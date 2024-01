Newsblog zum russischen Angriffskrieg Krieg wirkt auf russische Wirtschaft "wie eine Droge" Von dpa , afp , Reuters , lim , sic , cc , das , lex Aktualisiert am 30.01.2024 - 13:44 Uhr Lesedauer: 11 Min. Russland kann laut einer Prognose sein Wirtschaftswachstum nicht fortsetzen. (Symbolbild) (Quelle: Alexei Konovalov/imago images) News folgen

Die Ukraine dementiert die Entlassung ihres Oberbefehlshabers. Unterdessen steigt der Druck auf Olaf Scholz. Alle Informationen im Newsblog.

Orbán stellt Einigung im Streit um EU-Ukraine-Hilfen in Aussicht

13.19 Uhr: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat ein Entgegenkommen im Streit über ein 50 Milliarden Euro schweres Finanzhilfepaket der Europäischen Union für die Ukraine signalisiert. Ungarn sei bereit, sich an einer Einigung der 27 EU-Mitgliedsstaaten zu beteiligen, wenn garantiert werde, dass jedes Jahr entschieden werde, ob dieses Geld fließe oder nicht, sagt Orbán der französischen Magazin "Le Point". "Und diese jährliche Entscheidung muss die gleiche Rechtsgrundlage haben wie heute: Sie muss einstimmig sein." Orbán hatte eine Einigung über das Finanzhilfepaket beim EU-Gipfel im Dezember blockiert. Bei nächsten EU-Gipfel am Donnerstag soll es wieder auf den Tisch kommen.

Prognose: Russlands Kriegswirtschaft gerät ins Stocken

12.06 Uhr: Die vom Rüstungsboom befeuerte russischen Wirtschaft kann ihr rasantes Wachstum laut einer Prognose nicht mehr fortsetzen. "Mittlerweile operiert sie an der Kapazitätsgrenze und zeigt zunehmende Überhitzungserscheinungen", heißt es am Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW). Der auf Osteuropa spezialisierten Denkfabrik zufolge expandierte die Volkswirtschaft voriges Jahr um 3,5 Prozent. Wegen der hohen Inflation und der auf 16 Prozent angehobenen Leitzinsen erwartet das WIIW dieses Jahr ein Wachstum von lediglich 1,5 Prozent.

"Russland ist immer mehr davon abhängig, dass der Krieg weitergeht. Die enormen Ausgaben dafür wirken wie eine Droge auf die Wirtschaft", sagt Vasily Astrov, ein Russland-Experte des WIIW. Etwa 29 Prozent des föderalen Haushalts würden dieses Jahr in das Wehrbudget fließen.

Das WIIW reduziert seine Wachstumsprognose für die unter dem russischen Angriffskrieg leidende Ukraine für dieses Jahr um 1,2 Prozentpunkte auf 3 Prozent. Ein möglicher Sieg von Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl in den USA mache die Zukunft westlicher Finanzhilfen für die Ukraine unsicherer, argumentiert das Institut.

EU-Staaten wollen Ukraine weiter militärisch unterstützen

12.05 Uhr: Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wollen auf einem Gipfeltreffen am Donnerstag in Brüssel ihre Entschlossenheit für eine weitere militärische Unterstützung der Ukraine betonen. Diese Hilfe solle dem angegriffenen Land "rechtzeitig, kalkulierbar und nachhaltig" zukommen, heißt es in einem Entwurf für eine Gipfelerklärung. "Der Europäische Rat bekräftigt auch die dringende Notwendigkeit, die Lieferung von Munition und Raketen zu beschleunigen", heißt es in dem Text weiter, den die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte.

Offen bleibt darin noch, ob weitere fünf Milliarden Euro in die sogenannte europäische Friedensfazilität eingezahlt werden, mit der Militärhilfe für die Ukraine finanziert wird. Über die künftige Rolle des Fonds wird seit Monaten debattiert. Hauptthema des Gipfels ist das Bemühen um eine Einigung über ein Finanzhilfepaket für die Ukraine von 50 Milliarden Euro über vier Jahre, das Ungarn beim vergangenen Gipfel im Dezember blockiert hatte.

EU will Zinsen russischer Vermögenswerte für Ukraine ausgeben

10.14 Uhr: Die EU-Länder wollen Zinsgewinne aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten künftig an die Ukraine weitergeben. Das teilt der belgische Ratsvorsitz mit. Die Botschafter der Mitgliedstaaten hätten sich in Brüssel grundsätzlich geeinigt. Der Vorschlag sieht demnach vor, dass die Zinsen aus russischen Mitteln in einem ersten Schritt getrennt verbucht werden. Die EU-Kommission hatte im Dezember einen zweistufigen Plan vorgelegt, der nun eine erste Hürde genommen hat. Wie genau das Geld an die Ukraine gelangen soll, ist allerdings weiter unklar.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges hat die Europäische Union rund 200 Milliarden Euro an russischen Vermögenswerten eingefroren. Wegen hoher juristischer Hürden in Deutschland und anderen Ländern können sie aber nicht einfach beschlagnahmt werden. Stattdessen will die EU die Zinsgewinne abschöpfen. Wie viel Geld dadurch generiert werden kann, ist unklar. Derzeit wird mit einem niedrigen einstelligen Milliardenbetrag gerechnet.

Ukraine: Wieder russischer Luftangriff auf Infrastruktur