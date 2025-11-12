Deutsche unter Waffen

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

gestern wurde der Bundeskanzler 70, heute ist es die Bundeswehr: Am 12. November 1955 überreichte der damalige Verteidigungsminister Theodor Blank in der Bonner Ermekeil-Kaserne 101 freiwilligen Soldaten ihre Ernennungsurkunden. Zehn Jahre nach der Hitlerei erstand auf deutschem Boden eine Parlamentsarmee, die anders als die Wehrmacht strikte demokratische Leitplanken bekam. Eine Truppe ohne Pomp, skeptisch beäugt von der Bevölkerung, aber mit einem klaren Versprechen: nie wieder Kadavergehorsam, nie wieder Kriegsverbrechen, die Waffenträger sollten als "Staatsbürger in Uniform" dienen.

So wurde die Bundeswehr im westlichen Verteidigungsbündnis verankert und verstärkte an der innerdeutschen Front die Nato‑Abschreckung gegen die Sowjets. Eine wuchtige Versicherungspolice gegen den heißen Krieg, gestärkt durch Wehrpflicht, regelmäßige Manöver und amerikanische Hilfe. Zugleich war die Truppe das Kind ihrer Zeit: Einerseits gab es das Reformkonzept der "Inneren Führung", andererseits eine verknöcherte Kommandokultur, die den Geist des mündigen Soldaten zu oft in Formularen erstarren ließ. Wer langes Haar trug, galt als Renegat. Wer sich dem Barras entziehen wollte, zog nach Westberlin.

Auf den Zusammenbruch des Ostblocks 1989 folgte eine lange Diät: Das wiedervereinigte Deutschland wähnte sich von Freunden umzingelt und sparte seine Streitkräfte schlank, bis sie abgemagert vor sich hinsiechten. Nun sollte die Bundeswehr eine Kriseneinsatzarmee sein, die am fernen Hindukusch Deutschland verteidigte. Doch weder interessierte sich die Gesellschaft für die traumatisierten Afghanistan-Veteranen noch wollte sie ehrliche Konsequenzen aus dem Rückzugsdebakel ziehen. Die Mahnungen von US-Präsident Obama, endlich die Nato-Bündnispflichten zu erfüllen, schlug man in den Wind. Für die dezimierte Truppe schien mancher Politiker sogar Verachtung zu hegen; bei Kanzlerin Angela Merkel wirkte es jedenfalls so. Ihre Besuche in Kasernen und ihre Begegnungen mit Soldaten hatten Seltenheitswert. Kein Wunder, dass kaum noch jemand an der Waffe dienen wollte.

Dieser Leichtsinn rächte sich im Februar 2022. Als Putin die Ukraine überfiel, schrieb der Heeresinspekteur Alfons Mais entwaffnend ehrlich, die Bundeswehr stehe "mehr oder weniger blank" da. Drei Tage später rief Kanzler Olaf Scholz mit bebender Stimme im Bundestag die "Zeitenwende" aus und brachte ein militärisches Sondervermögen von 100 Milliarden Euro auf den Weg. Damals ein Paukenschlag. Heute wissen wir: eher ein Schlägchen. Einen Großteil der Summe fraß die Inflation, der tatsächliche Finanzbedarf von Heer, Luftwaffe, Marine und Cyberstreitkräften ist um ein Vielfaches größer.

Die schwarz-rote Regierung hat deshalb der Bundeswehr einen Blankoscheck ausgestellt. Doch Geld allein ersetzt keine verlorene Zeit, und die Reformen von Beschaffungswesen, Personalrekrutierung und Infrastrukturerneuerung hinken den politischen Versprechen hinterher. Selbst der notorisch geizige Bundesrechnungshof fordert eine Kurskorrektur.

So stolpert Deutschland mehr als dreieinhalb Jahre nach der Zeitenwende immer noch über seine sicherheitspolitische Naivität. Die schwarz‑rote Koalition verheddert sich ausgerechnet beim Fundament der Bundeswehr – dem Personal – in verworrenen Debatten über ein absurdes Freiwilligenmodell und ein noch absurderes Losverfahren. Fachleute wie der Militärhistoriker Sönke Neitzel schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Während deutsche Parlamentarier und Ministerialbeamte in Ausschüssen um Paragrafen feilen, rüstet Putin im Rekordtempo auf, drohen russische Propagandisten dem Westen mit einem baldigen Angriff. Man stelle sich nur mal für einen Moment die Gesichter deutscher Politiker in drei, vier Jahren vor, falls der Kremlchef seine Armee tatsächlich Nato-Gebiet attackieren lassen sollte.

Was also ist zu tun?

Erstens: Es braucht eine realistische Lagebeurteilung und eine bessere Aufklärung der Bevölkerung. Politiker, Lehrer und Firmenchefs sollten anschaulicher erklären, was Bedrohung heutzutage schon bedeutet: Sabotage, Cyberangriffe, Lieferkettenstörungen, Raketenflugzeiten, Moskaus Aufrüstung, massenhafte Desinformation. Das ist kein Alarmismus, sondern Sensibilisierung durch Zahlen und Szenarien. Nur wer Risiken klar benennt, kann Mehrheiten für unliebsame Entscheidungen gewinnen.

Zweitens: Die allgemeine Wehrpflicht für Männer gehört schleunigst wiedereingesetzt – und dazu ein Zivildienst für Verweigerer. Dafür braucht es keinen Verfassungsumbau, nur politischen Willen. Eine Dienstpflicht für alle – auch für Frauen – wäre noch sinnvoller, verlangt jedoch eine Grundgesetzänderung mit Zweidrittelmehrheiten in Bundestag und Bundesrat. Die sind angesichts der Blockadehaltung von AfD und Linkspartei nicht in Sicht. Also muss man die Mehrheit nutzen, die man hat. Aber effektiv. Lose gehören in die Lotterie, nicht in die Landesverteidigung.

Drittens: Es braucht bundesweite staatsbürgerliche Bildungskurse. Die Finnen machen es vor, sie nennen es "Gesamtsicherheit": In nationalen Verteidigungsseminaren üben dort Abgeordnete, Beamte und Manager tagelang in Rollenspielen die Krisenbewältigung, knüpfen Netzwerke und erkunden Entscheidungswege. Das Ziel ist eine resiliente Gesellschaft, in der Behörden, Wirtschaft und Bürger zusammenwirken. Das erhöht die sicherheitspolitische Sensibilität, entlarvt die banalen Parolen von Populisten und trainiert, was im Ernstfall zählt: Verantwortungsübernahme, Prioritätensetzung, schnelle Entscheidungen, Vermeidung von Panik. Deutschland sollte solche Kurse ebenfalls einführen: für Führungskräfte, Lehrer, Kommunalbeamte, Polizisten – und warum nicht auch in abgespeckter Form an Schulen und Universitäten?

Die alte Bundeswehr vor 1990 kann als Vorbild dienen: Sie war eine gesamtgesellschaftliche Institution und lieferte Abschreckung mit Augenmaß. Diese Funktion braucht sie heute wieder. Ohne Säbelrasseln, aber eben auch ohne politische Nebelkerzen. Die Blockierer in der SPD-Fraktion sollten endlich begreifen, dass Freiheit etwas kostet: neben Geld auch Einsatzbereitschaft und Pflichterfüllung. Wer sie nicht investiert, zahlt am Ende weitaus mehr – in einer blutigen Währung, die niemand verbuchen will.

Trumps Triumph

Der längste Shutdown der US-Geschichte steht vor dem Ende. Nachdem der Senat am Montag dank einer Handvoll demokratischer Abweichler einen Übergangshaushalt gebilligt hat, muss heute ab 18 Uhr deutscher Zeit nur noch das Repräsentantenhaus zustimmen. Dann kann Präsident Donald Trump seinen dicken, schwarzen Filzstift zücken und das Gesetz unterschreiben.

Die positiven Folgen für das Gemeinwesen liegen auf der Hand: Bundesangestellte können nach mehr als 40 Tagen Stillstand wieder bezahlt ihrer Arbeit nachgehen, Millionen Bedürftige wieder Lebensmittelhilfen erhalten, Flüge wieder plangemäß starten. Für die oppositionellen Demokraten ist der "Kompromiss" dennoch eine krachende Niederlage. Denn bekommen haben sie für ihr Einlenken: nichts. Ihre Forderung, keine Kürzungen bei der staatlichen Unterstützung von Gesundheitskosten vorzunehmen, bleibt bei der erzielten Einigung ausgeklammert. Hatten die Demokraten gerade etwas Rückenwind durch ihre Wahlerfolge in New York, New Jersey und Virginia bekommen, so wirken sie jetzt wie diejenigen, die den Spuk genauso gut auch schon viel früher hätten beenden können.