Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

er kam von draußen und griff nach der Macht. Ein Außenseiter ohne Unterstützung aus dem Partei-Establishment, provozierend, kontrovers – man hätte nicht gedacht, dass es so einer bis ins höchste Amt schafft. Schon gar nicht bei all dem Gegenwind und einer Vergangenheit, die für Zündstoff sorgte. Doch an der Spitze einer Bewegung, die ihn anhimmelte, gelang ihm an der Wahlurne der Durchmarsch.

Sein Sieg war eine amerikanische Erfolgsgeschichte. Mit markigen Sprüchen, großen Versprechungen und noch größeren Emotionen hatte sich der Neue zur Macht vorgearbeitet. Alles würde mit ihm anders werden, schwor er seinen Anhängern. Eines Tages im November, dem Wahltag, geschah schließlich das Undenkbare: der Sieg des Donald T ... Moment mal. Ich habe hier einen anderen Namen in der Meldung stehen.

Mamdani, Zohran: Wahlsieger und künftiger Bürgermeister von New York. Am Dienstag wurde er zum Chef der Acht-Millionen-Metropole gewählt, die sich nicht als normale Stadt, sondern eher als eigenes Universum versteht. Mamdani wird in Zukunft der mächtigste Muslim in der US-Politik sein. Seine Gegner hatten im Wahlkampf versucht, damit Stimmung zu machen und ihn zum Schreckgespenst zu stilisieren – ohne Erfolg. Als indischstämmiger, in Uganda geborener Einwanderer, der als Sozialist angetreten sowie jung und unerfahren ist, hat er eigentlich reichlich Angriffsfläche gegeben, um ihn schnell wieder aus dem Rennen zu kegeln. Stattdessen fiel ihm die Mehrheit der New Yorker um den Hals.

Wie hat er das geschafft? Das sollten wir uns genauer ansehen, denn er ist nicht der Einzige, dem dergleichen gelingt.

Ein ausgefeiltes politisches Konzept hat ihn jedenfalls nicht über die Ziellinie getragen. Mamdani hat viel versprochen, ohne dass man wüsste, wie er es bezahlen will. Insofern hob sich sein Auftreten vom üblichen Wahlkampfgehabe nicht ab. Die Stimmung allerdings, die er verbreitete, war einzigartig: Schwung, gute Laune, Dynamik. Er tauchte bei angesagten Konzerten auf, erntete zigtausende Likes für Restauranttipps auf Social Media, sprach die Jungen auf Augenhöhe an. Im Wahlkampf schwärmten New Yorker plötzlich mit leuchtenden Augen von Hoffnung, Zukunft und Gerechtigkeit. Gewiss, entsprechende Phrasen gehören bei jedem Politiker zum Standardprogramm. Dass angesprochene Wähler dergleichen in die Mikrofone hauchen, ist allerdings außergewöhnlich.

Mamdani ist jedoch kein Unikum, sondern Vertreter einer Politikerkategorie. "Ich bin nicht so wie die anderen" ist das Markenzeichen dieser Typen. Ausgefallene Attribute wie "muslimisch" und "indisch-ugandisch" haben den Erfolg deshalb eher befördert, das Fehlen einer politischen Spitzenkarriere sowieso. Politik zu machen, ohne ein typischer Politiker zu sein, ist eine Botschaft, die verfängt, sobald die Wähler vom üblichen Betrieb die Nase voll haben. Wie universell der Frust ist, zeigen drei Zahlen: 34, 38, 39.

An dieser Stelle ist es Zeit, die USA zu verlassen. Zu der 34 winken wir ein letztes Mal zurück: So jung ist nämlich der siegreiche Wahlkämpfer von New York. Mamdani wird bei Amtsantritt der jüngste Bürgermeister seit über 100 Jahren sein. Die 38 begrüßt uns dagegen zur Ankunft in Europa, genauer in Den Haag. Denn auch die Niederländer haben gewählt. Als Überraschungssieger haben sie einen Kandidaten gekürt, der – sofern er eine funktionierende Koalition zusammenbekommt – der Regierung als bislang jüngster Premierminister vorstehen wird. Anders als Mamdani ist der 38-Jährige kein Außenseiter: Rob Jetten war schon einmal zwei Jahre lang Minister und hat sich in der Politik einem Mitstreiter zufolge "seit dem Kindergarten" engagiert.

Anders als die anderen zu sein, hat er als Botschaft trotzdem erfolgreich transportiert. Er setzt auf positive Botschaften, verbreitet gute Stimmung statt Hasstiraden und vermittelt den von populistischer Hetze zermürbten Niederländern, dass die Zukunft kein Albtraum, sondern eine Perspektive sein kann. In der zersplitterten Parteienlandschaft unseres Nachbarlandes hat Jetten zwar keinen Durchmarsch zur absoluten Mehrheit hingelegt, wie es Mamdani in New York gelungen ist, aber die Sitze seiner Partei im Parlament fast verdreifacht. Kooperationsbereitschaft, Konstruktivität, viel Lächeln und gute Laune haben funktioniert. Wenn Wähler die Chance auf einen anderen Politikstil wittern, machen sie dort gern ihr Kreuzchen.

Damit kommt die 39 ins Spiel, für die wir allerdings nicht nur den Ort, sondern auch das Jahr wechseln müssen. In der Gegenwart ist es mit der guten Laune nämlich nicht weit her, sobald man in Paris eintrifft. Krise, Pleite, Macron: Die verfahrene Lage in Frankreich ist mit drei Worten umrissen. Doch der Bewohner des Élysée-Palasts, der heute alt und abgehalftert wirkt, war 2017, mit zarten 39 Jahren, als energiegeladener Hoffnungsträger auf die politische Bühne gestürmt. Eine Partei wollte und brauchte er nicht, zauberte stattdessen seine Bewegung "En Marche!" aus dem Hut, "Auf geht's!" also, und die Herzen flogen ihm zu. Frischer Wind im verknöcherten Parteiensystem der Republik beflügelte die Wähler, auch wenn ihre Stimmen ein weitgehend unbeschriebenes Blatt ins höchste Amt flattern ließen.

Dass der Applaus aufbrandet, sobald ein frisches Gesicht den Bruch mit der politischen Vergangenheit verspricht, sollten sich Berufspolitiker aus allen Lagern hinter die Ohren schreiben. Scharen von Wählern sind gewillt, Blankoschecks auszustellen, sofern der oder die Neue es bitte, bitte nicht so macht wie all die anderen in dem Saftladen. Die Strahlemänner leben vom Frust, den der übliche Polit-Hickhack und die Profilierungssucht hinterlassen. Auch andere profitieren davon. Mal heißen sie Marine Le Pen, ein andermal Geert Wilders, Orbán, Trump oder Weidel. Sie ziehen ihre Klientel nicht bloß mit eigenen Kampagnen und massiver Präsenz in den sozialen Medien an. Etablierte Parteien, die nicht liefern, schieben am anderen Ende mit.

Wähler sind Auftraggeber. Wer den Zuschlag erhält, kann sich bei ihnen den Schlüssel für den Regierungssitz abholen. Wenn man dort Elektriker hineinlässt, erwartet man von ihnen, dass hinterher die Lichtschalter funktionieren. Nicht erwünscht ist, dass die Handwerker vor dem Auftraggeber herum gestikulieren und sich darüber zoffen, wer das tollste Messgerät hat. Wenn das nicht besser wird, bekommt bei nächster Gelegenheit vielleicht ein neuer, junger Geselle den Auftrag, auch wenn er mit der Ausbildung noch nicht ganz fertig ist oder keine Referenzen hat – egal, ob er Mamdani oder anders heißt. Schlimmstenfalls landet der Job sogar bei dem Betrieb mit dem mies gelaunten Personal, der die Bude gleich ganz abreißen will.