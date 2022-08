Ukraine-Krieg: Frau von Putin-Sprecher Peskow sorgt mit Partyvideo für Ärger

Aktualisiert am 21.08.2022 - 13:35 Uhr

Ein Video von Tatjana Nawka aus ihrem Griechenland-Urlaub sorgt in den sozialen Medien für reichlich Wirbel. Die 47-Jährige ist die Ehefrau von Dmitri Peskow, dem Pressesprecher von Wladimir Putin. Dass ausgerechnet sie ausgelassen in einem Nato-Mitgliedsland feiert, das klar auf der Seite der Ukraine steht, kommt selbst bei russischen Unterstützern nicht gut an.