Liebe Leserin, lieber Leser,

in dieser Woche gibt es wieder einen dieser Momente, in denen Amerikas politische Gegenwart von einer Vergangenheit eingeholt wird, die manche nur allzu gern verdrängen. Die Demokraten im Repräsentantenhaus haben pünktlich zum Ende des sogenannten Shutdowns, des erzwungenen Stillstands der US-Verwaltung, eine explosive Enthüllung ziemlich gekonnt inszeniert.

Es handelt sich um bislang unbekannte Dokumente aus dem Nachlass des verstorbenen Sexualstraftäters und Finanziers Jeffrey Epstein. Darunter befinden sich drei E-Mails, die Donald Trump erwähnen. Als Präsident sitzt er aktuell mächtiger denn je im Weißen Haus. Und bislang hat es keine Rolle gespielt, dass sein Verhältnis zur Wahrheit schon lange ein ganz eigenes Kapitel in der amerikanischen Geschichte füllt.

Doch nun wird sich zeigen, ob Trump seinen Kopf einmal mehr trotz offensichtlicher Lügen aus der Schlinge ziehen kann. Nach bisherigen Maßstäben hätte wohl jeder amerikanische Präsident angesichts des vielfach belegten Fehlverhaltens zurücktreten müssen. Bei Trump aber gelten offenkundig andere Kriterien. Auch dieses Mal?

In einer dieser E-Mails aus dem Jahr 2011 schreibt Epstein kryptisch: "Der Hund, der nicht gebellt hat, ist Trump." In einer weiteren aus dem Jahr 2019 schreibt er: "Natürlich wusste er von den Mädchen, denn er bat Ghislaine, damit aufzuhören." Ghislaine Maxwell war einst Epsteins Partnerin, sie half ihm, Minderjährige zu missbrauchen.

In einer weiteren E-Mail ist zu lesen, dass Trump mit einem von Epsteins Opfern, Virginia Giuffre, Stunden in Epsteins Haus verbracht habe. Mehr dazu lesen Sie hier. Die Frau hatte im Zuge der Epstein-Ermittlungen angegeben, dass Trump sie nicht missbraucht habe. Zu den neuen Informationen kann Giuffre heute nicht mehr gefragt werden. Sie nahm sich im Frühjahr dieses Jahres das Leben.

Wieder einmal legen die neuen Informationen nahe, dass Trump und Epstein sich deutlich näher standen, als der Präsident es seit Jahren behauptet. Und dass er von dessen Machenschaften möglicherweise wusste. Trumps Erzählung nach war Epstein für ihn nicht mehr als eine oberflächliche Bekanntschaft. Er habe ihn sogar ganz bewusst aus seinem Club in Mar-a-Lago geworfen, weil er ihn als unheimlich empfunden habe, so Trump. Dabei zeigte schon Trumps kryptischer Beitrag für ein Epstein-Geburtstagsbuch, der im September öffentlich wurde, dass er mit ihm ziemlich gut befreundet gewesen sein muss.

Nun tauchen immer weitere Indizien auf. Republikanische Abgeordnete haben nach den Demokraten weitere rund 20.000 Dokumente veröffentlicht. Ihr Vorwurf: Die Opposition reiße Details aus dem Zusammenhang, um dem Präsidenten zu schaden. Doch auch diese weitere Flut an E-Mails von Jeffrey Epstein enthält problematische Inhalte für Trump: So behauptete der Finanzier etwa, kompromittierende Fotos zu besitzen. "Hätten Sie gern Fotos von Donald und Mädchen in Bikinis in meiner Küche?", fragte Epstein einen Journalisten in einer E-Mail. In einer anderen erörtert er, inwiefern er Trump erpressen könnte.

Die Dokumente belegen aber auch: Epstein war offenbar noch besser vernetzt als bislang bekannt. Zu seinen Kontakten gehörten ausländische Staatschefs, politische Schwergewichte, Milliardäre, Unternehmer, Journalisten und Regierungsmitarbeiter. In einer E-Mail von 2018 während Trumps erster Amtszeit gab er sogar an, die russische Regierung im Umgang mit Donald Trump beraten zu haben, um Einfluss auf die Außenpolitik zu nehmen.

Klar ist: Epsteins Sätze aus den neu veröffentlichten E-Mails sind kein Beweis für ein von Trump begangenes Verbrechen. Aber sie sind ein weiteres Fenster in eine Welt, in der Reichtum, Macht und Schweigen offenkundig untrennbar miteinander verwoben sind. Und sie werfen ein grelles Licht auf den amerikanischen Präsidenten, dem er augenscheinlich nur allzu gern entfliehen will.

Warum? Mit jedem neuen Detail aus den noch immer nicht vollständig veröffentlichten Epstein-Akten stellt sich diese Frage drängender. Und das längst nicht nur vonseiten der Demokraten. Auch republikanische Abgeordnete wie Lauren Boebert oder Nancy Mace plädieren für eine Komplett-Veröffentlichung des Materials.

Trump macht sich dabei verdächtig. Er selbst, seine Justizministerin Pam Bondi und FBI-Chef Kash Patel üben Druck auf die Republikaner im Kongress aus, wo Anfang Dezember über die komplette Veröffentlichung der Akte abgestimmt werden soll. Mit Telefonanrufen, öffentlich drohenden Beiträgen in den sozialen Netzwerken und mit Treffen wollen Trump und sein Team einzelne Mitglieder davon abhalten, mit den Demokraten für eine Veröffentlichung zu stimmen.

Trumps Pressesprecherin Karoline Leavitt spricht im Weißen Haus von "Transparenz", wenn sie auf den Umgang der Regierung mit den Epstein-Akten angesprochen wird. Tatsächlich aber geht es auch dieses Mal ausschließlich um Schadensbegrenzung und den Versuch, die neuen Enthüllungen kleinzureden.

Beim letzten Mal verdrängte die Bombardierung der iranischen Atomanlagen die Schlagzeilen um das Epstein-Geburtstagsbuch. In Washington fragen sich politische Beobachter nun, ob dieses Mal ein Krieg in der Karibik unter dem Vorwand der Drogenbekämpfung begonnen wird. Der größte Flugzeugträger der Welt ist inzwischen vor der Küste Lateinamerikas eingetroffen, gemeinsam mit einem Kampf-Geschwader aus weiteren Kriegsschiffen.

Egal, wie sehr sich Trump bemüht, für Ablenkung zu sorgen: Das ungemütliche Thema scheint so unweigerlich wiederzukommen wie Ebbe und Flut. Und dafür ist der Präsident selbst mitverantwortlich. Denn im Wahlkampf versprach er, er werde die Epstein-Akten veröffentlichen. Seine Anhänger hatten die Veröffentlichung der Epstein-Dokumente als Beweis gefordert, dass sie die korrupten Eliten von Washington endlich als verbrecherischen "Sumpf" entlarven würden.

In einer weiteren E-Mail von Epstein aus dem Jahr 2018 schreibt dieser raunend: "Ich weiß, wie schmutzig Donald ist". Und in einer anderen von 2015: "Sollen sie doch mal meinen Hausdiener fragen, ob Donald [Trump] nicht beinahe durch die Tür gegangen wäre und seinen Nasenabdruck auf der Scheibe hinterlassen hätte, während junge Frauen im Pool schwammen. Er war so konzentriert, dass er direkt gegen die Tür lief."

Es ist eine bittere Ironie: Ausgerechnet Trump, der jahrelang die Demokraten beschuldigte, "die Epstein-Akten" gezielt zu verheimlichen, will nun um jeden Preis die Wahrheit unter Verschluss halten.

Jetzt zeigt sich: Der mächtigste Mann der Welt ist selbst Teil eines elitären Schweige-Kartells. Während sich Republikaner und Demokraten im Kongress gegenseitig ausgewählte Auszüge der Akten um die Ohren schlagen, versucht der Präsident, das Thema ganz lässig zur reinen Nebelkerze zu erklären. "Das ist alles ein demokratischer Schwindel", schrieb Trump am Mittwoch schließlich auf seiner Plattform Truth Social.