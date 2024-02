Überweisungen: Wichtige Neuerung in Kraft

Newsblog zum Ukraine-Krieg EU will Ukraine zwei Millionen Granaten jährlich liefern Von dpa , afp , Reuters , bm , das , mam , sic Aktualisiert am 17.02.2024 - 05:52 Uhr

Die Ukraine zieht sich aus Awdijiwka zurück. Litauen fordert mehr europäische Anstrengungen. Mehr Informationen im Newsblog.

EU will Ukraine zwei Millionen Granaten jährlich liefern

Die EU-Kommission stellt der Ukraine nach anfänglichen Lieferproblemen ab 2025 bis zu zwei Millionen Artilleriegranaten jährlich in Aussicht. "Bis zum Zieldatum März können wir immerhin bereits 500.200 Schuss Artilleriemunition liefern", sagte Finanzkommissar Johannes Hahn der "Augsburger Allgemeinen" am Samstag vorab. "Wir werden bis Jahresende so große Produktionskapazitäten haben, dass wir ab nächstem Jahr zwei Millionen Artilleriegranaten produzieren können", fügte er hinzu. Hahn räumte ein, dass die EU ihr im März gemachtes Versprechen der Lieferung von einer Million Schuss im vergangenen Jahr wegen Produktionsproblemen nicht erfüllen konnte. "Munition wurde immer nur nach Bedarf produziert. Deshalb haben wir in der Vergangenheit viele Produktionskapazitäten abgebaut, die wir jetzt wieder aufbauen müssen", erklärte er.

Litauen fordert mehr Fähigkeit Europas zur Verteidigung

1.20 Uhr: Europa muss nach Einschätzung der Ministerpräsidentin Litauens seine Fähigkeit zur Selbstverteidigung erhöhen. Zur militärischen Bedrohung durch Russland sagt Ingrida Simonyte im Interview mit den ARD-Tagesthemen, der Angriff Russlands auf ein Nato-Land sei eine Frage "des politischen Willens und der militärischen Fähigkeiten". Es gebe einen politischen Willen und "die Bereitschaft für eine langfristige Konfrontation mit der Nato". Im Westen habe man "viel zu lange darüber diskutiert, ob Russland tatsächlich eine Bedrohung darstellt oder ob die baltischen Staaten sich das nur eingebildet haben". Die Entwicklung der nächsten fünf Jahre werde stark davon abhängen, "wie sich die Dinge 2024 in der Ukraine entwickeln". Jetzt würde man sehen, "was es bedeutet, dass wir nicht ausreichend industrielle Kapazitäten in Europa haben, um die Ukraine zu unterstützen", sagt Simonyte mit Blick auf die fehlende Munitions- und Waffenproduktion. Die europäische Fähigkeit, sich selbst zu verteidigen, müsse erhöht werden.

Ukraine zieht sich aus Awdijiwka zurück

1.30 Uhr: Die Ukraine zieht ihre Truppen aus der heftig umkämpften Stadt Awdijiwka zurück. Das gab der Chef der Truppen, Oleksandr Syrskyj, am frühen Samstag bekannt. "Aufgrund der operativen Situation um Awdijiwka habe ich beschlossen, unsere Einheiten aus der Stadt abzuziehen und auf günstigeren Linien zur Verteidigung überzugehen, um eine Einkesselung zu vermeiden und das Leben und die Gesundheit der Soldaten zu schützen", schrieb er auf der Plattform X. Man wolle bestimmte Positionen noch halten und auch wieder zurückkehren, hieß es in einer Mitteilung auf Facebook. Lesen Sie hier mehr über die Situation der Ukraine in Awdijiwka.

Selenskyj: Eine Stimme für Putin ist eine Stimme für einen Mörder

22 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnet nach dem Tod von Kreml-Kritiker Alexej Nawalny den russischen Präsidenten Wladimir Putin als Mörder. Russen, die bei der Präsidentschaftswahl im März für Putin stimmten, sollten sich bewusst sein, dass sie für einen Mörder votierten, sagte Selenskyj bei einem Besuch in Frankreich. "Die Ereignisse zeigen uns, dass Putin ein Mörder ist, und das ist keine Rhetorik", sagt Selenskyj. "Es ist absolut offensichtlich, dass er ein Mörder ist."

Frankreich und Ukraine unterzeichnen Sicherheitsvereinbarung

20.41: Nach Deutschland haben auch Frankreich und die Ukraine eine bilaterale Sicherheitsvereinbarung geschlossen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichneten das Dokument am Freitag im Elysée in Paris. Es enthält unter anderem die Zusage von bis zu drei Milliarden Euro zusätzlicher Militärhilfe für 2024.

"Russland ist eine imperialistische Macht geworden, die die Souveränität der Ukraine leugnet", sagte Macron. "Russland ist zunehmend revisionistisch geworden", fügte er hinzu. Mit der Vereinbarung sichert Frankreich der Ukraine "umfassende Unterstützung" zur "Wiederherstellung ihrer territorialen Integrität innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen" zu.

Behörden in Moskau warnen nach Nawalnys Tod vor Teilnahme an Protesten