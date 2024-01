Aktualisiert am 24.01.2024 - 19:59 Uhr

Aktualisiert am 24.01.2024 - 19:59 Uhr Lesedauer: 54 Min.

Bericht: Großbritannien bietet Deutschland Taurus-Deal an

Bericht: Taurus-Deal mit Großbritannien?

19.41 Uhr: Großbritannien bietet Deutschland einem Medienbericht zufolge einen Ausweg aus der verfahrenen Debatte um Lieferungen des Marschflugkörpers Taurus an die Ukraine. Die Bundesregierung könne Taurus nach Großbritannien exportieren, die Regierung in London würde im Gegenzug Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow an die Ukraine liefern, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Diplomaten und Regierungsmitarbeiter. Die britische Offerte liege seit ein paar Wochen vor. Bei der Bundesregierung hieß es auf Anfrage, man kommentiere den Bericht nicht.