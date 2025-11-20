Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

exakt 155.826 Einwohner hat Curaçao nach der letzten Erhebung aus dem Jahr 2023. Auf der 444 Quadratkilometer großen Insel nord-nordöstlich von Südamerika herrscht dieser Tage Feierstimmung, die Hauptstadt Willemstad befindet sich im Ausnahmezustand – denn die Fußball-Nationalmannschaft des Landes hat Historisches vollbracht. Durch ein 0:0 im Duell mit Jamaika in der Nacht zu Mittwoch deutscher Zeit ist Curaçao nämlich zum allerersten Mal bei der Endrunde einer Weltmeisterschaft dabei, und das als kleinster Teilnehmer der WM-Historie. Das Unentschieden reichte zur Qualifikation im Concacaf-Kontinentalverbund, der nord-, zentralamerikanischen und karibischen Fußball-Konföderation.

"Party-Alarm im Urlaubsparadies", "Jubel in der Karibik" oder "Wow, Curaçao" titelte die deutsche Medienlandschaft, als wären unbedarfte Sportredakteure landeinwärts einem findigen Autor aufgesessen, der so doch noch seine Titel-Vorschläge für ein selbst von RTL und Sat.1 abgelehntes Reality-Format zweckentfremdet loswerden konnte.

"Feiert euren unglaublichen Erfolg, und wir freuen uns darauf, euch nächstes Jahr bei uns begrüßen zu dürfen", kabelte Fifa-Präsident Gianni Infantino angesichts des beachtlichen Erfolgs an den Inselstaat. Und es gehört nicht viel Fantasie zur Vorstellung, dass der umtriebige Chef des Fußball-Weltverbands diesen Erfolg zumindest in Teilen auch für sich beansprucht.

Curaçao ist eines von gleich vier Ländern, die bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ihre Premiere feiern werden. Auch Usbekistan, Jordanien und Kap Verde sind zum ersten Mal dabei. Ihre ewige Dankbarkeit wird Infantino gelten. Denn der Schweizer hat durch die von ihm forcierte Aufstockung des Turniers von 32 auf 48 Teilnehmer und die damit größere Zahl der Startplätze die Qualifikation solcher Außenseiter erst möglich gemacht.

Und: Er hat gewonnen – nicht nur in dieser Hinsicht. Die Kritik an Infantino von gewichtiger Seite ist nämlich weitestgehend verstummt. Seit seiner Wahl zum Fifa-Präsidenten im Februar 2016 saß der 55-Jährige wohl noch nie sicherer im Amt. Gerade aus Europa war ihm seit Antritt scharfe Kritik entgegengeschlagen: an seiner Amtsführung nach Gutsherrenart, an der rücksichtslosen Ausschlachtung der goldenen Kuh Fußball, an seiner fragwürdigen Nähe zu Autokraten – und solchen, die es gerne wären.

So erst geschehen am Dienstagabend, als eine Delegation um Infantino und den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, der politische Gegner gerne mal zerstückeln lässt, im Weißen Haus bei US-Präsident Donald Trump zu Gast war. Auch der mehrfache Weltfußballer Cristiano Ronaldo samt Lebensgefährtin waren beim Abendessen dabei, vor allem als Botschafter für das Fußballland Saudi-Arabien, das die WM 2034 austragen wird.

Ronaldo spielt seit 2023 bei Al-Nassr und lässt sich den Abstieg in die sportliche Bedeutungslosigkeit mit grotesken 200 Millionen Euro Jahresgehalt kompensieren. "Nach dem, was ich gesehen habe, bin ich noch überzeugter, dass 2034 die beste Weltmeisterschaft aller Zeiten werden wird", sagte der 40-Jährige bereits im Dezember 2024 in einem aufwendigen PR-Video. Nach dem Treffen nun postete der Portugiese dann stolz Fotos mit Trump, devot unterzeichnet mit "Danke, Herr Präsident", und wer Lionel Messi – völlig zu Recht – immer schon besser fand, hat nun noch einen Grund mehr.

Und auch Infantino ließ sich schon tags zuvor zum wiederholten Mal von Trump für dessen innenpolitische Agenda wenn nicht schon einspannen, dann zumindest als Beiwerk benutzen. "Wenn wir glauben, dass es Anzeichen für Probleme gibt, würde ich Gianni bitten, die Veranstaltung in eine andere Stadt zu verlegen", drohte der Republikaner erneut den demokratisch regierten Austragungsorten beim Turnier im kommenden Jahr. Infantino, der dabei neben Trump stand, konnte sich darauf lediglich zu einem nichtssagenden "Wir arbeiten zusammen und müssen sicherstellen, dass alle Fans aus dem Ausland ein Fest des Sports erleben können" durchringen.

Die Spitze des Weltfußballs folgt nicht nur dem moralischen Kompass nicht mehr, er ist ihr längst komplett abhandengekommen. Der sich so gerne als inklusiv, divers und offen präsentierende Sport wird mit Infantino noch über Jahre von einem Mann regiert werden, der ihn weiter gewinnmaximieren will und dafür nur allzu gerne die Gesellschaft von Machthabern sucht, die genau diese Werte mit Füßen treten.

Nun ist die unheilvolle Nähe des Fußballs zu autoritären Regimen insgesamt keine neue Entwicklung, erinnert sei an die WM 1978 im damals von einer brutalen Militärdiktatur unterjochten Argentinien. Nach dem Turnier erklärte der damalige DFB-Kapitän Berti Vogts in einer bis heute oft zitierten Einlassung: "Argentinien ist ein Land, in dem Ordnung herrscht. Ich habe keinen einzigen politischen Gefangenen gesehen." 2013 irrlichterte dann Franz Beckenbauer zur anstehenden WM in Katar neun Jahre später. Bei einem Interview zu den vielfach kritisierten Arbeitsbedingungen im Golfstaat verstieg sich der "Kaiser" – ähnlich Vogts Jahrzehnte zuvor – zur Aussage, er habe "noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen." Und 2018 fand das Turnier dann in Russland statt.

2025 aber schreitet die Trumpisierung des Fußballs voran. Gianni Infantino als "Dealmaker", der nicht richtig oder falsch kennt, nur die nächsten Milliardeneinnahmen. So richtig stört das aber offenbar niemanden mehr. Das muss Sorgen machen.

Infantino hat sich über Jahre mit Gefälligkeitsdiensten die übrigen Fußball-Kontinente abseits Europas gefügig gemacht, sein – letztlich eingelöstes – Versprechen, die WM-Teilnehmerzahl zugunsten schwächerer Verbände zu erhöhen, sicherte ihm seine Wahl besonders durch Stimmen aus Nord- und Mittelamerika, Afrika und Asien. Doch von der zunehmenden Monetarisierung des Fußballs profitieren nicht nur diese Verbände. Bis 2026 werden unter Infantino über 5 Milliarden US-Dollar an die 211 Mitgliedsländer ausgezahlt worden sein. Und auch die europäischen Spitzenvereine ließ er nicht leer ausgehen: Bei der umstrittenen Klub-Weltmeisterschaft, die in diesem Sommer erstmals im neuen Format ausgetragen wurde, machte die Fifa die ob des immer volleren Terminkalenders klagenden Großklubs mit Preisgeldern in Höhe von einer Milliarde Euro mundtot.

Ein anhaltendes Quidproquo ganz im Sinne der Trump'schen Art, Geschäfte zu machen. "Viele Länder haben nur von der WM geträumt – jetzt haben sie die Chance", erklärte Infantino blumig nach dem Beschluss 2017. "Wir sind im 21. Jahrhundert. Fußball ist global, nicht nur für Südamerika oder Europa." Unterstützung erhielt er vom hochdekorierten früheren französischen Erfolgstrainer Arsène Wenger, der sich seit Jahren schon als "Fifa-Direktor für globale Fußballförderung" zum Sprachrohr für Infantinos Pläne selbst verzwergt. "Wenn mehr Länder die Chance auf die weltweite Bühne haben, werden sie mehr für die Entwicklung des Fußballs tun", beteuerte Wenger am Rande der WM 2022 in Katar.