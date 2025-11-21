Tagesanbruch Die Kriegslage in der Ukraine ändert sich
Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,
so eine Begegnung haben vermutlich viele schon erlebt: Man steht an der Bushaltestelle oder sitzt im Café, und in der Nähe unterhalten sich zwei junge Männer. Sportlich sehen sie aus, jedenfalls nicht krank oder invalide. Und sie sprechen nicht Deutsch, sondern irgendetwas, das wie Ukrainisch klingt. Man stutzt und fragt sich unwillkürlich: Was machen die hier? Bei denen zu Hause ist doch Krieg – sollten die nicht ihr Land verteidigen? Dann kommt der Bus oder der Kaffee, und man wendet sich anderen Dingen zu.
Die Frage ist berechtigt und wird nicht nur hierzulande gestellt. Dass der Ukraine die Soldaten fehlen, ist seit Langem bekannt. An manchen Frontabschnitten sind viele Stellungen bereits verlassen. Die verbliebenen Infanteristen liegen verstreut in Erdlöchern, die sich um diese Jahreszeit in Schlammpfuhle und bald in Eisgruben verwandeln. Sich zu bewegen ist tödlich, denn der Himmel hängt voller russischer Drohnen. Versorgt werden die versprengten Posten mit ferngesteuerten Mini-Vehikeln, denn für Menschen ist das Durchqueren der Todeszone zu gefährlich geworden.
Embed
Der Krieg hat sein Gesicht verändert. Die ukrainische Überlegenheit am Drohnenhimmel ist vorbei. Die russischen Soldaten werden in Kleinstgruppen, oft nur zu zweit und manchmal ganz allein, in die umkämpfte Zone geschickt, wo sie sich – falls sie den Weg überlebt haben – verstecken und auf weitere Kameraden warten, um sodann ukrainische Stellungen zu attackieren. Längst gibt es keine klaren Frontlinien mehr, sondern große Grauzonen, in denen sich ukrainische und russische Infanteristen gegenseitig belauern und jagen.
Ebenfalls neu ist, dass es weniger Verwundete gibt als früher. Denn deren Evakuierung in Lazarette ist kaum noch möglich. Wen es schwer erwischt, der stirbt im Erdloch einen langsamen Tod. Wenn man sich wundert, warum wehrfähige junge Männer aus der Ukraine in deutschen Städten anzutreffen sind, statt sich daheim in den Kampf zu stürzen, beginnen sich die Konturen einer Antwort abzuzeichnen. Noch ist das Bild lückenhaft. Besser wird es nicht.
Die russischen Aggressoren haben ihre Technik, ihre Taktik und die Reichweite ihrer Drohnen verbessert. Die Zone des Beobachtens und Tötens aus der Luft reicht nun 20 Kilometer hinter die ukrainischen Linien. Dort übersteigen die Verluste unter den Unterstützungseinheiten und Drohnenpiloten sogar die der Infanteristen, die an vorderster Front operieren. Russland hat taktisch die Oberhand. So drängt die Armee des Kremls die Verteidiger langsam, gelegentlich auch schlagartig zurück. Wer Putins Soldateska in die Hände fällt, den erwartet Schlimmes. Folterungen und Ermordungen von Gefangenen sind massenhaft dokumentiert.
Manche russischen Killer machen sich einen Sport daraus. Die aus Neonazis bestehende Einheit "Rusitsch" hat dazu aufgerufen, Fotos ermordeter ukrainischer Kriegsgefangener auf Social Media zu veröffentlichen. Den schnellsten Einsendern winken Geldpreise. Die jungen Ukrainer in Deutschland sehen diese Nachrichten ebenfalls.
Wie geht es weiter? Weil Moskau seinen Vormarsch mit derzeit etwa 25.000 Toten pro Monat erkauft und Einheiten genauso schnell ausbluten, wie neues Kanonenfutter die Ränge auffüllt, ist ein dramatischer Durchbruch nicht zu erwarten. Den Angreifern fehlt die Kraft, die Defizite der ukrainischen Verteidiger im großen Stil auszunutzen. Deren größtes Problem – ausgedünnte Mannschaften, mangelndes Personal – bleibt weiter ungelöst. Präsident Selenskyj ist bisher davor zurückgeschreckt, junge Männer unter 25 Jahren zum Dienst an der Front zu verpflichten, und hat stattdessen auf Freiwilligkeit gesetzt. Funktioniert hat das nicht.
Die Alternative des erzwungenen Militärdienstes führt aber auch nicht zu besseren Resultaten, wie sich an älteren, wehrpflichtigen Zivilisten beobachten lässt. Denen lauern Häscher auf, die sie gewaltsam in Kleinbusse zerren. Anschließend landen sie in der Grundausbildung und danach an der Front – eigentlich. Denn wer kann, haut ab. Zuletzt hat die Staatsanwaltschaft mehr Fälle von Fahnenflucht registriert als je zuvor: 20.000 Soldaten sind allein im vergangenen Monat der Truppe ferngeblieben. Junge Rekruten kommen dabei häufig zum selben Schluss wie alte Hasen, die selbst nach jahrelangem Kampf nicht aus der Todeszone herausgelassen werden und sich den Befehl zur Entlassung aus der Armee schließlich selbst geben: ab nach Hause.
Hinzu kommt ein Skandal, der in Kiew seit Monaten schwärt, aber seine volle Wucht erst jetzt zu entfalten beginnt. Während es an der Front Granaten und auf die Städte im Hinterland Bomben hagelt, haben sich Kumpels von Selenskyj mit einer Schamlosigkeit bereichert, dass selbst an Korruption gewohnten Ukrainern die Spucke wegbleibt. Es ist alles dabei: von der goldenen Kloschüssel bis zum Komplizen, der in einem abgehörten Gespräch darüber meckert, dass er vom Schleppen der Geldtüten Rückenschmerzen bekommt. Der Skandal reicht in die engste Umgebung des Präsidenten, dessen politische Zukunft plötzlich ungewiss erscheint.
Selenskyjs Schwäche bringt Bewegung in einen Friedensprozess, der keiner ist. Die dicksten Russlandfreunde im Team von Donald Trump wittern ihre Chance und bringen einen Plan in Umlauf, den Putin nicht besser hätte diktieren können und der einer Kapitulation der Ukraine gleichkommt. "Dieser Plan würde den Krieg nicht beenden. Er würde den nächsten Krieg vorbereiten", analysiert mein Kollege Simon Cleven. Dass die Ukraine diese Liste russischer Maximalforderungen akzeptiert und der Kriegshorror damit einem Ende näherkäme, ist nicht zu erwarten. Zum Gesamtbild, das sich ukrainischen Männern bietet, die an die Front geschickt werden sollen, kommen allerdings ein paar schrille Farben hinzu. Schlechte Aussichten, eine schlingernde Führung und korrupte Typen in hohen Ämtern, die das Land mitten im Kriegsgrauen als Selbstbedienungsladen betrachten: Dafür setzt man sein Leben nicht aufs Spiel.
So bleibt die Ukraine in einer Endlosschleife gefangen. Es mangelt an kampfwilligen Soldaten, was zum Rückzug und zu hohen Verlusten führt, weshalb es an kampfwilligen Soldaten mangelt. Verstehen kann man das. Durchbrechen lässt sich der Teufelskreis so aber nicht. Ob Selenskyj noch die Kraft oder den Rückhalt hat, um mehr Menschen für die Front zu mobilisieren? Oder sie nach all den Opfern für einen unbequemen Frieden zu gewinnen? Der Krieg bleibt. Die Fragen ändern sich.
Von einem Gipfel zum nächsten
Was bleibt von Belém? Heute geht die Weltklimakonferenz in der Amazonas-Metropole zu Ende. Um eine gemeinsame Abschlusserklärung der rund 200 Teilnehmerstaaten wird bis zuletzt gerungen. Schon jetzt ist jedoch klar, dass der globale Klimaschutz viel zu langsam vorankommt, um die Erderhitzung in einem erträglichen Ausmaß zu halten. Unsere Kinder, Enkel und deren Nachkommen werden das Versagen ausbaden müssen. Verfluchen werden sie uns, und zwar zu Recht.
Derweil eilen Regierungschefs und Minister schon zum nächsten Gipfel: Im südafrikanischen Johannesburg beginnt morgen das Treffen der G20-Staaten. Ganz korrekt ist die Bezeichnung "Gruppe der Zwanzig" diesmal allerdings nicht, denn die USA haben ihre Teilnahme unter Protest abgesagt. Präsident Donald Trump wirft Südafrika "Menschenrechtsverletzungen gegen Weiße" vor. Der chinesische Präsident Xi Jinping und Kremldespot Wladimir Putin bleiben ebenfalls zu Hause und schicken lediglich Lakaien. Fortschritte im Hinblick auf den Ukraine-Krieg, den Nahost-Konflikt oder die ruinöse Zollpolitik sind daher nicht zu erwarten. Kanzler Friedrich Merz bricht heute Abend trotzdem auf.
Suche nach Endlager
Aus der Kernkraft ist Deutschland ausgestiegen, der radioaktive Müll ist aber noch da. Gegenwärtig befindet sich der strahlende Abfall aus mehr als 60 Jahren Atomkraft in 16 oberirdischen Zwischenlagern in verschiedenen Bundesländern. Weil die gefährlichen Substanzen mit einem Volumen von 27.000 Kubikmetern eines Tages dauerhaft tief unter der Erde liegen sollen, läuft seit 2013 die Suche nach einem geologisch geeigneten Standort. Zuletzt bezifferten Experten die infrage kommenden Regionen auf 25 Prozent der deutschen Landesfläche. Die Gebiete liegen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen.
Heute und morgen informiert das Forum Endlagersuche Bürger, Politiker und Forscher über den Stand der Suche. Das Verfahren sieht vor, dass bis zum Jahr 2027 immer mehr Regionen ausscheiden, bis am Ende nur noch eine Handvoll übrigbleibt. Wo es ernst wird, entscheidet schließlich der Bundestag. Haben wollen wird den radioaktiven Müll am Ende zwar trotzdem niemand. Ein transparentes Vorgehen ist dennoch besser als eine Willkürentscheidung wie einst für den ungeeigneten Salzstock Gorleben.
Ohrenschmaus
Die Hand des Schicksals scheint derzeit vielerorts auf die Welt zuzugreifen. Musikalisch bringt das niemand besser auf den Punkt als diese Herren.
Zum Schluss
Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Freitag. Bewahren Sie sich bitte trotz düsterer Nachrichten die Zuversicht.
Herzliche Grüße und bis morgen
Ihr
Florian Harms
Chefredakteur t-online
