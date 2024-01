Ministerium dementiert Entlassung des ukrainischen Oberbefehlshabers

19.47 Uhr: Das ukrainische Verteidigungsministerium hat Berichten über eine Entlassung von Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj widersprochen. "Sehr geehrte Journalisten, wir antworten allen zugleich: Das stimmt nicht", teilt das Ministerium in Kiew auf Telegram mit. Zuvor hatte sich in ukrainischen Medien die Nachricht verbreitet, Präsident Wolodymyr Selenskyj habe Saluschnyj entlassen; der entsprechende Erlass sei aber noch nicht veröffentlicht. Auch Selenskyjs Sprecher Serhij Nykyforow dementierte: "Das ist nicht Gesprächsgegenstand", sagt er der ukrainischen Agentur Interfax Ukrajina zufolge.

Erster "konstruktiver" Schritt zwischen der Ukraine und Ungarn

Ukraine plant Bau von Europas größtem Atomkraftwerk

15.56 Uhr: Die Ukraine plant im Atomkraftwerk Chmelnyzkyj mit westlicher Hilfe den Bau von vier weiteren Reaktoren. "Und mit der Leistung von sechs Reaktoren wird es das größte in Europa und sogar leistungsfähiger als das Atomkraftwerk Saporischschja werden", teilt Energieminister Herman Haluschtschenko mit. Der Baubeginn sei noch in diesem Jahr geplant. Mehr zum AKW Saporischschja lesen Sie hier.

Zugleich betont er, dass das AKW in der Südostukraine früher oder später wieder unter ukrainische Kontrolle kommen werde. "Die Frage ist, in welchem Zustand wir es zurückbekommen werden und ob wir in der Lage sein werden, es sofort wieder in Betrieb zu nehmen", erklärt Haluschtschenko. Das aus sechs Reaktoren bestehende Atomkraftwerk Saporischschja ist nach dem russischen Einmarsch im März 2022 besetzt worden. Alle Reaktoren wurden aus Sicherheitsgründen heruntergefahren.

Bundesregierung sieht Bewegung bei EU-Waffenlieferungen an Ukraine

15.45 Uhr: Die Bundesregierung sieht erste Bewegung beim Bemühen von Bundeskanzler Olaf Scholz, die EU-Partner zu mehr Militärhilfe für die Ukraine zu bewegen. "Das Gefühl ist, dass das in einigen Regierungen anderer europäischer Länder zum Nachdenken geführt hat – und vielleicht auch noch mal zum Nachschauen, was hat man noch", sagt Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit Hinweis auf sehr viele Gespräche, die Scholz mit den EU-Partnern führe. Der Kanzler hatte erst am Sonntag betont, es könne nicht sein, dass Deutschland mehr als die Hälfte der Militärhilfe aller Europäer leiste. Die Militärhilfe wird auch Thema auf dem EU-Sondergipfel am Donnerstag in Brüssel sein.