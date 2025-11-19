Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

als Journalist kann man über Krisen und Konflikte schreiben. Man kann sich über freudlose Politik und ausbleibende Reformen echauffieren, so wie wir es oft auch hier im Tagesanbruch machen. Heute nicht.

Heute ziehen wir imaginär die Lackschuhe an und reisen in Gedanken 100 Jahre zurück: Wuuuschschsch! Schon sind wir im goldenen Jazz-Zeitalter angelangt. Während wir uns noch den Staub der Zeitreise vom Wams klopfen, dringen schon die ersten Klänge einer zauberhaften Melodie an unser Ohr: "After You've Gone" singt eine Bassstimme, di-di-di-diii, dann ein heiteres Trompetchen und eine Klarinette, dazu das Banjo, schunk-schunk, und schon schwingen wir im Takt. Gibt es schönere Musik als dieses Lied? Womöglich. Womöglich gibt es aber auch Leute, die Zeitreisen für unmöglich halten. Dabei haben sie einfach nur zu wenig Fantasie. Uns kann das zum Glück nicht passieren.

Also weiter im Takt. Wir wollen ja noch mehr hören aus dieser Epoche, als die Amerikaner einen Wirtschaftsaufschwung erlebten, nach dem Krieg endlich tanzen wollten und mit ihrer neuen Musik den halben Globus beglückten: Zwischen 1918 und 1929 verlernte die Welt das Marschieren und entdeckte das Synkopieren. Aus den Hinterhöfen in New Orleans – aus Spirituals, Blues, Ragtime, Brass-Band-Paraden und kreolischer Mehrsprachigkeit – stieg eine Musik auf, die das Lot der Schwerkraft verschob. Afroamerikaner trugen sie den Mississippi hinauf nach Chicago, dann weiter nach Harlem; Prohibitionskeller wurden zu Hörschulen der Freiheit.

Dann kam 1925, das Jahr des Kippmoments: Mikrofone ersetzten die Trichterplattenspieler, elektrische Aufnahmen machten Nuancen plötzlich hörbar, der Rundfunk blies sie über den Atlantik nach Europa. In Paris tanzte Josephine Baker, während in Chicago ein fröhlicher Mittzwanziger seiner Trompete Himmelstöne entlockte: Louis Armstrong erhob das Solospiel aus der Kollektivimprovisation, goss die Blues-Grammatik in musikalische Sternschnuppenbögen, erfand das Singen mit der Trompete – und das Trompeten mit der Stimme. Tiny Parham, der unterschätzte Bandleader in Chicago, bändigte die Wildheit mit Disziplin: klare Arrangements, Tanzmusik mit treibenden Beats – so eroberte der späte Zwanziger-Sound die Welt. Der begnadete Fats Waller bearbeitete das Piano – die linke Hand wie ein Uhrwerk, die rechte wie ein Zauberstab – und schrieb zwischen zwölf Bier Ohrwürmer, die bis heute in den Bars von New York bis Berlin erklingen.

Doch Jazz ist kein Denkmal, sondern ein Fluss. Die Götterstimme Ella Fitzgeralds verwandelte das Rhythmushämmern in federleichte Klangarchitektur. Billie Holiday erfand den verzögerten Gesang, der den Harmonien nachzutrauern scheint. Django Reinhardt ließ seine von einem Wohnwagenbrand verkrüppelten Finger über die Gitarrensaiten fliegen. Josephine Baker verlieh dem Jazz ein globales Gesicht – Tänzerin, Kosmopolitin, Ikone. Später erschuf Paul Desmond den Jahrhundertsong "Take Five" und gleich noch "Take Ten" hinterher. John Coltrane öffnete schließlich die Harmonie ins Unendliche: 1926 geboren, war er das Kind der goldenen Jazz-Epoche und transportierte deren Erbe bis in die Sechzigerjahre.

Der Quell zum freiesten aller Musikstile öffnete sich vor hundert Jahren. Er sprudelt bis heute. Der Jazz der Zwanziger ist nicht bloß unterhaltsam; er ist musikalische Demokratie. Kollektiv und Individuum sprechen zugleich, widersprechen einander, finden dennoch auf der Eins zusammen. Improvisation ist hier kein Launenstreich, sondern geübte Aufmerksamkeit – und Zuhören eine Zivilisationsform.

Das erklärt, warum Jazz der Seele guttut. Wer ihn hört, trainiert Konzentration und Gelassenheit zugleich. Man lernt, eine Stimme zu modulieren, ohne die anderen zu übertönen. Man erträgt, dass eine Note nicht "falsch", sondern ein Vorschlag ist. Man spürt, dass Schönheit nicht glättet, sondern atmet – mit Rauschen der Platte und einem Lächeln, das bleibt, wenn der letzte Akkord längst verflogen ist.

Schimpfen Sie mich daher meinethalben einen Romantiker, aber ich behaupte: Leute, die Jazz hören, sind bessere Menschen. Sie beherrschen die Kunst des Zuhörens, die Geduld der Synkope, den Respekt vor dem Einsatz des Anderen. Sie wissen, dass Freiheit nur im Takt der Rücksicht swingt. Und wer dem Sound der goldenen Zwanziger lauscht, hört nicht nur eine Epoche, sondern eine Haltung: Wir sind viele, wir sind verschieden, wir bleiben quicklebendig. Was gibt es Schöneres?

Ohrenschmaus

Welchen Jazzsong empfehle ich Ihnen denn nun? Ich habe die Qual der Wahl. Und bin trotzdem ganz sicher.

Zerreißprobe in Brandenburg

Namensänderung, Rückzug der Parteigründerin, heftige Konflikte in diversen Landesverbänden: Das BSW, das bislang noch Bündnis Sahra Wagenknecht heißt, scheint im Niedergang begriffen. In Brandenburg, wo die bundesweit einzige SPD/BSW-Koalition regiert, sorgten in der vergangenen Woche vier Parteiaustritte wegen "radikalisierter Positionen" und "autoritärer Tendenzen" für Aufregung.

Heute steht im Potsdamer Landtag ein prominentes Streitthema auf der Tagesordnung: die Abstimmung über den Reformstaatsvertrag, der festlegen soll, wie ARD, ZDF und Deutschlandradio künftig arbeiten. Obwohl der eigene Vize-Ministerpräsident Robert Crumbach das Werk bereits abgenickt hat, will die BSW-Fraktion mehrheitlich dagegen votieren, sodass keine eigene Koalitionsmehrheit zustande käme – eine Blamage für SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke.

Nachdem gestern Niedersachsen als vorletztes Bundesland grünes Licht gegeben hat, ist die Brandenburger Abstimmung die letzte Hürde für den Reformstaatsvertrag, der am 1. Dezember in Kraft treten soll. Kaum auszudenken, wie lange ein neuer Anlauf aller 16 Bundesländer dauern würde. Denkbar ist allerdings auch ein Szenario, in dem die oppositionelle CDU für eine hauchdünne Mehrheit sorgt. Was das für die rot-lila Koalitionäre hieße, müsste sich zeigen. Ungeachtet dessen ist es höchste Zeit, dass die Bundesländer eine Generalreform der überteuerten öffentlichen Sender anstoßen.

Entschlacken oder Einknicken?

Auf Geheiß konservativer Parlamentarier hat sich EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen den Bürokratieabbau auf die Fahnen geschrieben. Im Zuge ihrer Deregulierungsagenda kam bereits das Lieferkettengesetz auf den Prüfstand, vergangene Woche stimmte das Parlament für eine deutliche Lockerung. Heute will die Kommission ihren Fahrplan für die Vereinfachung der über Jahre entwickelten EU-Digitalgesetze vorstellen, etwa für Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Datenschutz. Ziel ist eine Entrümpelung bei gleichzeitiger Wahrung der Schutzvorkehrungen.