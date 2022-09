Debakel für Russland im Ukraine-Krieg: "Da erzählt Putin Blödsinn"

Kommt diese wirtschaftlich dramatische Lage bei der Mehrheit der russischen Bevölkerung an?

Es wird verzögert bei der Bevölkerung ankommen. Die Inflation liegt in Russland bei circa 15 Prozent und das ist noch einmal deutlich höher als das, was wir hier in Deutschland haben. Die Preissteigerungen bekommt ein Großteil der russischen Bevölkerung zu spüren. Momentan versucht die russische Führung noch in einigen Industriezweigen, die Menschen mit unbezahltem Urlaub in Beschäftigung zu halten, aber das ist nur eine Lösung auf Zeit. Somit werden viele Menschen auch durch Arbeitslosigkeit betroffen sein. Aber die urbane Mittelschicht in Russland ist natürlich mehr betroffen, weil diese schon einen gewissen Wohlstand erreicht und sich an westliche Produkte im Alltag gewöhnt hat. Sie haben deutlich mehr zu verlieren als die Landbevölkerung.

Trotzdem scheint Putin sehr bestrebt zu sein, eine Normalität vorzuspielen. In Moskau hat er am vergangenen Wochenende zum Beispiel ein Riesenrad eröffnet. Was steckt hinter dieser Strategie?

Putin möchte die Bevölkerung ruhig halten, indem er suggeriert, dass die Lage in der Ukraine keine großen Auswirkungen für Russland hat. Er meinte zuletzt auf einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok, dass dieser Konflikt Russland stärker mache, nicht schwächer. Da erzählt Putin aber Blödsinn. Aber das muss er seiner Bevölkerung verkaufen, um nicht unbeliebter zu werden.

Zumindest glauben viele Menschen in Russland scheinbar nicht mehr, dass die sogenannte "Spezialoperation" nach Plan läuft. Ist die öffentliche Kritik an der russischen Kriegsführung im Staatsfernsehen oder von Kriegsberichterstattern ein Zeichen der Schwäche von Putin?

Kritiker der russischen Kriegstaktik versuchen eher, Putin herauszuhalten. Im Staatsfernsehen haben wir in den vergangenen Tagen eine sehr interessante Situation beobachten können, in der sich in einer hohen Geschwindigkeit die Realitäten im Ukraine-Krieg verändert haben. Der Kriegsverlauf war so eindeutig zum Nachteil Russlands, dass es nicht mehr möglich war, es zu leugnen. In dieser kurzen Zeit hat ein grundlegendes Propagandanarrativ gefehlt und die Menschen konnten öffentlich überraschend frei sprechen. Die Frage ist nun, ob sich diese Art des öffentlichen Diskurses halten kann. In jedem Fall haben die meisten Menschen aber immer noch Angst, Putin zu kritisieren.

Demnach steht Putin unter Druck und hat im Prinzip keine guten Optionen. Wie geht es nun weiter?

Es ist schwer, Prognosen in diesem Konflikt zu machen. Ein realistisches Szenario wäre, dass die Ukraine weitere militärische Fortschritte in der Ostukraine und in der Region Cherson macht. Für Putin könnte es dann so weit kommen, dass er verhandeln muss. Wir dürfen uns dabei aber keine Illusionen machen: Ein Waffenstillstand wäre vorerst wahrscheinlich nur eine sehr brüchige Pause dieses Konfliktes. Aber für viele Ukrainerinnen und Ukrainer wäre eine Atempause mit weniger Kampfintensität wichtig.