Aktualisiert am 26.01.2024 - 03:40 Uhr Lesedauer: 60 Min.

Ein Ex-General sieht ein Rennen um die Munition in der Ukraine. Laut einem Bericht sollten russische Offiziere an Bord des abgestürzten Flugzeugs in Belgorod sitzen. Alle Informationen im Newsblog.