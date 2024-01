Russland will Kriegsgegner enteignen

Russland beschießt fünf Gemeinden in Sumy

09.07 Uhr: 28 Mal beschossen russische Streitkräfte am Dienstag das Gebiet Sumy und nahmen fünf Gemeinden entlang der Grenze ins Visier. Das berichtet die Militärverwaltung der Region. Den ganzen Tag über soll Russland die Grenzgemeinden mit Mörsern, Artillerie, Drohnen und Granatwerfern beschossen haben. 158 Explosionen seien laut Militärverwaltung registriert worden. Wie "Kyiv Independent" berichtet, seien keine Verletzten oder Schäden an der zivilen Infrastruktur gemeldet worden.

Fico: Gibt keine russischen Angriffe auf Kiew

0.30 Uhr: Der slowakische Regierungschef Robert Fico hat russische Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew bestritten. Auf die Frage von Journalisten, warum er sich am Mittwoch mit seinem ukrainischen Amtskollegen Denys Schmyhal in der Stadt Uschhorod an der Grenze zur Slowakei treffe und nicht in Kiew, betonte Fico, dies habe nichts mit Sicherheitsbedenken wegen der russischen Invasion der Ukraine zu tun.

"Glauben Sie wirklich, dass in Kiew Krieg herrscht? Das kann nicht Ihr Ernst sein", sagte der linkspopulistische Politiker, der nach seinem Treffen mit Schmyhal zum Antrittsbesuch nach Berlin weiterreist, bei dem er auch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfangen wird.

Fico fügte hinzu: "Gehen Sie hin und Sie werden feststellen, dass in dieser Stadt normales Leben herrscht, ein absolut normales Leben". Zuvor waren Kiew und andere ukrainische Städte erneut einer Welle russischer Raketenangriffe ausgesetzt, bei denen nach Behördenangaben allein in der Hauptstadt über 20 Menschen verletzt wurden und Fahrzeuge und Gebäude in Brand gerieten.

Dienstag, 23. Januar 2024

Kuleba kritisiert westliche Rüstungsproduktion

23.30 Uhr: Der Außenminister der angegriffenen Ukraine, Dmytro Kuleba, hat das Hochfahren der Rüstungsproduktion in den westlichen Unterstützerländern als zu langsam kritisiert. "Wir schätzen alles, was wir erhalten, aber das Ausmaß des Krieges verlangt mehr", sagte er in einem Interview von "Bild", Welt TV und "Politico" in Kiew. Die Ukraine produziere mehr; dagegen könne die westliche Verteidigungsindustrie nicht genug Artilleriemunition liefern. Die Verteidigung der Front ohne ausreichende Munition koste das Leben vieler ukrainischer Soldaten.

Selenskyj spricht von 18 Toten nach russischen Raketenangriffen

21.45 Uhr: Bei russischen Raketenangriffen im ganzen Land sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj 18 Menschen getötet und mehr als 130 verletzt worden. Mehr als 200 Orte seien getroffen worden, darunter 139 Wohnhäuser, sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.