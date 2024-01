Geiselnahme in Starbucks-Lokal in Ulm

Newsblog zum russischen Angriffskrieg BND-Präsident: Putin schreckt vor Nato-Angriff nicht zurück Aktualisiert am 27.01.2024 - 01:07 Uhr

Ein Ex-General sieht ein Rennen um die Munition in der Ukraine. Laut einem Bericht sollten russische Offiziere an Bord des abgestürzten Flugzeugs in Belgorod sitzen. Alle Informationen im Newsblog.

Bericht: USA wollen Atomraketen in Großbritannien stationieren

0.55 Uhr: Die Vereinigten Staaten planen zum ersten Mal seit 15 Jahren die Stationierung von Atomwaffen im Vereinigten Königreich. Das geht aus Pentagon-Dokumenten hervor, die dem britischen "Telegraph "vorliegen. Damit wolle man auf die zunehmende Bedrohung durch Russland reagieren.

Beschaffungsverträge für eine neue Anlage auf der britischen Luftwaffe in Suffolk sollen dem Bericht nach zeigen, dass die USA beabsichtigen, auf dem Luftwaffenstützpunkt Atomsprengköpfe zu stationieren.

Die USA haben 2008 ihre Atomraketen aus dem Vereinigten Königreich abgezogen, weil sie der Meinung waren, dass die Bedrohung durch Moskau im Kalten Krieg nachgelassen hatte.

BND-Präsident: Putin wurde Nato angreifen

0.20 Uhr: Russland Präsident Wladimir Putin würde nach Einschätzung von BND-Präsident Bruno Kahl auch vor einem Angriff auf die Nato nicht zurückschrecken. "Wenn die Ukraine zum Aufgeben gezwungen wäre, würde das den russischen Machthunger nicht stillen", sagte der Chef des Bundesnachrichtendienstes (BND) dem Magazin "Focus" nach Angaben vom Freitag. Falls der Westen keine klare Wehrhaftigkeit zeige, gäbe es für Putin keinen Grund mehr, die Nato nicht anzugreifen.

Putin gehe es darum, die alte Macht und Herrlichkeit des Großrussentums wieder zu etablieren, warnte Kahl. "Es wäre schlimm, wenn sich diese Gewaltbereitschaft in der Außenpolitik durchsetzen und Europa davor kapitulieren würde", mahnte der Chef des deutschen Auslandsgeheimdienstes.

Trump will Ukraine-Hilfe stoppen

21.11 Uhr: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will Hilfen für die Ukraine stoppen, um im Wahlkampf gegen Präsident Joe Biden zu punkten. Hintergrund ist der Streit zwischen Republikanern und Demokraten um weitere Hilfen für die Ukraine. Biden hatte vergangenes Jahr Milliarden-Unterstützungen für die Ukraine und neue Gelder beim Kongress beantragt, um die Grenze zu Mexiko besser vor illegaler Migration zu schützen. Die Republikaner stemmen sich jedoch gegen neue Hilfen, weil sie von Biden im Gegenzug eine schärfere Asylpolitik in den USA fordern.

In diesen Streit hat sich US-Medien zufolge nun auch Trump eingeschaltet. Der Republikaner soll seine Parteikollegen in den vergangenen Wochen in privaten Gesprächen dazu gedrängt haben, sich nicht auf den Kompromiss einzulassen. Trump wolle so verhindern, dass Biden beim Thema Asylpolitik im Wahlkampf einen Erfolg verbuchen könne, hieß es.

Putin kündigt neue Atomeisbrecher "Leningrad" und "Stalingrad" an

17.50 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Erweiterung der arktischen Flotte und den Bau neuer Atomeisbrecher angekündigt. Anlässlich des Baubeginns des atomar betriebenen Eisbrechers "Leningrad" sagte Putin in der Werft in St. Petersburg, dass im kommenden Jahr auch der Bau der "Stalingrad" beginnen werde. Zudem würden andere Schiffe für die Arbeit in der Arktis gebaut, sagte Putin. Russland, das über die größte Eisbrecherflotte der Welt verfügt, erhebt Anspruch auf die in der Arktis lagernden Bodenschätze.