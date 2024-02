Newsblog zum russischen Angriffskrieg Bericht: Selenskyj könnte noch in dieser Woche seinen Oberbefehlshaber kündigen Von dpa , afp , Reuters , lim , sic , cc , das , lex , csi Aktualisiert am 01.02.2024 - 14:00 Uhr Lesedauer: 24 Min. Oberbefehlshaber Saluschnyj: Der Militärchef könnte schon in dieser Woche seinen Job los sein. (Quelle: IMAGO/Ruslan Kaniuka/Ukrinform/ABACA/imago) News folgen

Auf der Krim hat es mehrere ukrainische Angriffe gegeben. Eine ukrainische Klage vor dem Strafgerichtshof in Den Haag wurde weitestgehend abgewiesen. Alle Informationen im Newsblog.

Ukraine will weiteres russisches Kriegsschiff versenkt haben

13.29 Uhr: In ihrem Abwehrkampf gegen die russische Marine will die Ukraine einen weiteren Erfolg im Schwarzen Meer erzielt haben. In der Nacht sei das Raketenschiff "Iwanez" durch mehrere Seedrohnen versenkt worden, teilt der ukrainische Militärgeheimdienst mit.

Der Angriff sei an der Westküste der seit 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim erfolgt. Als Beleg wurde ein Video gezeigt, in dem nacheinander mehrere mit Sprengstoff beladene Seedrohnen auf das russische Kriegsschiff zusteuern und explodieren. Das Schiff habe Schlagseite bekommen und sei letztendlich gesunken. Von russischer Seite gab es bisher keine Bestätigung für diesen Vorfall. Ein Video von dem Vorfall sehen Sie hier.

Selenska: Verschleppte Kinder müssen zurück in die Ukraine

13.12 Uhr: Olena Selenska, die Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, hat die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, sich stärker für die Rückkehr von ukrainischen Kindern einzusetzen, die während des Krieges illegal nach Russland gebracht worden sind. "Wir müssen mehr tun", sagt Selenska bei einer Konferenz unter dem Titel "Russia's war on children" in Riga. Jedes Land und jede internationale Organisation könne der Ukraine dabei helfen, die von Russland verschleppten Kinder zurückholen.

Nach Angaben aus Kiew hat die Ukraine bislang knapp 20.000 Kinder identifiziert, die nach Russland oder in russisch besetzte Gebiete der Ukraine gebracht worden sein sollen. Nur mehrere Hundert davon seien bisher zurückgekehrt. "Wir werden für jedes unserer gestohlenen Kinder kämpfen - egal, wie viele Ressourcen dafür benötigt werden", sagt die ukrainische First Lady.

Ukraine: EU zeigt mit neuem Hilfspaket "Solidarität und Einigkeit"

11.40 Uhr: Die Ukraine hat die Einigung der EU auf ein neues Hilfspaket in Höhe von 50 Milliarden Euro begrüßt. "Die EU-Mitgliedstaaten zeigen ein weiteres Mal ihre Solidarität und Einigkeit bei den Maßnahmen für das ukrainische Volk, um dem Krieg standzuhalten", erklärt Ministerpräsident Denys Schmyhal auf der Online-Plattform X. Die EU hat sich am Vormittag auf die neuen Hilfen geeinigt, nachdem Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán seine Blockadehaltung aufgegeben hatte. Lesen Sie hier mehr.

Scholz drängt EU-Partner zu mehr Waffenlieferungen in die Ukraine

11.10 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fordert die anderen Mitgliedstaaten zum Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel dazu auf, ihre Waffenlieferungen in die Ukraine aufzustocken. "Wir können uns nicht darauf verlassen, dass das jeweils der andere schon macht, sondern es muss schon 27 Mal gesagt werden: Wir wollen alles dazu beitragen, dass die Ukraine in der Lage ist, das Land zu verteidigen", sagt Scholz.

Über zusätzliche Rüstungshilfe werde bei dem Sondergipfel zwar noch nicht entschieden. "Aber diese Diskussion muss dringend begonnen werden. Denn wir wissen, dass das, was bisher an ganz konkreter Waffenhilfe aus den einzelnen Mitgliedstaaten geplant ist, alles zusammen nicht genug ist", so Scholz.

Ukrainischer Geheimdienst: Werden verstärkt Ziele in Russland angreifen

10.05 Uhr: Die Ukraine will verstärkt Ziele in Russland angreifen. Das kündigt Kyrylo Budanov, Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR, auf Telegram an. "Die Zahl der Angriffe auf die russische Infrastruktur wird wahrscheinlich zunehmen", so Budanow. Mögliche Ziele seien die wichtigen"kritischen und militärischen Infrastrukturen in Russland".

Die Ukraine hat in den vergangenen Monaten die Angriffe auf Russland ausgeweitet uns sich dabei besonders auf Grenzregionen wie Belgorod konzentriert. Am 30. Dezember waren dort bei einem Angriff laut russischen Angaben 25 Menschen getötet und hunderte verletzt worden. In der Nacht zum Donnerstag schoss Russland eigenen Angaben zufolge elf ukrainische Drohnen über dem Grenzgebiet zur Ukraine ab.

Bericht: Selenskyj könnte noch in dieser Woche seinen Oberbefehlshaber kündigen