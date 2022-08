Am Flughafen Helsinki stauen sich die Luxusautos russischer Touristen

Eine Autoshow der absurden Art ist gerade am Flughafen Helsinki zu sehen: Auf den Parkplätzen rund um den Airport stehen dem "Guardian" zufolge Dutzende oder gar Hunderte Luxusautos wie Bentleys, Porsches und Mercedes mit russischen Kennzeichen. "Mich macht das sprachlos", zitiert die Zeitung einen finnischen Reisenden. "Ich finde, die sollten hier nicht sein, bis die Situation in der Ukraine geklärt ist."

Die Ansammlung der Luxuskarossen wirft ein Schlaglicht auf die Russland-Politik der EU und befeuert die Debatte über eine Visa-Sperre für russische Urlauber. Die Union hat ihren Luftraum zwar für Flugzeuge aus Russland gesperrt, russische Staatsbürger mit einem Visum für den Schengenraum können aber weiter über den Landweg einreisen. So hat sich Finnland in den vergangenen Wochen zum Drehkreuz für russische Touristen entwickelt, die von dort aus in jedes beliebige EU-Land weiterfliegen. "Hier am Flughafen sind im Moment wirklich viele russische Touristen unterwegs", bestätigt Finnlands Außenminister Pekka Haavisto.