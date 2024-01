Newsblog zum russischen Angriffskrieg Ukraine greift offenbar Öllager in Russland an Von dpa , afp , Reuters , csi , mam , cc , sic , ts , te , das , lim , cck Aktualisiert am 19.01.2024 - 14:25 Uhr Lesedauer: 30 Min. Player wird geladen Flammen schlagen aus einem Gebäude des Lagers. (Quelle: Reuters) News folgen

Litauen warnt vor einer Niederlage der Ukraine. In Polen wurde das GPS-Signal gestört – wohl aus Russland. Alle Informationen im Newsblog.

Ukraine: Westen darf keine Komponenten für russische Waffen liefern

13:14 Uhr: Die Ukraine hat den Westen aufgefordert, die russische Waffenproduktion stärker einzudämmen und Schlupflöcher zu schließen, über die Russland an wichtige Komponenten gelangt. "Einigen Daten zufolge stammen 95 Prozent der kritischen ausländischen Komponenten, die in den in der Ukraine zerstörten russischen Waffen gefunden wurden, aus westlichen Ländern", erklärt der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba auf der Plattform X, vormals Twitter.

Er verweist auf Privatunternehmen, die sogenannten Dual-Use-Gütern (Mehrzweck-Güter) exportieren, deren Bestandteile auch für Waffen verwendet werden können. Beweise für seine Angaben nannte Kuleba nicht, die Ukraine zerlegt jedoch regelmäßig niedergegangene russische Raketen und Drohnen, um die Herkunft der einzelnen Teile zu analysieren.

Kuleba zufolge würde Kiew weniger Hilfe benötigen und weniger Menschenleben verlieren, "wenn alle undurchsichtigen Machenschaften und Schlupflöcher zur Umgehung von Sanktionen gründlich aufgespürt und vollständig geschlossen würden".

Russland erteilt neuem Getreide-Deal eine Absage

12.01 Uhr: Nach russischer Darstellung wird es kein neues Abkommen mit der Ukraine über Getreideexporte geben. Alternative Seerouten für den Transport seien sehr riskant, teilt das Präsidialamt in Moskau mit. Russland hatte es im vergangenen Jahr abgelehnt, das Abkommen zu verlängern. Die UN und die Türkei hatten Abkommen vermittelt, es hatte eine sichere Passage von Getreidefrachtern aus der Ukraine über das Schwarze Meer ermöglicht. Die Regierung in Kiew hat nun einen Korridor dort eingerichtet. Laut der Nachrichtenagentur Reuters führt insbesondere der Konflikt im Roten Meer zu einem Einbruch bei den ukrainischen Getreideexporten.

Ukraine greift offenbar Öllager in Russland an

7.21 Uhr: In der Stadt Klinzy in der russischen Oblast Brjansk ist nach Angaben des dortigen Gouverneurs ein Öllager nach einem ukrainischen Drohnenangriff in Brand geraten. Das russische Militär habe die Drohne abgeschossen, erklärt Gouverneur Alexander Bogomas auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram. Die Drohne sei auf Ziele in der Stadt gerichtet gewesen. Nach vorläufigen Angaben gebe es keine Verletzten.

Die Feuerwehr habe den Brand rasch gelöscht. Brjansk grenzt an den Nordosten der Ukraine. Erst am Donnerstag hat die Ukraine ein Ölterminal im rund 800 Kilometer hinter der Front liegenden St. Petersburg mit einer Drohne angegriffen. In ukrainischen Militärkreisen hieß es, der Angriff auf die russische Metropole sei Teil einer "neuen Phase" in der Region.

Pistorius warnt vor Ausweitung des Ukraine-Kriegs

4.30 Uhr: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat vor einer Ausweitung des Ukraine-Krieges gewarnt. "Wir hören fast jeden Tag Drohungen aus dem Kreml – zuletzt wieder gegen unsere Freunde im Baltikum", sagte der SPD-Politiker dem "Tagesspiegel" (Freitag): "Wir müssen also einkalkulieren, dass Wladimir Putin eines Tages sogar ein Nato-Land angreift", ergänzte Pistorius, der an diesem Freitag ein Jahr im Amt ist. Aktuell halte er einen russischen Angriff nicht für wahrscheinlich. "Unsere Experten rechnen mit einem Zeitraum von fünf bis acht Jahren, in denen das möglich sein könnte." Er wolle mit seiner Warnung oder seiner Forderung, dass die Bundeswehr "kriegstüchtig" werden müsse, "unsere Gesellschaft damit auch wachrütteln".

