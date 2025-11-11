Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

Friedrich Merz erlebt heute einen besonderen Tag: Er feiert seinen 70. Geburtstag. Wie viele Jubilare in diesem Alter kann er auf einen ereignisreichen Lebensweg blicken. Seit seiner Schulzeit engagiert er sich in der CDU. Er absolvierte zwei juristische Staatsexamen, war Richter auf Probe und Syndikus bei einem Industrieverband. Als Abgeordneter wirkte er im Europaparlament und im Deutschen Bundestag mit; er war Ausschuss-Obmann, Fraktionsvorsitzender und zweimal Oppositionsführer. Fast zwei Jahrzehnte lang arbeitete er erfolgreich in der Wirtschaft, sammelte Mandate in Aufsichts- und Verwaltungsräten.

Loading... Embed

Nach dem Ausscheiden seiner Rivalin Angela Merkel kehrte Merz in die Politik zurück und errang nach mehreren Kampfabstimmungen den CDU-Parteivorsitz. Als bissiger Kritiker heizte er der Ampelregierung ein, nahm nach deren Ende die Strapazen eines komprimierten Bundestagswahlkampfs auf sich und gewann diesen für die Union. Zwar nicht glorreich, aber immerhin. Dann wählte ihn der Bundestag zum zehnten Bundeskanzler der Republik.

Seit diesem Tag vor sechs Monaten und fünf Tagen ist Merz ununterbrochen mit Krisenmanagement beschäftigt: Da sind die kriselnde Wirtschaft und die stockende Energiewende, Trump und Putin, Ukraine und Nahost, der Bürokratiestau und die Wiederaufrüstung der Bundeswehr, nicht zu vergessen die großspurig angekündigte Migrationswende. Auch die verängstigte SPD und die irrlichternde Union fordern jeden Tag von morgens bis abends die Aufmerksamkeit des Kanzlers und CDU-Chefs, nicht selten auch nachts. Man muss kein Mitleid mit jemandem haben, der sich alle diese Aufgaben selbst aufgebürdet hat und dafür stattlich entlohnt wird. Aber an einem runden Geburtstag kann man ihm schon einmal Respekt zollen für so viel Tatkraft, Ausdauer und Engagement im Dienst der Wirtschaft und der Demokratie.

Das vorausgeschickt, ist es dann aber auch legitim, kritisch hinzuschauen, was dieser zehnte Kanzler wirklich leistet. Nicht für sich und seine Karriere, sondern für das Land. Für 83 Millionen Menschen. Und da, muss man leider sagen, verdecken die Schatten das Licht. Obgleich sie sich Abermilliarden Euro an neuen Schulden gönnt, findet die Regierung Merz keinen klaren Kurs. Ob in der Wirtschafts-, der Energie-, der Sozial- oder der Verteidigungspolitik: Überall bleiben die Taten der Koalition hinter den Wahlkampfankündigungen zurück. Und da, wo sich ein bisschen was tut, etwa bei den sinkenden Migrationszahlen, gebührt der Verdienst der Vorgängerregierung, also der verteufelten Ampel.

Zwar ist es Merz gelungen, eine halbwegs tragfähige Beziehung zum amerikanischen Polterpräsidenten aufzubauen. Doch in anderen wichtigen Hauptstädten sieht es trist aus: Bei der EU in Brüssel verhallen Merz' Appelle zum schnellen Bürokratieabbau, in Paris beißt er mit Ideen für eine Verteidigungsunion auf Granit, in Polen hört man noch nicht einmal mehr richtig zu, wenn der deutsche Kanzler etwas will.

Liegt es alles nur an der mangelhaften Kommunikation? Unser Politikchef Christoph Schwennicke hat die kommunikativen Defizite der Regierenden in seiner Kolumne präzise analysiert und nennt dabei auch Ross und Reiter.

Lauscht man in die CDU hinein, hört man auch programmatische Kritik an den eigenen Chefs. Konzeptlosigkeit in der Energiepolitik, Chaos bei der Wiedereinführung der Wehrpflicht, zu wenig und zu langsame Entlastung der Unternehmen, argumentative Blässe im Umgang mit der AfD: Bei zu vielen wichtigen Themen lasse Merz den Betrieb einfach laufen, schaue zu, wie die eigenen Minister sich in Widersprüche verheddern, greife nicht ein, steuere nicht. Und wenn er dann mal ein Machtwort spreche, wie im Fall seines Außenministers Johann Wadephul, werde es schlichtweg missachtet.

So schwindet die Autorität des vermeintlich mächtigsten Mannes der Republik Tag für Tag. "So viel Frust, Entsetzen und Sarkasmus ist einem aus der Unionsfraktion schon lange nicht mehr entgegengeschlagen", schreibt Robert Roßmann in der "Süddeutschen Zeitung".

Draußen im Land sieht es nicht besser aus: Das Ansehen der schwarz-roten Regierung ist desaströs, es unterscheidet sich nicht mehr von der dauerzankenden Ampelkoalition. Nur noch 17 Prozent der Deutschen trauen CDU und CSU zu, mit den Problemen im Land fertigzuwerden, will das Umfrageinstitut Forsa ermittelt haben. Ein Schlag in die Magengrube, von dem man sich nicht so schnell erholt.

Fairerweise muss man in Rechnung stellen, dass kaum eine Regierung der letzten Jahrzehnte mit so gewaltigen Herausforderungen konfrontiert war wie die gegenwärtige. Das deutsche Erfolgsmodell – Sicherheit aus den USA, Gas aus Russland, Absatzmarkt in China – ist zerschellt, und es steht trotz aller Beschwörungen des EU-Binnenmarktes und der Zukunftsmärkte in Indien, Lateinamerika oder gar Afrika auch kein Äquivalent in Aussicht. Die Bundesrepublik muss sich für den Wohlstandsschwund wappnen. Die Frage ist nur noch, ob der Abstieg brutal oder glimpflich verläuft.

Die Fehler der Vergangenheit lassen sich nicht von heute auf morgen ausbügeln. Die unverantwortliche Vernachlässigung der Bundeswehr. Der naive Energiepakt mit Putin. Die historische Fehlentscheidung, gleichzeitig aus Kohle und Kernkraft auszusteigen. Die Blauäugigkeit, nach der großherzigen Aufnahme syrischer Bürgerkriegsflüchtlinge 2015 weiterhin jahrelang die Grenzen für Armutsmigranten aus Asien und Afrika geöffnet zu lassen. Alle diese Hypotheken trägt die Merz-Regierung in ihrem Rucksack. Dass sie unter der Last zu zerbrechen droht, liegt allerdings auch an den Trägern selbst. Wer so ungeschickt durch den politischen Alltag stolpert wie Merz, Wadephul, Spahn, Frei und Co., muss sich nicht wundern, wenn er von allen Seiten Prügel bezieht.

Denn auch darin liegt eine Erklärung für die heikle politische Lage, in der das Land sich befindet: Um die Kompetenz einzelner Minister, Abgeordneter, Staatssekretäre und womöglich auch des Kanzlers scheint es nicht allzu gut bestellt zu sein. Ernsthaft zu behaupten, diese Leute seien die am besten geeigneten Personen aus 83 Millionen Bundesbürgern, um die Probleme des Landes zu lösen, wäre ein Treppenwitz.

Merz ist der erste 70-Jährige im Kanzleramt seit Konrad Adenauer vor mehr als 60 Jahren. Man kann die Frage stellen, ob jemand in diesem Alter die Lebensrealität junger Menschen noch versteht und es nicht allein ein Problem politischer Mehrheiten ist, dass die gegenwärtige Regierung kein großes Interesse zeigt, das absehbare Scheitern des Renten-, des Gesundheits- und des Bildungssystems zu verhindern. Mit dem Alter kommt die Weisheit, heißt es. Oft kommt mit ihm aber auch die Ausblendung der Zukunft.