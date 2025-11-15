Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

blickt man auf die Sicherheitslage in Europa, kann einem angst und bange werden: Putins Regime führt nicht nur einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine, sondern auch einen hybriden Krieg gegen die westlichen Demokratien. Mittlerweile registrieren deutsche Sicherheitsbehörden fast jede Woche Angriffe, die mutmaßlich aus Russland kommen: Sabotage an Stromnetzen, Bahnlinien und Rüstungsfirmen, Cyberattacken auf Behörden und Unternehmen, Spähaktionen mit Drohnen, Desinformationskampagnen im Internet. Zugleich haben Russland und die USA ein neues atomares Wettrüsten begonnen; die Eskalationsgefahr scheint zu wachsen.

Weitere Krisen kommen hinzu: der beschleunigte Klimawandel, erstarkende Extremisten rechts und links, die Polarisierung der Gesellschaft, das abnehmende Vertrauen vieler Bürger in die Demokratie. Da kann man wirklich Angst bekommen oder zumindest große Sorgen.

Kann man, muss man aber nicht. Es geht auch anders. Betrachtet man die Sicherheitsrisiken objektiv, findet man auch Wege zu ihrer Bewältigung. Genau das ist das tägliche Geschäft von Florence Gaub. Die Politikwissenschaftlerin war Majorin der französischen Armee, arbeitet als Forschungsdirektorin an der Nato-Militärakademie in Rom und beschäftigt sich seit Jahren mit Krisenherden. Sie berät Regierungen und analysiert, wie sich Konflikte und Risiken in der Zukunft entwickeln könnten – und wie sie sich entschärfen lassen.

Eine spannende Gesprächspartnerin für unseren Tagesanbruch-Podcast also. Was Florence Gaub zu sagen hat, hören Sie hier – es lohnt sich:

