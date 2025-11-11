Tagesanbruch Besonderer Tag für Merz
Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,
Friedrich Merz erlebt heute einen besonderen Tag: Er feiert seinen 70. Geburtstag. Wie viele Jubilare in diesem Alter kann er auf einen ereignisreichen Lebensweg blicken. Seit seiner Schulzeit engagiert er sich in der CDU. Er absolvierte zwei juristische Staatsexamen, war Richter auf Probe und Syndikus bei einem Industrieverband. Als Abgeordneter wirkte er im Europaparlament und im Deutschen Bundestag mit; er war Ausschuss-Obmann, Fraktionsvorsitzender und zweimal Oppositionsführer. Fast zwei Jahrzehnte lang arbeitete er erfolgreich in der Wirtschaft, sammelte Mandate in Aufsichts- und Verwaltungsräten.
Nach dem Ausscheiden seiner Rivalin Angela Merkel kehrte Merz in die Politik zurück und errang nach mehreren Kampfabstimmungen den CDU-Parteivorsitz. Als bissiger Kritiker heizte er der Ampelregierung ein, nahm nach deren Ende die Strapazen eines komprimierten Bundestagswahlkampfs auf sich und gewann diesen für die Union. Zwar nicht glorreich, aber immerhin. Dann wählte ihn der Bundestag zum zehnten Bundeskanzler der Republik.
Seit diesem Tag vor sechs Monaten und fünf Tagen ist Merz ununterbrochen mit Krisenmanagement beschäftigt: Da sind die kriselnde Wirtschaft und die stockende Energiewende, Trump und Putin, Ukraine und Nahost, der Bürokratiestau und die Wiederaufrüstung der Bundeswehr, nicht zu vergessen die großspurig angekündigte Migrationswende. Auch die verängstigte SPD und die irrlichternde Union fordern jeden Tag von morgens bis abends die Aufmerksamkeit des Kanzlers und CDU-Chefs, nicht selten auch nachts. Man muss kein Mitleid mit jemandem haben, der sich alle diese Aufgaben selbst aufgebürdet hat und dafür stattlich entlohnt wird. Aber an einem runden Geburtstag kann man ihm schon einmal Respekt zollen für so viel Tatkraft, Ausdauer und Engagement im Dienst der Wirtschaft und der Demokratie.
Das vorausgeschickt, ist es dann aber auch legitim, kritisch hinzuschauen, was dieser zehnte Kanzler wirklich leistet. Nicht für sich und seine Karriere, sondern für das Land. Für 83 Millionen Menschen. Und da, muss man leider sagen, verdecken die Schatten das Licht. Obgleich sie sich Abermilliarden Euro an neuen Schulden gönnt, findet die Regierung Merz keinen klaren Kurs. Ob in der Wirtschafts-, der Energie-, der Sozial- oder der Verteidigungspolitik: Überall bleiben die Taten der Koalition hinter den Wahlkampfankündigungen zurück. Und da, wo sich ein bisschen was tut, etwa bei den sinkenden Migrationszahlen, gebührt der Verdienst der Vorgängerregierung, also der verteufelten Ampel.
Zwar ist es Merz gelungen, eine halbwegs tragfähige Beziehung zum amerikanischen Polterpräsidenten aufzubauen. Doch in anderen wichtigen Hauptstädten sieht es trist aus: Bei der EU in Brüssel verhallen Merz' Appelle zum schnellen Bürokratieabbau, in Paris beißt er mit Ideen für eine Verteidigungsunion auf Granit, in Polen hört man noch nicht einmal mehr richtig zu, wenn der deutsche Kanzler etwas will.
Liegt es alles nur an der mangelhaften Kommunikation? Unser Politikchef Christoph Schwennicke hat die kommunikativen Defizite der Regierenden in seiner Kolumne präzise analysiert und nennt dabei auch Ross und Reiter.
Lauscht man in die CDU hinein, hört man auch programmatische Kritik an den eigenen Chefs. Konzeptlosigkeit in der Energiepolitik, Chaos bei der Wiedereinführung der Wehrpflicht, zu wenig und zu langsame Entlastung der Unternehmen, argumentative Blässe im Umgang mit der AfD: Bei zu vielen wichtigen Themen lasse Merz den Betrieb einfach laufen, schaue zu, wie die eigenen Minister sich in Widersprüche verheddern, greife nicht ein, steuere nicht. Und wenn er dann mal ein Machtwort spreche, wie im Fall seines Außenministers Johann Wadephul, werde es schlichtweg missachtet.
So schwindet die Autorität des vermeintlich mächtigsten Mannes der Republik Tag für Tag. "So viel Frust, Entsetzen und Sarkasmus ist einem aus der Unionsfraktion schon lange nicht mehr entgegengeschlagen", schreibt Robert Roßmann in der "Süddeutschen Zeitung".
Draußen im Land sieht es nicht besser aus: Das Ansehen der schwarz-roten Regierung ist desaströs, es unterscheidet sich nicht mehr von der dauerzankenden Ampelkoalition. Nur noch 17 Prozent der Deutschen trauen CDU und CSU zu, mit den Problemen im Land fertigzuwerden, will das Umfrageinstitut Forsa ermittelt haben. Ein Schlag in die Magengrube, von dem man sich nicht so schnell erholt.
Fairerweise muss man in Rechnung stellen, dass kaum eine Regierung der letzten Jahrzehnte mit so gewaltigen Herausforderungen konfrontiert war wie die gegenwärtige. Das deutsche Erfolgsmodell – Sicherheit aus den USA, Gas aus Russland, Absatzmarkt in China – ist zerschellt, und es steht trotz aller Beschwörungen des EU-Binnenmarktes und der Zukunftsmärkte in Indien, Lateinamerika oder gar Afrika auch kein Äquivalent in Aussicht. Die Bundesrepublik muss sich für den Wohlstandsschwund wappnen. Die Frage ist nur noch, ob der Abstieg brutal oder glimpflich verläuft.
Die Fehler der Vergangenheit lassen sich nicht von heute auf morgen ausbügeln. Die unverantwortliche Vernachlässigung der Bundeswehr. Der naive Energiepakt mit Putin. Die historische Fehlentscheidung, gleichzeitig aus Kohle und Kernkraft auszusteigen. Die Blauäugigkeit, nach der großherzigen Aufnahme syrischer Bürgerkriegsflüchtlinge 2015 weiterhin jahrelang die Grenzen für Armutsmigranten aus Asien und Afrika geöffnet zu lassen. Alle diese Hypotheken trägt die Merz-Regierung in ihrem Rucksack. Dass sie unter der Last zu zerbrechen droht, liegt allerdings auch an den Trägern selbst. Wer so ungeschickt durch den politischen Alltag stolpert wie Merz, Wadephul, Spahn, Frei und Co., muss sich nicht wundern, wenn er von allen Seiten Prügel bezieht.
Denn auch darin liegt eine Erklärung für die heikle politische Lage, in der das Land sich befindet: Um die Kompetenz einzelner Minister, Abgeordneter, Staatssekretäre und womöglich auch des Kanzlers scheint es nicht allzu gut bestellt zu sein. Ernsthaft zu behaupten, diese Leute seien die am besten geeigneten Personen aus 83 Millionen Bundesbürgern, um die Probleme des Landes zu lösen, wäre ein Treppenwitz.
Merz ist der erste 70-Jährige im Kanzleramt seit Konrad Adenauer. Man kann die Frage stellen, ob jemand in diesem Alter die Lebensrealität junger Menschen noch versteht und es nicht allein ein Problem politischer Mehrheiten ist, dass die gegenwärtige Regierung kein großes Interesse zeigt, das absehbare Scheitern des Renten-, des Gesundheits- und des Bildungssystems zu verhindern. Mit dem Alter kommt die Weisheit, heißt es. Oft kommt mit ihm aber auch die Ausblendung der Zukunft.
Nicht alle Menschen ticken so, aber viele. Da liegt ein Problem. Wer geht heute noch in die Politik, wer tut sich diese Ochsentour an, das ununterbrochene Krisenmanagement, die permanenten "Shitstorms", die zermürbenden Debatten über Nebensächlichkeiten und die oft verletzende Kritik? Es sind nicht viele kluge Köpfe, die sich dieser Herkulesaufgabe stellen wollen. Bitter, aber nachvollziehbar.
Deshalb muss diese Morgenbetrachtung versöhnlich enden: Ja, es gibt viel an den Regierenden zu kritisieren. Aber immerhin nehmen sie den harten Job auf sich. Das verdient Anerkennung. Erst recht an einem runden Geburtstag.
Minister on tour
Apropos Wadephul: Während hierzulande immer noch über seine Syrien-Einschätzungen diskutiert wird, tourt der Außenminister rastlos durch die Welt. Am Wochenende vertrat er den Kanzler beim EU-Lateinamerika-Gipfel in Kolumbien, gestern warb er in Bolivien für eine engere Lithium-Partnerschaft. Von dort ging es weiter nach Kanada, wo ab heute in Niagara-on-the-Lake die Außenminister der sieben führenden westlichen Industrienationen zusammenkommen.
Ebenfalls auf der Teilnehmerliste steht der ukrainische Amtsinhaber Andrij Sybiha, denn erneut soll es um Wege zur Beendigung des russischen Angriffskriegs gehen. Wie schwer sich die Verbündeten schon damit tun, Sanktionen gegen Putins Regime umzusetzen und keine russischen Treibstoffe mehr zu kaufen, zeigt sich an den zahlreichen Ausnahmewünschen. Nicht nur der ungarische Premier Viktor Orbán wurde deswegen mit Erfolg bei Donald Trump vorstellig. Auch Japan verweigert sich einem sofortigen Ausstieg aus russischem LNG. Und selbst EU-Staaten, allen voran Frankreich, importieren noch beträchtliche Mengen. So wird man Moskau kaum in die Knie zwingen.
Künstliche Kopisten
Was darf Künstliche Intelligenz mit urheberrechtlich geschützten Texten tun – und wer bezahlt dafür? Um diese Grundsatzfrage zu klären, klagt die Verwertungsgesellschaft Gema gegen das US-Unternehmen OpenAI, den Anbieter von ChatGPT. Konkret geht es um die Nutzung von neun Texten bekannter Lieder – unter anderem "Atemlos durch die Nacht" von Helene Fischer, "Männer" von Herbert Grönemeyer und "Über den Wolken" von Reinhard Mey. Die Gema moniert, dass der Tech-Gigant dafür bislang keine Vergütung an die Kreativen gezahlt habe.
Heute will das Landgericht München eine Entscheidung verkünden. Doch auch wenn die Vorsitzende Richterin in einer vorläufigen Einschätzung zu Beginn des Prozesses angedeutet hatte, in zentralen Punkten eher den Argumenten der Gema zu folgen, muss es sich nicht zwingend um ein Urteil handeln. Denkbar wäre auch eine Weiterverweisung an den Europäischen Gerichtshof. Zudem kann gegen die Entscheidung Berufung eingelegt werden.
Lesetipps
Sahra Wagenknecht zieht sich als BSW-Chefin zurück und wird künftig aus dem Hintergrund arbeiten. Für ihre Partei ist das nicht nur eine Chance, sondern auch ein Risiko, schreibt mein Kollege Carsten Janz.
In Brasilien verhandeln Politiker, Diplomaten und Aktivisten auf der Weltklimakonferenz. Der hoffnungsfrohe Masterplan für die Bewältigung der Klimakrise ist jedoch passé, meint unser Kolumnist Uwe Vorkötter.
Warum ist der Klimaschutz so dringend? Meine Kollegin Ellen Ivits zeigt es Ihnen an fünf Grafiken.
Die Bundesregierung will mit strengeren Sanktionen die Bürgergeldkosten senken. Unser Reporter Jakob Hartung hat in einem Jobcenter erfahren, warum dort vor allem eines gefragt ist: viel Geduld.
Ohrenschmaus
Erstmals seit Jahren geht Kraftwerk wieder auf Deutschlandtournee. Zum Auftakt gastiert die Elektroband heute Abend in Nürnberg. Aus der Ursprungsbesetzung ist nur noch Ralf Hütter dabei. Aber der war immer schon vorn dran.
Zum Schluss
Ich wünsche Ihnen einen Tag mit klarem Durchblick. Und allen Narren viel Vergnügen.
Herzliche Grüße und bis morgen
Ihr
Florian Harms
Chefredakteur t-online
E-Mail: t-online-newsletter@stroeer.de
Gefällt Ihnen der Tagesanbruch? Dann leiten Sie diesen Newsletter an Ihre Freunde weiter.
Haben Sie diesen Newsletter von einem Freund erhalten? Hier können Sie ihn kostenlos abonnieren.
Alle bisherigen Tagesanbruch-Ausgaben finden Sie hier.
Alle Nachrichten von t-online lesen Sie hier.
Mit Material von dpa.