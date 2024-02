Newsblog zum russischen Angriffskrieg Zehntausende nach russischem Angriff ohne Strom Von dpa , afp , Reuters , lim , sic , cc , das , lex , csi , mam Aktualisiert am 02.02.2024 - 10:04 Uhr Lesedauer: 28 Min. Elektriker reparieren Stromkabel nach einer russischen Attacke (Archivbild): In Krywyj Rih waren am Freitag Zehntausende wegen russischer Angriffe ohne Strom. (Quelle: IMAGO/Yulii Zozulia/imago) News folgen

Selenskyj lobt Scholz für ein neues Hilfspaket. 19 Bergleute sind nach einem russischen Angriff in einer Mine eingesperrt. Alle Informationen im Newsblog.

Zehntausende nach russischem Angriff ohne Strom

9.54 Uhr: Russische Drohnenangriffe haben in der Industriestadt Krywyj Rih einen größeren Stromausfall verursacht. Zehntausende Haushalte und zahlreiche Industriebetriebe in der Stadt im Gebiet Dniproperowsk im Südosten des Landes waren durch Schäden an einer Anlage von der Versorgung abgeschnitten, wie das ukrainische Energieunternehmen Ukrenerho mitteilte.

Alle 113 Bergleute aus Mine in der Südukraine gerettet

9.45 Uhr: Alle 113 Bergleute, die nach einem russischen Drohnenagriff in einer Mine eingeschlossen waren, konnten gerettet werden. Das meldet Oleksandr Wilkul, Chef des Verteidigungsrats von Krywyj Rih, auf seinem Telegramkanal.

Ukrainische Luftwaffe: Elf von 24 russischen Drohnen abgefangen

9.06 Uhr: Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Freitag elf von 24 russischen Drohnen abgefangen und zerstört. Sie seien auf Einrichtungen der kritischen Infrastruktur im Südosten des Landes gerichtet gewesen, teilt die Luftwaffe mit. Nach dem Angriff sei in der Stadt Krywyj Rih in der Oblast Dnipropetrowsk der Strom abgeschaltet worden, teilt der nationale Netzbetreiber Ukrenergo mit.

Dutzende Bergleute nach russischem Angriff in Mine eingeschlossen

7.37 Uhr: Nach russischen Drohnenangriffen sind in der Region Krywyj Rih in der südlichen Ukraine mindestens 19 Bergarbeiter in einer Mine eingeschlossen. Das meldet Oleksandr Wilkul, Chef des Verteidigungsrats von Krywyj Rih, auf seinem Telegramkanal. Insgesamt seien 113 Bergleute in zwei Bergwerken eingeschlossen gewesen. Eine Rettungsaktion sei in die Wege geleitet worden, so Wilkul. "19 Bergleute sind derzeit in einem Bergwerk eingeschlossen", schreibt er weiter.

Außerdem sei zivile kritische Infrastruktur in der Stadt Krywyj Rih von den Drohnenattacken getroffen worden. Infolge des Angriffs auf ein Umspannwerk hätten rund 100.000 Haushalte sowie Krankenhäuser, Kindergärten und Schulen in mehreren Stadtteilen zunächst keinen Strom mehr gehabt. Am Morgen sei die Stromversorgung jedoch größtenteils wieder hergestellt worden.

Explosionen nach Drohnenangriffen

4.45 Uhr: Aus der Region Kirowohrad werden russische Luftangriffe gemeldet. Es soll Explosionen geben haben, berichtet die Nachrichtenagentur Ukrinform. Zuvor hatte die ukrainische Luftabwehr vor Drohnenattacken gewarnt. Bislang gibt es keine Meldungen über Verletzte.

Russische Blogger frustriert über taktische Fehler

4.04 Uhr: Russische Miiltärblogger haben sich frustriert über die ihrer Ansicht nach fortgesetzten taktischen Fehler der russischen Streitkräfte bei Offensivoperationen im westlichen Gebiet Donezk geäußert. Mehrere russische Blogger warfen in jüngsten Beiträgen der Militärführung vor, dass sie bei der Planung taktischer Angriffe den "Drohnenfaktor" nicht berücksichtigt habe. Sie reagierten damit auf Aufnahmen vom 30. Januar, die zeigen, wie ukrainische Streitkräfte eine Kolonne vorrückender russischer Fahrzeuge und Panzer in der Nähe von Ordo-Wassyliwka westlich von Saporischschja angreifen. Nach Angaben des amerikanischen Instituts für Kriegsstudien fordern sie eine bessere Ausstattung mit elektronischen Abwehrsystemen.

US-Senat will Ukraine-Hilfspaket vorschlagen

3.30 Uhr: Der US-Senat will noch bis Ende dieser Woche einen neuen Entwurf für ein Hilfspaket für die Ukraine und eine bessere Absicherung der US-Grenzen vorstellen. Der Text solle zwischen Freitag und Sonntag veröffentlicht werden, erklärte der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, am Donnerstag. Er erwarte eine erste Abstimmung über den Entwurf bis "spätestens" Mittwoch kommender Woche.

Allerdings dürfte der Gesetzentwurf – selbst wenn er den Senat passiert – im Repräsentantenhaus scheitern. Dort stellen die oppositionellen Republikaner, bei denen es viele Gegner neuer Ukraine-Hilfen und Widerstand gegen einen Grenzkompromiss mit den Demokraten gibt, die Mehrheit.

Donnerstag, 1. Februar 2024

Zwei Franzosen in der Ukraine durch russischen Beschuss getötet