Newsblog zum russischen Angriffskrieg Zehntausende nach russischem Angriff ohne Strom und Wasser Aktualisiert am 12.02.2024 - 08:41 Uhr Stromausfall in Kiew (Archivbild): Zehntausende Haushalte sind nach russischen Angriffen ohne Strom.

Experten attestieren der russischen Luftwaffe große Probleme. Die Ukraine meldet schwere Angriffe auf ihre Truppen. Alle Informationen im Newsblog.

Zehntausende Haushalte nach russischem Angriff ohne Strom und Wasser

8.27 Uhr: Nach einem nächtlichen russischen Drohnenangriff ist ukrainischen Behördenangaben zufolge die Stromversorgung in und um die Stadt Pawlohrad im Süden des Landes unterbrochen. Betroffen seien fast 29.000 Haushalte, teilt Serhij Lysak, Verwaltungschef des Gebietes Dnipropetrowsk, auf Telegram mit. In der Nachbarstadt Terniwka seien 10.000 Haushalte ohne Wasser. Seinen Angaben nach habe es ein Feuer in einer Anlage des Stromnetzes gegeben, das aber gelöscht worden sei.

Der Versorger Ukrenerho bestätigt einen Schaden an einem Umspannwerk. Menschen seien bei dem Angriff nicht zu Schaden gekommen, teilt Lysak mit. Allein über Pawlohrad seien sechs feindliche Drohnen abgeschossen worden.

Ukraine wehrt russische Drohnenangriffe und Marschflugkörper ab

5.59 Uhr: Die ukrainischen Luftabwehrsysteme haben nach Militärangaben in der Nacht 14 von 17 russischen Drohnen sowie einen Marschflugkörper vom Typ Kh-59 zerstört. Außerdem habe Russland auch Raketen aus S-300-Langstrecken-Boden-Luft-Raketensystemen auf die Ukraine abgefeuert, berichtet die ukrainische Luftwaffe über die Nachrichten-App Telegram. Angaben darüber, wie viele Raketen abgefeuert wurden und ob sie Ziele getroffen haben, gab es keine.

Selenskyj kündigt mehr Abwehrsysteme im Kampf gegen Drohnen an

5.25 Uhr: Nach der Abwehr neuer russischer Drohnenangriffe hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen Ausbau der elektronischen Kampfführung in seinem Land angekündigt. "Wir arbeiten daran, die Effektivität unserer mobilen Einsatztruppen zu erhören und noch mehr Regionen der Ukraine mit Systemen der elektronischen Kampfführung auszustatten", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Das sei eine der Prioritäten in diesem Jahr.

Sonntag, 11. Februar 2024

Selenskyj ernennt neuen Kommandeur der Bodentruppen

9.59 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ernennt den früheren stellvertretenden Verteidigungsminister Olexandr Pawliuk zum neuen Kommandeur der Bodentruppen. Dies geht aus einem am Sonntag veröffentlichten Dekret hervor.

Experten: Russische Luftwaffe vor großen Problemen

7.55 Uhr: Das britische Verteidigungsministerium sieht die russische Luftwaffe im Schwarzmeerraum vor großen Problemen. "Es ist so gut wie sicher, dass russische Piloten und das Bodenpersonal jetzt an Kriegsmüdigkeit leiden wegen der Anforderungen ihrer Einsätze in der Ukraine", teilte das Ministerium in seinem Briefing am Samstag mit. Die Experten sagen voraus, dass weitere ukrainische Angriffe auf die Infrastruktur der russischen Luftwaffe den Druck weiter erhöhen werden und somit Fehler und Fehlkalkulationen immer wahrscheinlicher werden.

Das ukrainische Militär hatte Ende Januar den russischen Luftwaffenstützpunkt Belbek auf der 2014 annektierten ukrainischen Halbinsel Krim angegriffen. Dabei ist unter anderem ein Bunker der Radarkontroll- und Koordinierungsstelle zerstört worden. "Das wird mit ziemlicher Sicherheit die Fähigkeit Russlands beeinträchtigen, die Luftaktivitäten in der Schwarzmeerregion zu koordinieren", teilte das Ministerium mit. Zudem werde das "die Abhängigkeit und Belastung der bereits überlasteten A-50 Mainstay-Flugzeugflotte (russische Bezeichnung: Berijew A-50 Schmel) sowie das zunehmend weniger werdende geschulte Personal (...) erhöhen.

Russland verzeichnet immer mehr Terroranschläge