Tagesanbruch Als gäbe es kein Morgen
wer träumt in diesen trüben, dunklen Tagen nicht vom nächsten Urlaub? Von Sonne, Wärme, von Farben? Da wirkt es doch beflügelnd, dass die schwarz-rote Regierung gerade beschlossen hat, die Flugsteuer zu senken. Könnte man meinen. Aber nicht alles, was wie eine gute Nachricht klingt, ist auch eine.
120 Euro. So viel könnte eine vierköpfige Familie im Sommer für einen Flug ans Mittelmeer sparen. Allerdings nur, wenn die Flugbranche diesen Steuernachlass auch 1:1 an die Kunden weitergibt. Das ist aber längst nicht ausgemacht und noch der kleinste Haken an der Sache. Diese Steuersenkung ist nämlich nicht nur ein Geschenk an die Flugbranche, sondern auch ein gefährliches Signal – an die Wirtschaft und jeden Einzelnen. Denn die schwarz-rote Regierung tut aktuell so, als gäbe es kein Morgen.
In dieser Woche geht die Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém ins Finale, am Wochenende reisten die zuständigen Minister und Regierungschefs an, am kommenden Freitag soll die Konferenz enden. Schon jetzt ist klar: Die Weltgemeinschaft ist zu unambitioniert im Kampf gegen das Aufheizen des Planeten. Das Ziel, die Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts bei 1,5 Grad zu halten, ist nicht mehr zu schaffen. Wir können froh sein, wenn wir etwas über 2 Grad erreichen – mit allen dramatischen Folgen. Wer Kinder und Enkel hat, Nichten oder Neffen, den muss das ängstigen. Sie werden die Konsequenzen noch weit mehr als die Älteren spüren: Extremwetter werden häufiger auftreten, Naturkatastrophen Menschen aus ihrer Heimat vertreiben, Verteilungskämpfe und Kriege zunehmen.
Der Mensch, das zeigt sich immer wieder, ist nur scheinbar vernunftbegabt. Meist handelt er in Vogel-Strauß-Manier: steckt den Kopf in den Sand vor Gefahren, die in vermeintlicher Ferne liegen, und hofft. Dass alles schon nicht so schlimm werde. Dass ein Wunder geschehe. Bei der schwarz-roten Regierung klingt das aktuell so: Wir müssen erst die Wirtschaft retten und auf Technologieoffenheit setzen.
Hört sich vernünftig an, ist es aber nicht. Denn übersetzt heißt das: Wir setzen weiter auf Anreize für alte Produktions- und Herstellungsweisen, für die Nutzung fossiler Energie, für ein heiteres Weiter-so. Und irgendwann erfindet schon jemand die Wundertechnik, die den ganzen CO2-Mist wieder aus der Luft holt. Schön wär's.
Die Senkung der Flugsteuer ist dafür nur ein weiterer Beleg, wenn auch einer mit fataler Symbolwirkung. Alles nicht so schlimm, suggeriert sie: Fliegt nur weiter, so oft es geht, dann tut ihr nicht nur euch, sondern auch noch der Wirtschaft etwas Gutes. Das Gegenteil ist der Fall. Fliegen ist die umweltschädlichste Fortbewegungsart. 230 Gramm CO2 pro Person und geflogenem Kilometer stehen 150 Gramm je gefahrenem Kilometer mit dem Auto und 40 Gramm mit dem Zug gegenüber.
Und die Flugsteuer ist leider keine Ausnahme. Kurz vor dem Start der Konferenz in Belém verschob die EU – auch auf Betreiben Deutschlands – den Start des europäischen Emissionshandels für Verkehr und Gebäude um ein Jahr auf 2028. Dieser macht fossile Energie teurer. Das heißt: Der Druck, in beiden Bereichen schnell klimafreundlich zu werden, wird gelockert. Gleichzeitig hat die Wirtschaftsministerin mal eben die Fördergelder für eine klimafreundliche Sanierung von Gebäuden im Haushalt für 2026 um 4,5 Milliarden Euro gekürzt. Und die Union drängt darauf, das EU-weite Verbrenner-Aus für neu zugelassene Fahrzeuge ab 2035 zu verschieben. Die Liste lässt sich fortsetzen.
Natürlich könnte man nun sagen: Was soll's? Ein paar Jahre mehr oder weniger, darauf kommt es doch nun wirklich nicht an. Das Problem ist nur: Die Wirtschaft braucht Sicherheit für langfristige Investitionen. Dafür muss die Politik Rahmenbedingungen schaffen, die ihr zeigen: In diese Richtung steuern wir das Land. Den Eindruck, den diese Regierung aber vermittelt: Wir nehmen es nicht so ernst mit der Energiewende, mit der Verkehrswende, mit dem klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft. Macht ruhig erst einmal weiter wie bisher mit fossiler Energie, mit Verbrennern, mit Vielfliegerei. Hat uns in der Vergangenheit zum Erfolg geführt, wird es jetzt in der Krise hoffentlich auch tun.
Doch statt in den Rückspiegel zu schauen, sollte sie besser die Scheinwerfer anschalten. Dann könnte sie sehen: Allein in diesem Jahr werden global 2,2 Billionen Dollar in den Ausbau der erneuerbaren Energien investiert – und damit doppelt so viel Geld wie in die Gas-, Kohle- und Öl-Infrastruktur. Und die Prognosen sagen: So wird es wohl weitergehen.
In Deutschland dagegen ruht man sich schon darauf aus, dass 60 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren stammen. Schaut man jedoch auf den Gesamtverbrauch, also auch auf das, was beim Heizen, im Verkehr und in der Industrie eingesetzt wird, liegt der Anteil klimafreundlicher Energie bei gerade einmal 20 Prozent. Die deutsche Energiewende steht noch ziemlich am Anfang. Wird sie nicht endlich beherzt umgesetzt, entwickelt sich das zunehmend zu einem Standortnachteil. Das sollten auch all jene Unternehmen endlich erkennen, die für den kurzfristigen Profit Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit der Zukunft verschlafen – so wie es die deutsche Autoindustrie bei der Elektromobilität viel zu lange getan hat. China hat sie nicht umsonst abgehängt.
Was Hoffnung macht: Viele andere deutsche Unternehmen sind längst weiter. So hat gerade erst eine Gruppe namhafter Konzernlenker, Mittelständler und Start-up-Chefs an die Regierung appelliert: Schafft endlich Planungssicherheit für den dringend notwendigen klimafreundlichen Umbau der Industrie und Wirtschaft. In zwölf Punkten haben sie aufgelistet, was dafür notwendig ist. Unter den Unternehmen sind Handelskonzerne wie Aldi und die Otto Group, der Baukonzern Strabag, Stahlproduzenten wie Salzgitter und Triebwerkshersteller wie Rolls-Royce. Sie alle investieren bereits in den klimafreundlichen Wandel. Und wollen diesen Weg weitergehen, beklagen aber, von der Politik darin nicht unterstützt zu werden.
Doch nicht nur Politiker und Unternehmer sind gefragt, jeder Einzelne ist es. Das heißt nicht, dass Fliegen verboten werden sollte. Aber es muss seinen Preis haben. Gern auch einen deutlich höheren für Luxusflugreisen, also in der ersten Klasse, für Businessreisende oder Privatflieger. Eine solche Initiative haben am Samstag neun Länder auf der Klimakonferenz vorgestellt – zu zahlen entweder auf Flugtickets oder im Fall von Privatflügen auf das getankte Kerosin. Das so eingenommene Geld sollte für den Klimaschutz ausgegeben werden. Ja, die Politik der deutschen Regierung weist in die entgegengesetzte Richtung, auch wenn sich der SPD-Umweltminister für eine solche Abgabe ausgesprochen hat. Aber: Man wird ja noch mal träumen dürfen – gerade im trüben November.
Schicksalswoche für Trump?
Donald Trump steckt in einem Dilemma. Wegen der Akte des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein. Im Wahlkampf hatte er stets versprochen, sie vollständig zu veröffentlichen, sollte er Präsident werden. Doch dann versuchte er alles, um sie verschlossen zu halten. Das nährte auch bei seiner Wählerschaft den Verdacht, er selbst habe etwas zu verbergen. Seine Bekanntschaft mit Epstein hat Trump stets heruntergespielt. Durch die bereits veröffentlichten Dokumente aus dessen Nachlass wurde das aber immer unglaubwürdiger.
Am Sonntagabend kam nun die bemerkenswerte Kehrtwende. Da empfahl der Präsident plötzlich den republikanischen Abgeordneten im US-Repräsentantenhaus, für die Veröffentlichung des gesamten, rund 23.000 Seiten umfassenden Konvoluts zu stimmen. Es sei an der Zeit, die Akten freizugeben, "weil wir nichts zu verbergen haben", schrieb der 79-Jährige auf seiner Plattform Truth Social. Das Repräsentantenhaus soll wohl schon am Dienstag über die Veröffentlichung abstimmen.
Jung gegen Alt
Die Lage ist verfahren, vielleicht sogar ausweglos. So muss man wohl die Frage beantworten, ob es noch eine Lösung im unionsinternen Streit über das Rentenpaket gibt. 18 junge Bundestagsabgeordnete, die Junge Gruppe der Union, hatte schon vor Wochen gegen das Rentenpaket der schwarz-roten Regierung protestiert. Viele Unionsleute schlossen sich ihnen an. Selbst der Kanzler hatte zunächst Verständnis für die Bedenken, machte dann aber eine Kehrtwende. Denn ein Aufschnüren des Pakets würde die Koalition gefährden – das hat die SPD unmissverständlich klargemacht.
Beim Deutschlandtag der Jungen Union im Europapark Rust stellte sich Merz am Wochenende nun ihrer Kritik. Er hoffte wohl, sie umstimmen zu können. Vergeblich, wie unser Chefreporter Johannes Bebermeier schreibt. CSU-Chef Markus Söder half Merz am Sonntag auch nur bedingt. Der gab in seiner Rede den Jungen recht und forderte, erneut mit der SPD zu sprechen. Allerdings warb er auch um Verständnis für die schwierige Lage des Kanzlers.
Eigentlich wollte die Koalition das Paket noch in diesem Jahr verabschieden. Doch bleibt die Junge Gruppe bei ihrer Ablehnung, fehlen der Koalition für das Gesetz wohl entscheidende Stimmen. Der Kanzler sucht nun einen Ausweg mit einem "Begleittext" zum Rentenpaket, wie er im "Bericht aus Berlin" am Sonntagabend ankündigte. Darin soll sich die Koalition auf eine weitreichende Rentenreform verpflichten. Wie genau die aussehen soll? Unklar. Ob das der Jungen Gruppe reicht? Ebenfalls.
Ein Minister auf China-Mission
Als erster Minister der schwarz-roten Regierung reist Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) nach China. Vor dem Abflug am Sonntagabend pochte der Vizekanzler auf fairen Wettbewerb und besseren Marktzugang für deutsche Unternehmen. Beim deutsch-chinesischen Finanzdialog will Klingbeil mit Peking über regelbasierten Handel, Rohstoffe und die Ukraine sprechen.
Schon ein Remis sichert das WM-Ticket
Dieses Mal muss es klappen: Im September verlor die deutsche Nationalmannschaft noch gegen die Slowakei. Beim letzten Gruppenspiel der WM-Qualifikation ist am Abend um 20.45 Uhr der Druck daher besonders groß. Dabei würde schon ein Remis den Weg zur WM ebnen. Eine Niederlage hätte dagegen harte Konsequenzen. Die DFB-Elf müsste dann erstmals seit 24 Jahren wieder in die Playoff-Spiele.
Lesetipps
Die Kritik hat sie nicht angefochten: Am Wochenende hielten AfD-Politiker in Russland Reden und gaben Putins Propaganda-Sendern Interviews. Eine ihrer Forderungen war dabei das Ende der Sanktionen gegen Moskau, schreiben unsere Rechercheure Annika Leister, Jonas Müller-Toewe, Lars Wienand.
Für Deutschland kämpfen? Union und SPD haben sich auf ein neues Wehrdienst-Modell geeinigt. Doch was halten eigentlich die davon, die es betrifft? t-online hat sie gefragt.
Manche verfallen mit 73 Jahren in Starrsinn, andere erfinden sich neu: Roland Kaiser erklärt meinem Kollegen Steven Sowa im Interview, warum er gerade jetzt eine besondere Verantwortung spürt.
Donald Trump droht und poltert unverhohlen. Noch immer irritiert dieses Verhalten viele. Aber nicht den Historiker Michael Sommer. Im Interview mit meinem Kollegen Marc von Lüpke erklärt er, dass schon die blutige Geschichte der Antike lehrte: Im Zweifel gelte stets das Recht des Stärkeren.
