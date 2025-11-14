Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

der Heilige Geist kam vom Himmel herab, weiß die Bibel zu berichten. Die Wirtschaftspresse von heute vermeldet Ähnliches, nur heißt der Geist dort Künstliche Intelligenz und der Himmel wird zur Cloud. Dort residiert die KI, ob sie nun ChatGPT, Microsoft Copilot, Claude oder DeepSeek heißt: ein abstraktes, hochkompliziertes Ding irgendwie, nicht so ganz von dieser Welt, auf alle Fälle nichts zum Anfassen.

Loading... Embed

So sehr kann man sich irren. KI ist nämlich eine höchst irdische Angelegenheit, sobald man sich anschaut, wie sie fabriziert wird. Genauso wie Strom nicht bloß aus der Steckdose, sondern aus Kraftwerken und Windrädern kommt, hat die maschinelle Schläue ihr Zuhause in Industriezonen: Metallkästen, üppig verkabelt und vollgestopft mit Elektronik, füllen gekühlte Hallen bis unter die Decke und brummen vor sich hin. Das mit dem Brummen ist übrigens wörtlich zu verstehen. Es surrt. Es dröhnt. Und wie sich herausstellt: Es nervt.

KI braucht viel Hirn. Rechenzentren schießen deshalb in manchen Regionen wie Pilze aus dem Boden, zum Beispiel dort, wo die Datenanbindung schon vorher exzellent war und genügend qualifiziertes Personal zu Hause ist: Im US-Bundesstaat Virginia, nicht weit entfernt von der Hauptstadt Washington, ballen sich die Hallen in einer Zone, die "Rechenzentrumskorridor" genannt wird. Nirgendwo sonst auf der Welt konzentriert sich so viel Rechen-Power wie dort. Die Zukunft ist angekommen. Und die Bewohner der Gegend gehen auf die Barrikaden.

Aus gutem Grund: Sobald auf der anderen Straßenseite 24 Stunden am Tag, Wochenende inklusive, die Kühlanlagen für die Supercomputer dröhnen, lässt die Fortschrittsbegeisterung schnell nach – nicht nur bei denen, in deren Wohnzimmern die Gläser in der Vitrine wackeln. Der enorme Verbrauch an Strom und Wasser treibt die Preise nach oben und vermiest den Leuten in der ganzen Region die Stimmung. Die riesigen Hallen sind nicht zu übersehen und verschandeln die Landschaft. Mancherorts fliegen bei Bürgerversammlungen die Fetzen, anderswo verbieten Gemeinden die Ansiedelung der Rechenzentren gleich ganz. Es ist wie bei den Windrädern: Tolle Sache, die Technik – wenn man sie woanders aufbaut.

Der Widerstand bestimmt die Lokalnachrichten, doch die Mechanismen, gegen die er sich richtet, sind rund um den Globus am Werk. Was braucht man für KI? Leistungsfähige Computerchips, na klar. Die USA und China kämpfen mit harten Bandagen um den Zugang zu dieser Spitzentechnologie. Schon zu Zeiten Präsident Bidens, und erst recht mit Trump im Weißen Haus, hagelte es Exportverbote und Sanktionen, um das Know-how in den USA zu halten und dem Konkurrenten in Peking die Aufholjagd zu erschweren.

Das Tauziehen hält an, wirkt aber allmählich so, als sei es von gestern. Denn was in Zukunft über das Wachstum der KI, über die Kosten der Rechenkraft und deren erfolgreichen Einsatz in der Wirtschaft entscheidet, wird nicht länger bloß in Hi-Tech-Schmieden ausgetüftelt. Wurde das Wettrennen bisher von den Elektronengehirnen bestimmt, die miniaturisiert in Computerchips stecken, werden nun die schnöden Elektronen immer wichtiger, die durch die komplizierten Schaltungen fließen: Strom und Stromkosten sind zu entscheidenden Faktoren geworden. Denn der Energiehunger der KI-Modelle ist gewaltig.

Rund um den Globus sorgt das für Aktivität. In Saudi-Arabien zum Beispiel treibt der Energieriese Aramco die Erschließung eines riesigen Erdgasfeldes voran. Während irgendwo am fernen Amazonas Klimaschützer debattieren, schraubt der Konzern seine Ziele hoch und will in diesem Jahrzehnt die Gasproduktion nicht mehr bloß um 60 Prozent, sondern nun sogar um 80 Prozent steigern. Das üppige Angebot soll immerhin zum Teil ermöglichen, mit Erdöl befeuerte Kraftwerke in Rente zu schicken, deren Dreck dem Klima noch mehr zusetzt als die Verbrennung von Gas. Doch die Expansion dient noch einem anderen Zweck: Sie soll helfen, den explodierenden Bedarf an Strom für KI zu decken.

Manchem mag bei diesem Wachstum und dem Gedanken an die galoppierende Erderwärmung angst und bange werden. Andere wittern eine strategische Lücke, die es zu nutzen gilt. Allerdings nicht in Europa: Aus der Alten Welt ist in Sachen Zukunft nicht viel zu vernehmen. Selbst die Amerikaner schauen vorzugsweise in den Rückspiegel und erfreuen sich an ihrem Vorsprung bei den Hightech-Chips. China hingegen arbeitet sein zukunftsweisendes Konzept nicht erst aus, sondern bereits ab. Riesige Summen fließen dort in den Ausbau der Energie-Infrastruktur. Von der Stromtrasse bis zum Solarfeld wird gefördert und erweitert, dass es nur so kracht.

Billiger Strom bedeutet günstige Rechenleistung, und davon kann man bei den aufwendigen Berechnungen der KI-Modelle nicht genug haben. Ihr habt die Vorzeigetechnologie, mag sich Xi Jinping deshalb milde lächelnd denken, herzlichen Glückwunsch! Macht sich bestimmt toll auf irgendeiner Industriemesse. Die Schlangen allerdings stehen dann an unserem Stand. Bewundernde Blicke können sich gen Westen richten – günstig eingekauft wird aber in China.

Regelmäßige Leser des "Tagesanbruchs" werden sich an dieser Stelle vielleicht an die Seltenen Erden erinnern. Edle Rohstoffe sind das: Ohne sie geht in der Industrie nicht mehr viel, und China besitzt das Monopol. Das war nicht immer so. Denn die Seltenen Erden gibt es auf der ganzen Welt, und auch die Technik zu ihrer Verarbeitung existiert überall. Doch China setzte darauf, die Verwertung billiger zu machen – und verdrängte mit seinem unschlagbaren Angebot die Konkurrenz vom Markt. Nun hält Xi Jinping in dieser Schlüsselindustrie die Fäden in der Hand. Westliche Politiker und Wirtschaftsbosse bibbern schon, wenn ein Bürokrat in Peking beim Unterzeichnen der Ausfuhrgenehmigung seinen Stift nicht finden kann.