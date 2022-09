Christine Lambrecht über Ukraine-Krieg: "Russland ist sehr verunsichert"

Nach ukrainischen Angaben wurden 9.000 Quadratkilometer zurückerobert, ein Gebiet, das etwa der Größe der Insel Zypern entspricht. "Ich glaube, dass Russland sehr, sehr verunsichert ist über die jüngsten Erfolge der Ukraine – und auch darüber, dass der Westen so geschlossen an der Seite der Ukraine steht und es Russland eben nicht gelungen ist, uns auseinander zu dividieren", sagte Lambrecht.

Ukraine habe "Überraschungsmoment" genutzt

Die Verteidigungsministerin lobte die Taktik der Ukrainer. "Ich glaube, genau davon sind die Russen auch überrascht worden." Diese seien wahrscheinlich eher davon ausgegangen, dass die ukrainische Armee so agiere wie die Russen selbst. "Also eher vorhersehbar und planbar – aber nein, die Ukrainer haben es geschafft, genau dieses Überraschungsmoment für sich auszunutzen. Auch das ist eine Stärke der ukrainischen Armee", betonte die Verteidigungsministerin.

Scharfe Kritik am Bundeswehrinspekteur : Fakten-Check: Die Aussagen von General Zorn

Gleichzeitig lobte Lambrecht den Mut von Menschen in Russland, öffentlich Kritik an Präsident Wladimir Putin zu äußern. Sie erwarte allerdings nicht, dass der Dissens ausreiche, um Putins Macht zu gefährden. "Ich habe bislang nicht den Eindruck, dass diese Kritik schon ein Ausmaß erreicht, das dazu führt, dass Putin kurz vor dem Sturz steht. Ich kann die Hoffnung nachvollziehen, aber ich sehe das aktuell noch nicht gegeben". Putin habe sich über Jahre hinweg auf diese Situation vorbereitet, die Macht auf sich konzentriert und jedem Kritiker die Konsequenzen in aller Brutalität offen aufgezeigt.