Er gilt als Arbeitstier unter den Militärhubschraubern – und soll seine Arbeit bald auch in der Ukraine verrichten: der “Sea King Mk41”. Sechs Exemplare des Helikopters will Deutschland der Ukraine in den kommenden Monaten zur Verfügung stellen, inklusive Ersatzteilen und Zubehör. Das gab Verteidigungsminister Boris Pistorius bekannt.



Der “Sea King” ist ein Mehrzweckhubschrauber, der bislang vor allem für Rettungsmissionen eingesetzt wurde. Mit zwei Radarantennen können Vermisste und verlorenes Gerät ausfindig gemacht werden. Der Helikopter hat eine Reichweite von rund 1.500 Kilometern und kann auf ruhiger See und auf Gewässern landen. Das macht ihn auch für private Rettungsorganisationen attraktiv.



In der Ukraine sollen die deutschen “Sea Kings” laut Verteidigungsminister Pistorius vorrangig für Aufklärungsmissionen über dem Schwarzen Meer und für den Transport von Soldaten zum Einsatz kommen. Die Hubschrauber können zur Verteidigung mit einem schweren Maschinengewehr ausgestattet werden und Täuschkörper abwerfen, um angreifende Raketen abzulenken. Für reine Kampfeinsätze sind sie aber weniger geeignet als andere Modelle.



Die sechs deutschen Hubschrauber für die Ukraine stammen aus dem Bestand der Bundeswehr. Die “Sea Kings” wurden vor allem in den 70er-Jahren in den Dienst gestellt. Derzeit werden sie Schritt für Schritt durch den “Sea Lion” abgelöst, der auf dem NH90-Modell basiert und von Airbus in Deutschland gebaut wird.