Die Kriegslage in der Ukraine ändert sich

so eine Begegnung haben vermutlich viele schon erlebt: Man steht an der Bushaltestelle oder sitzt im Café, und in der Nähe unterhalten sich zwei junge Männer. Sportlich sehen sie aus, jedenfalls nicht krank oder invalide. Und sie sprechen nicht Deutsch, sondern irgendetwas, das wie Ukrainisch klingt. Man stutzt und fragt sich unwillkürlich: Was machen die hier? Bei denen zu Hause ist doch Krieg – sollten die nicht ihr Land verteidigen? Dann kommt der Bus oder der Kaffee, und man wendet sich anderen Dingen zu.

Die Frage ist berechtigt und wird nicht nur hierzulande gestellt. Dass der Ukraine die Soldaten fehlen, ist seit langem bekannt. An manchen Frontabschnitten sind viele Stellungen bereits verlassen. Die verbliebenen Infanteristen liegen verstreut in Erdlöchern, die sich um diese Jahreszeit in Schlammpfuhle und bald in Eisgruben verwandeln. Sich zu bewegen ist tödlich, denn der Himmel hängt voller russischer Drohnen. Versorgt werden die versprengten Posten mit ferngesteuerten Mini-Vehikeln, denn für Menschen ist das Durchqueren der Todeszone zu gefährlich geworden.

Der Krieg hat sein Gesicht verändert. Die ukrainische Überlegenheit am Drohnenhimmel ist vorbei. Die russischen Soldaten werden in Kleinstgruppen, oft nur zu zweit und manchmal ganz allein, in die umkämpfte Zone geschickt, wo sie sich – falls sie den Weg überlebt haben – verstecken und auf weitere Kameraden warten, um sodann ukrainische Stellung zu attackieren. Längst gibt es keine klaren Frontlinien mehr, sondern große Grauzonen, in denen sich ukrainische und russische Infanteristen gegenseitig belauern und jagen.

Ebenfalls neu ist, dass es weniger Verwundete gibt als früher. Denn deren Evakuierung in Lazarette ist kaum noch möglich. Wen es schwer erwischt, der stirbt im Erdloch einen langsamen Tod. Wenn man sich wundert, warum wehrfähige junge Männer aus der Ukraine in deutschen Städten anzutreffen sind, statt sich daheim in den Kampf zu stürzen, beginnen sich die Konturen einer Antwort abzuzeichnen. Noch ist das Bild lückenhaft. Besser wird es nicht.

Die russischen Aggressoren haben ihre Technik, ihre Taktik und die Reichweite ihrer Drohnen verbessert. Die Zone des Beobachtens und Tötens aus der Luft reicht nun 20 Kilometer hinter die ukrainischen Linien. Dort übersteigen die Verluste unter den Unterstützungseinheiten und Drohnenpiloten sogar die der Infanteristen, die an vorderster Front operieren. Russland hat taktisch die Oberhand. So drängt die Armee des Kremls die Verteidiger langsam, gelegentlich auch schlagartig zurück. Wer Putins Soldateska in die Hände fällt, den erwartet Schlimmes. Folterungen und Ermordungen von Gefangenen sind massenhaft dokumentiert.

Manche russischen Killer machen sich einen Sport daraus. Die aus Neonazis bestehende Einheit "Rusitsch" hat dazu aufgerufen, Fotos ermordeter ukrainischer Kriegsgefangener auf Social Media zu veröffentlichen. Den schnellsten Einsendern winken Geldpreise. Die jungen Ukrainer in Deutschland sehen diese Nachrichten ebenfalls.

Wie geht es weiter? Weil Moskau seinen Vormarsch mit derzeit etwa 25.000 Toten pro Monat erkauft und Einheiten genauso schnell ausbluten, wie neues Kanonenfutter die Ränge auffüllt, ist ein dramatischer Durchbruch nicht zu erwarten. Den Angreifern fehlt die Kraft, die Defizite der ukrainischen Verteidiger im großen Stil auszunutzen. Deren größtes Problem – ausgedünnte Mannschaften, mangelndes Personal – bleibt weiter ungelöst. Präsident Selenskyj ist bisher davor zurückgeschreckt, junge Männer unter 25 Jahren zum Dienst an der Front zu verpflichten, und hat stattdessen auf Freiwilligkeit gesetzt. Funktioniert hat das nicht.

Die Alternative des erzwungenen Militärdienstes führt aber auch nicht zu besseren Resultaten, wie sich an älteren, wehrpflichtigen Zivilisten beobachten lässt. Denen lauern Häscher auf, die sie gewaltsam in Kleinbusse zerren. Anschließend landen sie in der Grundausbildung und danach an der Front – eigentlich. Denn wer kann, haut ab. Zuletzt hat die Staatsanwaltschaft mehr Fälle von Fahnenflucht registriert als je zuvor: 20.000 Soldaten sind allein im vergangenen Monat der Truppe ferngeblieben. Junge Rekruten kommen dabei häufig zum selben Schluss wie alte Hasen, die selbst nach jahrelangem Kampf nicht aus der Todeszone herausgelassen werden und sich den Befehl zur Entlassung aus der Armee schließlich selbst geben: Ab nach Hause.

Hinzu kommt ein Skandal, der in Kiew seit Monaten schwärt, aber seine volle Wucht erst jetzt zu entfalten beginnt. Während es an der Front Granaten und auf Städte im Hinterland Bomben hagelt, haben sich Kumpels von Selenskyj mit einer Schamlosigkeit bereichert, dass selbst an Korruption gewohnten Ukrainern die Spucke wegbleibt. Es ist alles dabei: von der goldenen Kloschüssel bis zum Komplizen, der in einem abgehörten Gespräch darüber meckert, dass er vom Schleppen der Geldtüten Rückenschmerzen bekommt. Der Skandal reicht in die engste Umgebung des Präsidenten, dessen politische Zukunft plötzlich ungewiss erscheint.

Selenskyjs Schwäche bringt Bewegung in einen Friedensprozess, der keiner ist. Die dicksten Russlandfreunde im Team von Donald Trump wittern ihre Chance und bringen einen Plan in Umlauf, den Putin nicht besser hätte diktieren können und der einer Kapitulation der Ukraine gleichkommt. "Dieser Plan würde den Krieg nicht beenden. Er würde den nächsten Krieg vorbereiten", analysiert mein Kollege Simon Cleven. Dass die Ukraine diese Liste russischer Maximalforderungen akzeptiert und der Kriegshorror einem Ende damit näherkäme, ist nicht zu erwarten. Zum Gesamtbild, dass sich ukrainischen Männern bietet, die an die Front geschickt werden sollen, kommen allerdings ein paar schrille Farben hinzu. Schlechte Aussichten, eine schlingernde Führung und korrupte Typen in hohen Ämtern, die das Land mitten im Kriegsgrauen als Selbstbedienungsladen betrachten: Dafür setzt man sein Leben nicht aufs Spiel.

So bleibt die Ukraine in einer Endlosschleife gefangen. Es mangelt an kampfwilligen Soldaten, was zum Rückzug und zu hohen Verlusten führt, weshalb es an kampfwilligen Soldaten mangelt. Verstehen kann man das. Durchbrechen lässt sich der Teufelskreis so aber nicht. Ob Selenskyj noch die Kraft oder den Rückhalt hat, um mehr Menschen für die Front zu mobilisieren? Oder sie nach all den Opfern für einen unbequemen Frieden zu gewinnen? Der Krieg bleibt. Die Fragen ändern sich.