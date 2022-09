Ukraine: Präsident Selenskyj in Autounfall in Kiew verwickelt

Nach Besuch in zurückeroberter Stadt Selenskyj in Autounfall in Kiew verwickelt Von dpa , afp 15.09.2022 - 07:05 Uhr Lesedauer: 1 Min. Der ukrainische Präsident bei seinem Besuch in Isjum am Mittwoch: Selenskyj war seinem Sprecher zufolge in einen Unfall verwickelt. (Quelle: Ukrainian Presidential Press Office/dpa)

Das Fahrzeug des ukrainischen Präsidenten ist in der Nacht wohl mit einem Pkw kollidiert. Die Polizei untersucht die Umstände des Unfalls.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach Angaben seines Sprechers in Kiew in einen Autounfall verwickelt worden. Ein Pkw sei in der ukrainischen Hauptstadt mit dem Wagen des Staatschefs und den Begleitfahrzeugen zusammengestoßen, schrieb Sprecher Serhij Nykyforow am frühen Donnerstagmorgen auf Facebook. Selenskyj sei von einem Arzt untersucht worden. "Es wurden keine ernsthaften Verletzungen festgestellt." Nähere Details zu seinem Gesundheitszustand wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Sanitäter hätten den Fahrer des anderen Wagens versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei untersuche die Umstände des Unfalls. Selenskyj hatte am Mittwoch die vor wenigen Tagen zurückeroberte Stadt Isjum in der Ostukraine besucht und dort an einer Zeremonie zum Hissen der ukrainischen Flagge teilgenommen.

Selenskyj lobt ukrainische Gegenoffensive

In seiner kurz nach Bekanntwerden des Unfalls verbreiteten nächtlichen Videobotschaft sagte Selenskyj, fast die gesamte Region Charkiw sei inzwischen aus der Hand der russischen Besatzer zurückerobert. Der ukrainischen Armee sei "gelungen, was viele für unmöglich hielten".