Dutzende Bergleute nach russischem Angriff in Mine eingeschlossen

7.37 Uhr: Nach russischen Drohnenangriffen sind in der Region Krywyj Rih in der südlichen Ukraine mindestens 19 Bergarbeiter in einer Mine eingeschlossen. Das meldet Oleksandr Wilkul, Chef des Verteidigungsrats von Krywyj Rih, auf seinem Telegramkanal. Insgesamt seien 113 Bergleute in zwei Bergwerken eingeschlossen gewesen. Eine Rettungsaktion sei in die Wege geleitet worden, so Wilkul. "19 Bergleute sind derzeit in einem Bergwerk eingeschlossen", schreibt er weiter.