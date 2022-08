Explosionen auf der Krim: War es ein Angriff der Ukraine?

War es ein Unfall?

Russland- und Militärexperte Gustav Gressel hält einen Unfall für sehr unwahrscheinlich. "Die Basis von Saki ist relativ groß und frisch ausgebaut", sagt er zu t-online. Es gebe zwei Munitionsdepots, dazu ein Treibstofflager. "Alle drei sind in die Luft gegangen." Hätte es einen Unfall in einem der Depots gegeben, wären die anderen beiden eigentlich weit genug entfernt gewesen, um eine Kettenreaktion zu verhindern. "Jemand muss mit einem koordinierten Angriff für die Explosion aller drei Einrichtungen gesorgt haben", so Gressel.

Der Kreml räumt traditionell keine Kampferfolge der Gegenseite ein – dem US-amerikanischen Institute for the Study of the War zufolge hat das in diesem Fall wohl Imagegründe: Moskau müsste in dem Fall einräumen, dass die russische Luftabwehr versagt habe, teilte das Institut in seiner Analyse mit.