Nach OP: So lange fällt König Charles aus

Erdbeben während Operation am Kopf

So viel verdiente Selenskyj seit dem Krieg

Bei "Caren Miosga" erklärte Wolodymyr Selenskyj, warum er von der deutschen Politik enttäuscht ist. Und wie seine persönliche Beziehung zu Olaf Scholz aussieht.

Caren Miosga nutzte am Sonntagabend die zweite Ausgabe ihrer ARD-Talkshow, um die Aufmerksamkeit auf den aktuellen Stand im Ukraine-Krieg zu lenken. Unterstützt wurde sie dabei von keinem Geringeren als dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Die Moderatorin war nach Kiew gereist und hatte am Freitag in der ukrainischen Hauptstadt ein Interview mit dem Staatsmann geführt, dessen Inhalt sie mit ihren Gästen einzuordnen versuchte.

Gäste

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

Lars Klingbeil, SPD-Vorsitzender

Sabine Fischer, Politikwissenschaftlerin

Vassili Golod, Leiter des ARD-Studios in Kiew

Selenskyj äußerte sich in dem Gespräch auch zur Frage der nach Deutschland geflohenen wehrpflichtigen Ukrainer. Man wünsche sich im Sinne der Gerechtigkeit, dass diese in ihre Heimat zurückkehrten oder wenigstens dort Steuern zahlten. Gleichzeitig werde er als Anführer einer demokratischen Nation dem deutschen Bundeskanzler bestimmt nicht zurufen, dieser solle die betreffenden Personen schnell in die Ukraine zurückbringen. "Wenn wir sagen, dass wir die demokratischen Werte und die Freiheit verteidigen, dann müssen wir entsprechend handeln", erklärte der Präsident der Ukraine.

SPD-Chef versteht ukrainische Kriegsverweigerer

"Ich verstehe, dass es Menschen gibt, die sagen: ‚Ich kann nicht kämpfen.‘ Und das muss man in einer Demokratie auch akzeptieren", pflichtete SPD-Chef Lars Klingbeil bei. Er könne sich nicht vorstellen, dass man in Deutschland Gesetze erlasse, um wehrfähige Ukrainer zum Verlassen des Landes und zum Kampf zu bewegen.

Klingbeil übernahm in der Talkrunde die Aufgabe, das Zögern der Regierung bei der Lieferung spezieller Waffen an die Ukraine, aktuell der Taurus-Marschflugkörper, zu verteidigen. Dabei gehört der SPD-Vorsitzende dem Kabinett nicht an. Ganz unpassend war die Rolle dennoch nicht, sind es innerhalb der Ampelkoalition doch vor allem Teile der Sozialdemokratie, die bei diesem Thema auf die Bremse treten.

Die Bundesregierung habe in Sachen Taurus noch nicht entschieden, sagte Klingbeil. Er finde es aber problematisch, dass man in Deutschland bei einzelnen Waffensystemen immer so tue, als handele es sich um Gamechanger. Diese Erwartung sei schon bei den Leopard-2-Panzern enttäuscht worden.

"Dass Deutschland der zweitgrößte Waffenlieferant ist, dass Deutschland wirklich fest an der Seite der Ukraine steht, das ist nicht hinterfragbar, aber ich akzeptiere, wenn die Bundesregierung bei einzelnen Waffensystemen sagt: ‚Hier muss geprüft werden, hier braucht man Zeit, hier gibt es noch keine Entscheidung‘", resümierte Klingbeil.

Keine Bestätigung für Ringtausch-Angebot

Die Möglichkeit eines sogenannten Ringtauschs über Großbritannien, das Taurus-Marschflugkörper erhalten und wiederum das eigene System Storm Shadow an die Ukraine liefern könnte, kommentierte der Sozialdemokrat mit den Worten: "Mir konnte niemand bestätigen, dass es dieses Angebot der Briten tatsächlich gibt."

"Es kann kein Gamechanger sein, weil das kein Game ist", wandte Vassili Golod gegen Klingbeils Ausführungen ein. Auch gehe es bei der Unterstützung der Ukraine nicht darum, wer Zweiter oder Dritter sei. "Die Taurus-Marschflugkörper würden helfen, die russische Logistik zu zerstören", erläuterte der ARD-Korrespondent, in diesem Sinne seien sie "aus ukrainischer Sicht sehr, sehr hilfreich".

Der Journalist berichtete von Müdigkeit, Erschöpfung und einem großen Bedürfnis nach Gerechtigkeit an der ukrainischen Front. Trotz allem gebe es genügend Männer, die zum Kampf bereit seien. "Die große Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer sagt: Wir sehen zum jetzigen Zeitpunkt keine Alternative, als uns gegen diese Aggression zu verteidigen", so der in Charkiw geborene Sohn einer Russin und eines Ukrainers.

Russland-Expertin sieht Zeichen von Kriegsmüdigkeit