Geiselnahme in der Schweiz endet tödlich

Newsblog zum russischen Angriffskrieg Angriff auf Polen? Das sagt Putin im Interview mit Carlson Von dpa , afp , Reuters , cck , mam , das , lim , jcz , fho Aktualisiert am 09.02.2024 - 04:51 Uhr Lesedauer: 20 Min. Wladimir Putin im Gespräch mit dem rechten Moderator Tucker Carlson: Er schließt einen Angriff auf Polen oder Estland aus. (Quelle: Tucker Carlson Network) News folgen

Der ukrainische Präsident Selenskyj ernennt einen neuen Armeechef. Putin verneint Angriffspläne auf zwei Nato-Länder. Alle Informationen im Newsblog.

Berichte über Drohnenangriff auf russische Raffinerie

4.45 Uhr: Eine Drohne soll die Ilsky-Ölraffinerie in der russischen Region Krasnodar angegriffen haben, berichten russische Telegram-Kanäle. Es sei ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben von Anwohnern stürzte eine Drohne gegen 2 Uhr morgens auf das Gelände der Ölraffinerie. Es habe eine Explosion gegeben, ein Feuer sei eine Stunde später gelöscht worden.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Angriff auf Polen? Das sagt Putin im Interview mit Carlson

0.30 Uhr: Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zufolge will Russland "bis zum Ende" für seine Interessen kämpfen. An einer Ausweitung des Krieges mit der Ukraine auf andere Länder wie Polen oder Litauen sei sein Land aber nicht interessiert, sagte Putin in einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Interview mit dem US-Moderator Tucker Carlson. Ein russischer Angriff auf die Länder sei "absolut ausgeschlossen", mit einer Ausnahme: Sollte Polen Russland angreifen.

Carlson durfte Putin für zwei Stunden interviewen. Das Gespräch wurde am Dienstag in Moskau aufgezeichnet und am Donnerstag (Ortszeit) auf der Website des Moderators veröffentlicht. Ausländischen Journalisten hatte der russische Präsident schon länger keine Interviews mehr gegeben. Der Kreml erklärte, Putin habe dem Carlson-Interview zugestimmt, weil sich der Ansatz des ehemaligen Fox-News-Moderators von der einseitigen Berichterstattung vieler westlicher Nachrichtensender über den Ukraine-Konflikt unterscheide. Das Gespräch gilt als das erste offizielle Interview mit einem US-Journalisten seit drei Jahren.

Carlson selbst gilt als umstritten, weil er sich unter anderem zuvor kritisch über die Berichterstattung westlicher Medien in Bezug auf den Krieg in der Ukraine geäußert hat und der Meinung ist, diese Medien würden zugunsten Kiews berichten.

Deutsche Generäle zu Gesprächen in der Ukraine

22.50 Uhr: Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, ist mit einer hochrangigen Delegation in die Ukraine gereist. Wie eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag bestätigte, hält sich Breuer derzeit auf Einladung des gerade abgesetzten ukrainischen Armeechefs Walerij Saluschnyj zu Gesprächen in der Ukraine auf. Begleitet wird Breuer demnach unter anderem vom Leiter des Sonderstabs Ukraine im Ministerium, Generalmajor Christian Freuding. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über den Besuch berichtet.

Ziel der Gespräche sei "der weitere Austausch über die aktuellen Notwendigkeiten der Verteidigung sowie die zukünftigen militärischen Herausforderungen", sagte die Ministeriumssprecherin.

Russische Rakete: Polen schickt Kampfjets in die Luft

22.21 Uhr: Polen hat nach eigenen Angaben am Donnerstag Kampfjets starten lassen, weil eine russische Rakete Kurs auf das Land genommen hatte. Man habe Russlands "intensive weitreichende Flugbewegungen im Zusammenhang mit Angriffen auf die Ukraine" beobachtet. Die Bevölkerung war wegen möglichen Fluglärms gewarnt worden. Die entdeckte Rakete sei dann aber abgedreht und in der Ukraine eingeschlagen, hieß es vom Gouverneur in ukrainischen Lwiw.

Russland und Ukraine tauschen Kriegsgefangene aus