Videotranskript lesen

Diese Aufnahmen zeigen, wie Soldaten der ukrainischen Streitkräfte in Stepove einem russischen Angriff standhalten.

Im letzten Moment werden sie von einem Bradley-Schützenpanzer aus US-Produktion unterstützt.

Dieser zerstört zwei russische Panzer und beschädigt den dritten.

Auch in diesem Video feuern ukrainische Soldaten mit einem von den USA gelieferten Bradley-Schützenpanzer auf einen russischen Panzer.

Der M-2A2 Bradley gilt als eines der wirkungsvollsten Kriegsfahrzeuge im Kampf gegen die Russen.

Die Hauptwaffe des Panzers ist die M242 Panzerabwehrkanone. Sie hat eine maximale Reichweite von etwa 1,9 Kilometern und feuert 200 bis 500 Schuss pro Minute.

Die Panzerung des 30 Tonnen schweren Bradley kann 30-Millimeter-Munition abwehren und bietet damit einen besseren Schutz als die russischen Schützenpanzer.

Aufgrund dieser Eigenschaften wird der Bradley auch als medizinisches Evakuierungsfahrzeug eingesetzt.

Die USA haben rund 200 Bradleys an die Ukraine geliefert.