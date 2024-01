Scholz und Selenskyj wollen Sicherheitsabkommen abschließen

Kiew lässt mit Bitten nach Taurus-Marschflugkörpern nicht locker

Russland beschießt fünf Gemeinden in Sumy

09.07 Uhr: 28 Mal beschossen russische Streitkräfte am Dienstag das Gebiet Sumy und nahmen fünf Gemeinden entlang der Grenze ins Visier. Das berichtet die Militärverwaltung der Region. Den ganzen Tag über soll Russland die Grenzgemeinden mit Mörsern, Artillerie, Drohnen und Granatwerfern beschossen haben. 158 Explosionen seien laut Militärverwaltung registriert worden. Wie "Kyiv Independent" berichtet, seien keine Verletzten oder Schäden an der zivilen Infrastruktur gemeldet worden.

Fico: Gibt keine russischen Angriffe auf Kiew

0.30 Uhr: Der slowakische Regierungschef Robert Fico hat russische Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew bestritten. Auf die Frage von Journalisten, warum er sich am Mittwoch mit seinem ukrainischen Amtskollegen Denys Schmyhal in der Stadt Uschhorod an der Grenze zur Slowakei treffe und nicht in Kiew, betonte Fico, dies habe nichts mit Sicherheitsbedenken wegen der russischen Invasion der Ukraine zu tun.