Newsblog zum russischen Angriffskrieg Ukrainischer Geheimdienst: Russische Spione entlarvt Von dpa , afp , Reuters , cck , mam , das , lim , jcz Aktualisiert am 06.02.2024 - 15:48 Uhr Lesedauer: 10 Min. Wolodymyr Selenskyj in der Region Dnipropetrowsk (Archivbild): Der ukrainische Geheimdienst habe fünf verdächtige Spione festnehmen können. (Quelle: IMAGO/Pool /Ukrainian Presidentia/imago images) News folgen

Selenskyj will die heimische Wirtschaft stärken. Der ukrainische Geheimdienst habe einen russischen Spionagering ausgehoben. Alle Informationen im Newsblog.

Ukraine verlängert Kriegsrecht und Mobilmachung bis Mitte Mai

15.47 Uhr: Das ukrainische Parlament hat das nach dem russischen Einmarsch verhängte Kriegsrecht und die Mobilmachung um weitere 90 Tage verlängert. Für die von Präsident Wolodymyr Selenskyj eingebrachten Gesetzesvorlagen stimmte jeweils eine deutliche Zweidrittelmehrheit, teilen mehrere Abgeordnete mit. Die Maßnahmen gelten nun vorerst bis Mitte Mai.

Die Ukraine wehrt seit fast zwei Jahren eine russische Invasion ab. Das Kriegsrecht gibt dem Militär mehr Rechte. Zudem wurden die regulären Parlaments- und Präsidentenwahlen ausgesetzt. Männer im wehrpflichtigen Alter zwischen 18 und 60 Jahren dürfen das Land nur in Ausnahmefällen verlassen.

Ukrainischer Geheimdienst: Russischer Spionagering ausgehoben

13.38 Uhr: Der ukrainische Geheimdienst SBU hat nach eigenen Angaben einen russischen Spionagering ausgehoben und fünf an ihm beteiligte Verdächtige festgenommen. Seine Beamten hätten "ein mächtiges Agentennetz" des in der Ukraine tätigen militärischen Abschirmdienstes des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB "neutralisiert", teilt der SBU mit. Die mutmaßlichen russischen Spione seien dabei ertappt worden, wie sie Informationen an den FSB weitergegeben hätten, darunter Angaben zu ukrainischen Militärstandorten, Verteidigungsanlagen und strategischer Energieinfrastruktur sowie personenbezogene Daten.

Bei den insgesamt fünf Verdächtigen handelt es sich nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft um vier ehemalige Mitarbeiter des ukrainischen Militär- und Auslandsgeheimdienstes sowie einen derzeit aktiven regionalen SBU-Agenten. Sie seien wegen des Verdachts auf Landesverrat festgenommen worden. Ihnen wird zur Last gelegt, "Informationen über die Verteidigungsstreitkräfte und strategisch wichtige Energieanlagen an Vertreter" des russischen Geheimdienstes weitergegeben zu haben.

Die Männer hätten zudem Informationen über Verteidigungsanlagen nahe der Schwarzmeerstadt Odessa, den Standort von Raketenwerfern in der nordöstlichen Region Charkiw sowie Informationen über ukrainische Truppenbewegungen und Fahrzeuge weitergegeben, erklärt der Generalstaatsanwalt in Kiew. Unabhängig prüfen lassen sich die Angaben nicht.

Erdoğan und Putin wollen über Ukraine verhandeln

12.59 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin werden bei dessen Besuch in Ankara über den Krieg in der Ukraine beraten. Thema sei auch das Getreideabkommen, teilt der türkische Außenminister Hakan Fidan mit.

Das Abkommen zur Lieferung ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer hatten die Türkei und die UN vermittelt, allerdings hatte sich Russland im Juli 2023 daraus zurückgezogen. Der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, nennt als Thema der anstehenden Türkei-Reise Putins Pläne für ein Drehkreuz für Gaslieferungen. Im Januar erklärte ein Vertreter der Türkei, der Besuch des russischen Präsidenten in der Türkei sei für den 12. Februar geplant.

Charkiw: Baby und Mutter sterben bei Raketenangriff

11.31 Uhr: Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Hotel im ukrainischen Gebiet Charkiw ist nach offiziellen Angaben ein zwei Monate altes Baby ums Leben gekommen. "Drei Frauen, 21, 28 und 39 Jahre alt, wurden mit Explosions- und Splitterverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, darunter auch die Mutter des getöteten Kindes", teilt der Militärgouverneur der Region Charkiw, Oleh Synjehubow, auf seinem Telegram-Kanal mit. Das dreistöckige Gebäude in der Siedlung Solotschiw ist durch den Treffer eingestürzt. Synjehubow spricht von einem "weiteren Terroranschlag gegen Zivilisten".

Beschossen worden sein soll die Ortschaft nordwestlich von Charkiw mit umfunktionierten Luftabwehrraketen vom Typ S-300. So berichtet Synjehubow von Artillerie- und Granatwerferangriffen auf 20 weitere Ortschaften in dem Gebiet. Zudem habe es Luftangriffe gegeben. Die von Synjehubow in diesem Zusammenhang genannten Orte liegen im Landkreis Kupjansk, in dem die russischen Truppen von Osten her vorrücken. Den strategisch wichtigen Eisenbahnknotenpunkt am Ufer des Oskil-Flusses hat die ukrainische Armee im Zuge ihrer Gegenoffensive im Herbst 2022 befreit. Nun wollen die russischen Kräfte Kupjansk zurückerobern.

Bericht: Putin plant Rede an die Nation