wer träumt in diesen trüben, dunklen Tagen nicht vom nächsten Urlaub? Von Sonne, Wärme, von Farben? Da wirkt es doch beflügelnd, dass die schwarz-rote Regierung gerade beschlossen hat, die Flugsteuer zu senken. Könnte man meinen. Aber nicht alles, was wie eine gute Nachricht klingt, ist auch eine.

120 Euro. So viel könnte eine vierköpfige Familie im Sommer für einen Flug ans Mittelmeer sparen. Allerdings nur, wenn die Flugbranche diesen Steuernachlass auch 1:1 an die Kunden weitergibt. Das ist aber längst nicht ausgemacht und noch der kleinste Haken an der Sache. Diese Steuersenkung ist nämlich nicht nur ein Geschenk an die Flugbranche, sondern auch ein gefährliches Signal – an die Wirtschaft und jeden Einzelnen. Denn die schwarz-rote Regierung tut aktuell so, als gäbe es kein Morgen.

In dieser Woche geht die Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém ins Finale, am Wochenende reisten die zuständigen Minister und Regierungschefs an, am kommenden Freitag soll die Konferenz enden. Schon jetzt ist klar: Die Weltgemeinschaft ist zu unambitioniert im Kampf gegen das Aufheizen des Planeten. Das Ziel, die Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts bei 1,5 Grad zu halten, ist nicht mehr zu schaffen. Wir können froh sein, wenn wir etwas über 2 Grad erreichen – mit allen dramatischen Folgen. Wer Kinder und Enkel hat, Nichten oder Neffen, den muss das ängstigen. Sie werden die Konsequenzen noch weit mehr als die Älteren spüren: Extremwetter werden häufiger auftreten, Naturkatastrophen Menschen aus ihrer Heimat vertreiben, Verteilungskämpfe und Kriege zunehmen.

Der Mensch, das zeigt sich immer wieder, ist nur scheinbar vernunftbegabt. Meist handelt er in Vogel-Strauß-Manier: steckt den Kopf in den Sand vor Gefahren, die in vermeintlicher Ferne liegen, und hofft. Dass alles schon nicht so schlimm werde. Dass ein Wunder geschehe. Bei der schwarz-roten Regierung klingt das aktuell so: Wir müssen erst die Wirtschaft retten und auf Technologieoffenheit setzen.

Der Tod des Ostseedorsches: Was er über die Vernunft des Menschen lehrt

Hört sich vernünftig an, ist es aber nicht. Denn übersetzt heißt das: Wir setzen weiter auf Anreize für alte Produktions- und Herstellungsweisen, für die Nutzung fossiler Energie, für ein heiteres Weiter-so. Und irgendwann erfindet schon jemand die Wundertechnik, die den ganzen CO2-Mist wieder aus der Luft holt. Schön wär's.

Die Senkung der Flugsteuer ist dafür nur ein weiterer Beleg, wenn auch einer mit fataler Symbolwirkung. Alles nicht so schlimm, suggeriert sie: Fliegt nur weiter, so oft es geht, dann tut ihr nicht nur euch, sondern auch noch der Wirtschaft etwas Gutes. Das Gegenteil ist der Fall. Fliegen ist die umweltschädlichste Fortbewegungsart. 230 Gramm CO2 pro Person und geflogenem Kilometer stehen 150 Gramm je gefahrenem Kilometer mit dem Auto und 40 Gramm mit dem Zug gegenüber.

Und die Flugsteuer ist leider keine Ausnahme. Kurz vor dem Start der Konferenz in Belém verschob die EU – auch auf Betreiben Deutschlands – den Start des europäischen Emissionshandels für Verkehr und Gebäude um ein Jahr auf 2028. Dieser macht fossile Energie teurer. Das heißt: Der Druck, in beiden Bereichen schnell klimafreundlich zu werden, wird gelockert. Gleichzeitig hat die Wirtschaftsministerin mal eben die Fördergelder für eine klimafreundliche Sanierung von Gebäuden im Haushalt für 2026 um 4,5 Milliarden Euro gekürzt. Und die Union drängt darauf, das EU-weite Verbrenner-Aus für neu zugelassene Fahrzeuge ab 2035 zu verschieben. Die Liste lässt sich fortsetzen.

Natürlich könnte man nun sagen: Was soll's? Ein paar Jahre mehr oder weniger, darauf kommt es doch nun wirklich nicht an. Das Problem ist nur: Die Wirtschaft braucht Sicherheit für langfristige Investitionen. Dafür muss die Politik Rahmenbedingungen schaffen, die ihr zeigen: In diese Richtung steuern wir das Land. Den Eindruck, den diese Regierung aber vermittelt: Wir nehmen es nicht so ernst mit der Energiewende, mit der Verkehrswende, mit dem klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft. Macht ruhig erst einmal weiter wie bisher mit fossiler Energie, mit Verbrennern, mit Vielfliegerei. Hat uns in der Vergangenheit zum Erfolg geführt, wird es jetzt in der Krise hoffentlich auch tun.

Doch statt in den Rückspiegel zu schauen, sollte sie besser die Scheinwerfer anschalten. Dann könnte sie sehen: Allein in diesem Jahr werden global 2,2 Billionen Dollar in den Ausbau der erneuerbaren Energien investiert – und damit doppelt so viel Geld wie in die Gas-, Kohle- und Öl-Infrastruktur. Und die Prognosen sagen: So wird es wohl weitergehen.

In Deutschland dagegen ruht man sich schon darauf aus, dass 60 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren stammen. Schaut man jedoch auf den Gesamtverbrauch, also auch auf das, was beim Heizen, im Verkehr und in der Industrie eingesetzt wird, liegt der Anteil klimafreundlicher Energie bei gerade einmal 20 Prozent. Die deutsche Energiewende steht noch ziemlich am Anfang. Wird sie nicht endlich beherzt umgesetzt, entwickelt sich das zunehmend zu einem Standortnachteil. Das sollten auch all jene Unternehmen endlich erkennen, die für den kurzfristigen Profit Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit der Zukunft verschlafen – so wie es die deutsche Autoindustrie bei der Elektromobilität viel zu lange getan hat. China hat sie nicht umsonst abgehängt.

Was Hoffnung macht: Viele andere deutsche Unternehmen sind längst weiter. So hat gerade erst eine Gruppe namhafter Konzernlenker, Mittelständler und Start-up-Chefs an die Regierung appelliert: Schafft endlich Planungssicherheit für den dringend notwendigen klimafreundlichen Umbau der Industrie und Wirtschaft. In zwölf Punkten haben sie aufgelistet, was dafür notwendig ist. Unter den Unternehmen sind Handelskonzerne wie Aldi und die Otto Group, der Baukonzern Strabag, Stahlproduzenten wie Salzgitter und Triebwerkshersteller wie Rolls-Royce. Sie alle investieren bereits in den klimafreundlichen Wandel. Und wollen diesen Weg weitergehen, beklagen aber, von der Politik darin nicht unterstützt zu werden.

Doch nicht nur Politiker und Unternehmer sind gefragt, jeder Einzelne ist es. Das heißt nicht, dass Fliegen verboten werden sollte. Aber es muss seinen Preis haben. Gern auch einen deutlich höheren für Luxusflugreisen, also in der ersten Klasse, für Businessreisende oder Privatflieger. Eine solche Initiative haben am Samstag neun Länder auf der Klimakonferenz vorgestellt – zu zahlen entweder auf Flugtickets oder im Fall von Privatflügen auf das getankte Kerosin. Das so eingenommene Geld sollte für den Klimaschutz ausgegeben werden. Ja, die Politik der deutschen Regierung weist in die entgegengesetzte Richtung, auch wenn sich der SPD-Umweltminister für eine solche Abgabe ausgesprochen hat. Aber: Man wird ja noch mal träumen dürfen – gerade im trüben November.