen, muss wie ein Fiebertraum sein. Das sollte bedenken, wer sich darüber amüsiert oder echauffiert, wenn europäische Staatenlenker den US-Präsidenten mal wieder bauchpinseln in der Hoffnung auf Hilfe. Der letzte absurde Trump-Moment ist erst eine Woche her. Trump hatte einem Treffen mit Putin in Budapest zugestimmt. Die Europäer fürchteten, dass Putin ihn dort wieder um den Finger wickeln würde. Sie versuchten alles, um auf Gastgeber (und Putin-Freund) Viktor Orbán einzuwirken, um irgendwie Einfluss zu gewinnen.

Doch plötzlich sagte Trump den Gipfel einfach ab. Und verhängte zum ersten Mal in seiner Amtszeit Sanktionen gegen Russland, gegen die wichtige Ölindustrie. Den Europäern hatte er vorher nicht mal Bescheid gesagt. Sie waren überrumpelt, mal wieder. Nach vielen grauenvollen Überraschungen war es diesmal zwar eine positive Überraschung. Doch wie lange bleibt er dabei?

Die Wahrheit ist, dass es niemand sagen kann. Und immerhin versuchen die Europäer inzwischen auch nicht mehr regelmäßig so zu tun, als könnten sie es und als ergebe das alles Sinn. Trump ist unberechenbar. Wenn die Kameras aus sind, soll er zwar anders sein als in der Öffentlichkeit, zugänglicher. Er soll zuhören, sich interessieren für sein Gegenüber. Doch dass er sich auf irgendwas festlegt? Das kommt eigentlich nicht vor, selbst wenn ihm Verbündete gegenübersitzen.

Ist das "strategische Ambiguität" unter Freunden? Wahrscheinlicher ist chronische Unentschlossenheit. Fehlende Impulskontrolle. Planlosigkeit.

Die Europäer müssen damit umgehen, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt. Sie müssen immer wieder neu versuchen, ihn auf ihre Seite zu ziehen. Im Wissen, dass er heute das eine sagen und morgen das andere tun könnte.

Das ist Wahnsinn, aber im Augenblick alternativloser Wahnsinn. Europa ist selbst noch nicht bereit, sich in der Welt zu behaupten, vor allem militärisch nicht. Bis sich das ändert, können alle nur hoffen, dass Donald Trump die Europäer häufiger positiv überrascht als negativ. Und dass noch etwas übrig ist von der internationalen Ordnung, wenn er 2029 nicht mehr US-Präsident sein wird.

Ein bisschen Konflikt

Es war ein Antrittsbesuch, entsprechend gab es viele warme Worte. Als Bundeskanzler Friedrich Merz am Donnerstag neben dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Ankara stand, würdigte er die Verbindungen zwischen Deutschland und der Türkei als "wertvoll" und "in einer einzigartigen Weise breit und tief". Man wolle die "strategische Partnerschaft" ausbauen, sagte Merz und versprach, die Türkei auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft zu unterstützen. Erdoğan wird das gefallen haben.

Mit Oppositionspolitikern traf sich Friedrich Merz in der Türkei nicht, was die Stimmung zusätzlich gehoben haben dürfte. Ebenso wie ein vorgezogenes Gastgeschenk des Bundeskanzlers: Anfang der Woche konnte Erdoğan 20 "Eurofighter"-Kampfflugzeuge kaufen, weil die Bundesregierung im Sommer ihren Widerstand gegen den Deal aufgegeben hatte.